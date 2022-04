Sólo cuando pruebas muchos sistemas operativos, o muchos escritorios, eres capaz de ver lo mejor y lo peor de cada uno. Aunque hace años que uso Linux el 99% del tiempo, también tengo un viejo iMac y un SSD portátil donde tengo Windows. En los años en los que usé más OS X, actualmente conocido como macOS, usé mucho su Vista Previa, una aplicación que me permitía previsualizar de todo, e incluso hacer algunas ediciones. Algo parecido a aquello y que se puede usar en GNOME es Sushi, y muestra algo parecido a lo que encabeza este artículo.

Si comento esto lo primero es porque también lo ha hecho GNOME. Y no, no es que hayan hecho progresos en este software, sino que el proyecto busca un mantenedor para el mismo. El actual ha visto como su vida cambiaba en muchos aspectos, y en la actualidad ya no puede dedicarle tiempo a Sushi. Si hay algún interesado, en este enlace hay más información.

Esta semana en GNOME

libadwaita tiene ahora AdwEntryRow y AdwPasswordEntryRow.

Ahora, al configurar un repositorio externo para las copias de seguridad, Pika Backup ofrece la opción de inferir la configuración de los archivos existentes en el repositorio. Si anteriormente se utilizaba BorgBackup con una herramienta diferente o a través de la línea de comandos, esto puede ayudar a configurar Pika Backup. Además, para optimizar el rendimiento, los nuevos repositorios se inicializan ahora con el, en este caso, más rápido algoritmo hash BLAKE2, si el sistema actual no soporta las instrucciones de la CPU SHA256.

Se ha añadido mold a la extensión org.freedesktop.Sdk.Extension.rust-stable. De esta manera, los proyectos basados en Rust que usen flatpak pueden aprovecharse fácilmente del descenso del tiempo en la construcción.

Nueva versión de Autenticator, con novedades como: Port a GTK4. Soporte para copias de seguridad cifradas. Usa el portal de la cámara para escanear códigos QR. Compatible con el buscador de GNOME Shell. Mejor detección de favicons. Refinada la interfaz de usuario.

Pods tiene muchas novedades, empezando por el cambio de nombre (antes era Symphony). Entre el resto de novedades: Un modo oscuro manual, que puede activarse independientemente del estilo del sistema. Los detalles de las imágenes se muestran ahora en una página separada dentro de un folleto en lugar de en una ExpanderRow. Ahora se puede abrir un diálogo para mostrar información básica sobre Podman. Los contenedores ahora pueden ser renombrados fácilmente a través de un diálogo. El cuadro de diálogo de Pods ha sido reelaborado y ahora ofrece más opciones. Un indicador circular ofrece ahora información sobre el estado de la CPU y la memoria de un contenedor. Ahora se pueden ver y buscar los registros de los contenedores. Ahora se puede utilizar un diálogo para crear e iniciar nuevos contenedores a partir de imágenes existentes.

Furtherance 1.1.2 ha sido lanzado, y ahora es capaz de añadir pestañas, el icono ha se alinea mejor, el botón de iniciar y el de borrar están en azul y rojo respectivamente y se ha traducido a tres idiomas más.

Nueva versión del reproductor Amberol (0.4.0), con novedades como que ahora muestra la forma de la onda de la canción que se está reproduciendo, se ha añadido un botón para modificar las listas de reproducción y ahora tiene una interfaz de usuario completamente adaptativa, porque no hay que olvidar a los dispositivos móviles ni que Phosh es la versión de GNOME para este tipo de aparatos.

Por otra parte, GNOME Foundation ha escrito varios artículos sobre hacia dónde va:

¿A dónde va la Fundación? ¡No a la nube! Escribí este post para arrojar algo de luz sobre un programa que la Fundación quiere llevar a cabo, cómo impactará en el Proyecto GNOME, y cómo los contribuyentes pueden ayudar a darle forma.

Los artículos en los que se puede leer más sobre este tema están disponibles en este enlace, en este y en este otro.

Y eso ha sido todo esta semana en GNOME.