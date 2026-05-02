GNOME ha publicado su nota de novedades semanales, esta vez lo ocurrido del 24 de abril al 1 de mayo. Aunque de ayer tendrá el nombre del día y poco más, pues fue el día del trabajador en todo el mundo. Aún así, hay gente para la que su trabajo es muy importante o también un hobby, por lo que no todos paramos.
Eso sí, la lista de novedades no es muy extensa. Hay sospechosos habituales, como Parabolic, y también otros nuevos, tanto que sólo ofrecen la primera versión pública, como es el caso de la aplicación Gitte. Lo que sigue es la lista con todas esas novedades.
Esta semana en GNOME
- Newsflash ahora permite deslizar entre artículos. Esto cierra una de las solicitudes de función más antiguas que seguían abiertas.
- Casilda 1.2.4 ha sido lanzado. Esta versión incluye varias funciones nuevas como soporte de escalado fraccional, correcciones de errores y mejoras generales que hacen que empiece a sentirse como un compositor completo.
- Las versiones 0.11.0–0.12.7 de RustConn incorporan las tres mayores funciones desde el inicio del proyecto, además de una gran cantidad de mejoras impulsadas por el feedback de la comunidad.
- Se ha incorporado sincronización en la nube. Ahora se pueden sincronizar configuraciones de conexión entre dispositivos y miembros del equipo a través de cualquier directorio compartido como Google Drive, Syncthing, Nextcloud, Dropbox o incluso una memoria USB. Incluye dos modos: sincronización por grupo (archivos .rcn por grupo con acceso Master/Import) y sincronización simple (fusión bidireccional en un solo archivo). Un monitor de archivos importa cambios automáticamente, y la nueva página de configuración muestra el estado, grupos sincronizados y archivos disponibles. La CLI añade comandos para estado, lista, exportación, importación y sincronización inmediata.
- Se ha añadido un gestor de túneles SSH como ventana independiente para gestionar túneles de reenvío de puertos sin sesiones de terminal, incluyendo modos local, remoto y dinámico con inicio automático y reconexión. El soporte de host intermedio SSH se ha ampliado a conexiones RDP, VNC y SPICE, permitiendo tunelizar sesiones gráficas a través de un bastion host. Ctrl+T abre el gestor de túneles.
- La gestión de pestañas ha sido completamente rediseñada en torno a AdwTabView. La vista general de pestañas (Ctrl+Shift+O) muestra una cuadrícula al estilo GNOME Web. La fijación de pestañas mantiene las importantes a la izquierda. Se añade un selector con búsqueda difusa en la paleta de comandos (%). El menú contextual incluye acciones para cerrar otras, izquierda, derecha, todas o no agrupadas.
- Otros aspectos destacados incluyen temas de color de terminal personalizados con editor ANSI de 16 colores, barra de desplazamiento en terminal, zoom de fuente (Ctrl+Scroll), copia al seleccionar, modo Keep-Alive y verbose en SSH, proveedor Hoop.dev como undécimo Zero Trust, override de socket de agente SSH, “mouse jiggler” para RDP, monitor de actividad/silencio del terminal, comprobación de estado del host con autoconexión, reglas de resaltado con colores reales mediante Cairo y rediseño del diálogo de conexión siguiendo GNOME HIG.
- El empaquetado ha crecido significativamente. RustConn está disponible como Flatpak en Flathub, Snap con confinamiento estricto, AppImage, paquetes .deb y .rpm mediante OBS (Debian 13, Ubuntu 24.04/26.04, Fedora 43/44, openSUSE Tumbleweed/Slowroll/Leap 16.0) y builds ARM64. También existen paquetes comunitarios para Arch Linux y FreeBSD, y una solicitud abierta para incluirlo en Debian.
- Field Monitor, el visor de escritorio remoto enfocado en acceder a máquinas virtuales, ha sido actualizado a la versión 50.0:
- Soporte para múltiples monitores en conexiones SPICE.
- Soporte para compartir dispositivos USB con sesiones SPICE mediante el portal XDG USB, incluso en Flatpak.
- Las máquinas virtuales KVM/QEMU ahora pueden usar renderizado GPU acelerado por hardware si está habilitado.
- Field Monitor ahora valida certificados del servidor y solicita confirmación si no son confiables automáticamente.
- Varias correcciones en sesiones RDP y SPICE, incluyendo problemas de cursor y rendimiento general.
- Se ha publicado la primera versión pública de Gitte, una interfaz gráfica Git basada en GTK4/libadwaita escrita en Rust y construida sobre Relm4 y git2. Incluye:
- Navegación de repositorios con pantalla inicial de repositorios guardados.
- Visualización del árbol de trabajo, staging y unstaging de cambios, commits y edición de commits.
- Lectura del historial de commits e inspección de diferencias por archivo.
- Gestión de ramas, etiquetas, remotos y stashes.
- Push y pull con remotos, con auto-fetch en segundo plano.
- Parabolic V2026.4.1 llega con numerosas correcciones de errores:
- Corregido un problema donde algunos ajustes no se guardaban correctamente.
- Corregido un problema donde descargas de listas con límite de resolución no tenían audio.
- Corregido un problema donde vídeos verticales se descargaban con resolución incorrecta.
- Corregido un problema donde descargas desde sitios con streams muxed fallaban.
- Corregido un problema donde descargar un fragmento de un vídeo largo generaba resultados incompletos.
- Corregido un problema donde descargas de fragmentos podían quedarse colgadas con aria2c.
- Corregido un problema donde descargas de X/Twitter duplicaban el vídeo.
- Corregido un problema donde deno no se podía actualizar en Linux.
- Corregido un problema donde las cookies del navegador no se encontraban en Flatpak.
- Corregido un problema donde Parabolic no iniciaba en KDE.
- Corregido un problema donde no se abrían enlaces desde la extensión en Windows.
Y esto ha sido todo esta semana en GNOME.
Imágenes y contenido: TWIG.