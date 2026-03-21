Esta semana ha llegado GNOME 50, por lo que no se puede decir que haya sido una semana tranquila en los entornos de trabajo del proyecto. Entramos en una nueva «década», y ya hace 5 años desde que se presentó GNOME 40 con sus gestos en el panel táctil y otras mejoras. Por todo lo demás, parece que el proyecto GNOME se lo haya tomado con más calma, totalmente comprensible porque los colaboradores más directos estaban centrados en el escritorio.

Lo que sigue es la lista con las novedades que han presentado esta semana, la que ha ido del 13 al 20 de marzo.

Esta semana en GNOME

Han añadido un capítulo sobre accesibilidad al libro de gtk4-rs. Aunque investigaron el tema de antemano y probaron todos los ejemplos con un lector de pantalla, agradecerían cualquier comentario adicional por parte de personas con experiencia en accesibilidad.

Eyedropper 2.2.0 ya está disponible, con soporte para seleccionar colores sin necesidad de tener la aplicación abierta. También ahora soporta notación decimal RGB y mejora la compatibilidad con sistemas que no cuentan con una configuración adecuada de portal.

El generador de definiciones de tipos TypeScript ts-for-gir v4.0.0-beta.41 ya está disponible, y la gran noticia es que ahora se cuenta con documentación de API navegable para los bindings TypeScript de GJS. Además, el mismo trabajo también mejoró enormemente la documentación en línea de TypeScript; la información que aparece al pasar el cursor en el editor ahora es mucho más completa y rica.

RustConn es un gestor de conexiones GTK4/libadwaita para protocolos SSH, RDP, VNC, SPICE, Telnet, Serial, Kubernetes y Zero Trust. Los protocolos principales utilizan implementaciones en Rust embebidas, sin dependencias externas necesarias. La serie 0.10.x trae 8 nuevas características y una actualización importante de la plataforma. Las nuevas características son: Soporte para el protocolo MOSH con modo predict, rango de puertos UDP y ruta del binario del servidor. Grabación de sesiones en formato compatible con scriptreplay, con activación por conexión y saneamiento de salida sensible. Reglas de resaltado de texto: coincidencia de patrones mediante expresiones regulares con colores personalizables, por conexión y globales. Transmisión ad-hoc: envío de pulsaciones de teclas a múltiples terminales simultáneamente. Carpetas inteligentes: agrupación dinámica de conexiones por protocolo, etiquetas o patrón glob de host. Credenciales mediante script: resolución de contraseñas a partir de comandos externos con un botón de prueba. Personalización del tema por conexión: anulación de colores de fondo, primer plano y cursor. Importación/exportación CSV con mapeo automático de columnas y delimitador configurable. Actualización de los bindings de GTK-rs a gtk4 0.11, libadwaita 0.9, vte4 0.10. El runtime de Flatpak se actualizó a GNOME 50 con VTE 0.80. Migración a AdwSpinner, AdwShortcutsDialog, AdwSwitchRow y AdwWrapBox (con cfg-gated). FreeRDP 3.24.0 incluido en Flatpak: RDP externo funciona sin problemas en Wayland. Asociación de archivos .rdp: doble clic para abrir y conectar. La vista dividida ahora funciona con todos los protocolos basados en VTE.



Quadrapassel 50.0 ha sido lanzado. Esta versión incluye muchas mejoras en los controles y refina la aplicación. Las novedades son: La vista del juego y la previsualización ahora se ajustan exactamente a los bloques. Se ha mejorado la compatibilidad con controladores de juegos. Se han detenido los eventos de teclado duplicados. Se ha reemplazado el motor de sonido libcanberra. Se han corregido muchos errores menores y problemas de estilo.



Esta semana se añadió Java a la sección de lenguajes de programación en developer.gnome.org y muchos de los ejemplos de código se tradujeron a Java.

Y esto ha sido todo esta semana en GNOME.

Imágenes y contenido: TWIG.