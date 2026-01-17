Nueva nota de novedades de la semana en GNOME, en esta ocasión la que recoge lo ocurrido del 9 al 16 de enero. En lo personal, no parece una nota con novedades muy destacadas, de no ser porque han celebrado la llegada de la versión alpha de GNOME 50. La versión estable de esa iteración del escritorio llegará en marzo, y nada nos hace pensar que no vaya a ser la que incluyan por defecto en el Ubuntu 26.04 programado para el mes de abril.

Lo que sigue es la lista con las novedades de esta semana, entre las que también destacaría las mejoras introducidas en Rewaita.

Esta semana en GNOME

El cierre de la congelación de la API, la interfaz y las funcionalidades de GNOME 50 se aproxima. La fecha límite es el 31 de enero a las 23:59 UTC. A partir de ese momento, el enfoque se centrará en corrección de errores, pulido y traducciones para GNOME 50.

Se ha publicado GNOME 50 alpha. Uno de los cambios más importantes es la eliminación del soporte X11 en varios componentes como GNOME Shell, mientras que la pantalla de inicio de sesión aún puede lanzar sesiones no X11 de otros entornos de escritorio.

Se ha publicado Embellish v0.6.0 esta semana. La aplicación ahora es traducible, tras resolver las dificultades para traducir archivos GKeyFile. También se han añadido traducciones al árabe. Además, se publicó la versión v0.5.2 para actualizar al último runtime de GNOME y cambiar al nuevo diálogo de atajos de libadwaita.

Se ha publicado Rewaita v1.1.1 esta semana. Rewaita permite modificar fácilmente Adwaita, como cambiar el esquema de colores para ajustarlo a Tokyonight o Gruvbox, o hacer que los controles de ventana se parezcan más a los de macOS. Dado que ha habido muchos cambios durante el último mes, esta publicación cubre el salto de la versión v1.0.9 a la v1.1.1. Las novedades son las siguientes. Se han corregido la mayoría de los problemas restantes en la integración con GNOME Shell, especialmente en la vista general y el dock. Se han añadido opciones adicionales de personalización, como transparencia, bordes de ventana y esquinas rectas. Se han realizado mejoras importantes de rendimiento. Se han añadido dos nuevos temas claros: Kanagawa-Paper y Thorn. Se ha corregido un problema con Tokyonight Storm. Ahora se permite intercambiar o teñir la paleta de colores de los fondos de pantalla. Se han añadido traducciones al vietnamita. Se han realizado cambios en la interfaz y ahora se utiliza Fortune para fragmentos de texto. Se ha actualizado adwgtk3 a la versión 6.4. Se ha añadido un nuevo paquete Zypper para usuarios de OpenSUSE. La aplicación ya no se inicia automáticamente cuando la ejecución en segundo plano está desactivada. La página “Get Involved” ahora se carga correctamente.



Se han publicado Concessio v0.2.0 y v0.2.1 esta semana. Las actualizaciones incluyen los siguientes cambios. Se ha cambiado a Blueprint para la definición de la interfaz. Se ha actualizado al último runtime de GNOME. Se utiliza el nuevo diálogo de atajos de libadwaita. La aplicación ahora es accesible para lectores de pantalla.

Se ha publicado Turtle 0.14. Se ha realizado una mejora visual importante en la representación del gráfico del historial de commits. En lugar de añadir ramas en la parte superior cuando se activa “Show All Branches”, ahora las ramas se entrelazan directamente en el gráfico sobre su commit padre. Esto da como resultado un gráfico mucho más estrecho. Además, ahora es posible configurar las entradas del menú contextual del gestor de archivos.

Se ha publicado Flare v0.18.0. Además de permitir que Flare se utilice como dispositivo principal, esta versión incluye una corrección crítica, ya que desde el martes 13 de enero de 2026 algunos mensajes no se recibían correctamente, empeorando el problema el miércoles.

Como parte del proyecto Digital Wellbeing, patrocinado por la Fundación GNOME, existe una iniciativa para rediseñar los Controles Parentales con el objetivo de equipararlos a las aplicaciones modernas de GNOME e implementar nuevas funcionalidades como el seguimiento del tiempo de pantalla, horarios de descanso y filtrado web. Recientemente se han integrado en GNOME Shell los cambios que impiden que los menores desbloqueen el sistema después de la hora de descanso y que permiten a los padres ampliar el tiempo de uso. Estos cambios eran los últimos elementos necesarios para la integración completa de los límites de sesión de los controles parentales en Shell.

Imágenes y contenido: TWIG.