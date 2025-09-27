Vuelve a la normalidad el horario de publicación de Esta semana en GNOME, si entendemos como normal que llegue en la tarde del viernes en España, aunque se hayan solapado los plazos. Y es que la nota de la semana pasada decía que se recogían las novedades que hubo del 14 al 21 de septiembre, y la de esta semana recogería del 19 al 26 del mismo mes. Un detalle sin demasiada importancia que no tengo muy claro si lo ha puesto un humano o un bot — creo que TWIG lo publica un bot, o al menos asiste de alguna manera.

Entre las novedades, quizá se destaca que casi todo lo nuevo se lo quedan aplicaciones de terceros, como un sshPilot que ha llegado a Flathub. Lo que sigue es la lista con las novedades de esta semana.

Esta semana en GNOME

libadwaita ahora tiene un widget de barra lateral adaptable – AdwSidebar. También hay disponible una variante de cambiador de vista – AdwViewSwitcherSidebar, así que finalmente GNOME tiene un reemplazo para GtkStackSidebar. Esto también significa que la demo ahora tiene una barra lateral realmente bonita.

¡Sudoku v1.5.0 ya está aquí! El menú emergente de notas ahora permanece abierto a menos que el usuario presione el botón Hecho. Corregido un error que hacía que los bloques fueran intocables después de completarse. ¡Añadido soporte para Sudoku diagonal! Añadidas Preferencias. Los usuarios ahora pueden desactivar/activar el resaltado de celdas en función de la variante de Sudoku que estén jugando. Añadido el Modo Casual. Cuando está activado, las entradas se comprueban contra la solución. Cuando está desactivado, solo se señalan las violaciones de reglas. Actualizada la sección Acerca de.



Learn 6502 v0.4.0 ha llegado durante esta semana. Learn 6502, el entorno de consola virtual para aprender ensamblador clásico 6502, acaba de recibir una mejora colorida. Esta versión introduce un sistema completo de temas con esquemas de colores inspirados en consolas portátiles y un morado lúdico por defecto. Ahora se puede anular la configuración clara u oscura del sistema, y restablecer los colores a los valores predeterminados cuando quieras. La interfaz se adapta perfectamente a cualquier tamaño de pantalla, haciendo que los tutoriales y la depuración sean cómodos en escritorios, portátiles y tabletas por igual.

Recién lanzado sshPilot en Flathub. Es un gestor de conexiones ssh/terminal/cliente sftp fácil de usar para GNOME.

SSH Studio 1.3.1 ha sido lanzado. Esta actualización introduce enormes mejoras en la interfaz y experiencia de usuario, sistema de reordenación de hosts mediante arrastrar y soltar, y correcciones de errores importantes. La comunidad de código abierto está ayudando a hacer crecer esta aplicación para poder lanzarla pronto en macOS y Windows.

Fractal 13.beta fue lanzado esta semana, y trae: Un reproductor de audio completamente nuevo que carga archivos de forma diferida y muestra la transmisión de audio como una forma de onda desplazable. Solo se puede reproducir un archivo con una transmisión de audio a la vez, lo que significa que al hacer clic en un botón “Reproducir” se detiene el reproductor de medios anterior que estuviera sonando. Al hacer clic en el avatar del remitente de un mensaje ahora se abre directamente el perfil del usuario en lugar de un menú contextual. Las acciones que estaban en el menú contextual ya podían realizarse desde ese diálogo, así que la experiencia es más directa ahora. Las fuentes GNOME document y monospace se usan para los mensajes. La mayoría de nuestras definiciones de interfaz se portaron a Blueprint. Como siempre, esta versión incluye otras mejoras, correcciones y nuevas traducciones gracias a todos nuestros colaboradores y nuestros proyectos ascendentes.

Bouncer 49 está disponible. Además de migrar al runtime de GNOME 49, ahora hay traducciones para occitano y chino simplificado. También hubo muchas limpiezas internas, incluyendo hacer más fácil contribuir con traducciones adicionales.

Otra actualización semanal de la Fundación GNOME está disponible esta semana, con lo más destacado de los últimos siete días. Estos incluyen otra reunión de la junta, trabajo en los arreglos bancarios y avances en el bienestar digital.

Y esto ha sido todo esta semana en GNOME.

Imágenes y contenido: TWIG.