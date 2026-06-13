GNOME Commander 2.0 llega con Rust bajo el capo y adaptado a GTK4

El clásico y potente administrador de archivos de dos paneles ha vuelto a la vida con una renovación total. GNOME Commander, famoso por ofrecer una experiencia rápida y orientada a la productividad basada en el estilo ortodoxo (muy similar a clásicos como Norton Commander o Midnight Commander), acaba de lanzar su versión 2.0 con cambios bastante importantes que cambian la estructura y la base sobre la que se habia creado el proyecto.

Y es que la novedad más asombrosa de esta entrega es que la totalidad de su código fuente ha sido reescrita, abandonando C++ para abrazar el rendimiento y la seguridad del lenguaje Rust. Este titánico esfuerzo viene acompañado de una transición completa hacia la biblioteca gráfica GTK4, garantizando que la aplicación se integre a la perfección con los escritorios modernos y reaccione de forma nativa en entornos Wayland.

Además de ello, el proyecto ha actualizado su licencia, pasando de la GPLv2 a la GPLv3. Quizás la noticia más alentadora para el futuro de la herramienta es su nuevo liderazgo: Vladimir Palant, mundialmente reconocido por ser el creador de la popular extensión Adblock Plus, ha tomado oficialmente las riendas como responsable del mantenimiento del proyecto.

Novedades de GNOME Commander 2.0

Para quienes prefieren no apartar las manos del teclado, la aplicación ahora incluye un útil emulador de terminal integrado directamente en su interfaz, este espacio mostrará en tiempo real la salida de cualquier comando que se ejecute desde el administrador. Para quien resulte molesta esta caracteristica, pueden activar una nueva opción en el menú Ver para que se oculte automáticamente al estar inactivo. Además, si deciden lanzar una terminal externa, el sistema ahora utiliza de forma predeterminada el comando estándar xdg-terminal-exec, abriendo el emulador que tengas configurado en tu entorno sin añadir pausas innecesarias.

Localizar lo que necesitas ahora es una experiencia mucho más ágil ya que la barra de búsqueda rápida ha sido rediseñada por completo y ahora no solo busca, sino que también permite filtrar la lista de archivos que tienes frente a ti. Por defecto, buscará coincidencias en cualquier parte del nombre del archivo, a menos que se usen comodines específicos como asteriscos o signos de interrogación, e incluye un botón dedicado para cuando sea necesario que el sistema distinga estrictamente entre mayúsculas y minúsculas. El cuadro de diálogo de búsqueda avanzado también recibió su dosis de atención: ahora ofrece un rendimiento notablemente superior, no borra tus resultados si lo cierras por accidente y te muestra un indicador de progreso con la ruta exacta que está analizando en ese instante.

Si necesitas echar un vistazo rápido al contenido de tus archivos, el visor interno recibio mejoras, pues el antiguo modo de visualización binaria ha sido rebautizado como Ancho fijo e incorpora soporte completo para la codificación UTF-8. También se añadió la opción para que puedas elegir tu propio tipo de letra, una nueva barra de búsqueda integrada que reemplaza a la antigua ventana emergente, y un menú contextual diseñado específicamente para visualizar imágenes.

Pensando en la inclusión, los desarrolladores han implementado asistencia completa para lectores de pantalla, logrando que estas herramientas entiendan perfectamente con cada apartado del programa. Finalmente, la comodidad del usuario se ve mejorada al restaurar una sesión: el sistema ahora recordará exactamente qué archivos tenías seleccionados, cómo los tenías ordenados y hasta el tamaño exacto que le habías dado a las columnas en tus paneles de navegación.

Finalmente, si estas interesado en poder conocer mas al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Como instalar GNOME Commander ?

Para los interesados en poder probar este administrador de archivos, deben saber que existen varias formas de hacaerlo. La primer de ellas y la mas recomendada es vía Flatpak, ya que es la forma más segura de obtener las versiones más recientes de las aplicaciones del ecosistema GNOME (especialmente aquellas portadas a GTK4). Si no tienes Flatpak instalado en tu Ubuntu, primero debes instalarlo ejecutando este comando en tu terminal:

sudo apt install flatpak

Añade el repositorio oficial de Flathub:

flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo

Una vez configurado (quizás debas reiniciar tu sesión para que los iconos aparezcan correctamente), instala GNOME Commander con:

flatpak install flathub org.gnome.gnome-commander

Para ejecutarlo, simplemente búscalo en tu menú de aplicaciones o escribe en la terminal.

flatpak run org.gnome.gnome-commander

Método 2: Repositorios oficiales de Ubuntu (APT)

Este es el método de toda la vida. Es el más rápido y sencillo, pero tiene una desventaja: dependiendo de qué versión de Ubuntu estés usando (por ejemplo, la 22.04 LTS o 24.04 LTS), es muy probable que los repositorios oficiales aún contengan la versión antigua escrita en C++ y GTK3, ya que los repositorios de Ubuntu tardan en actualizar versiones mayores por motivos de estabilidad.

Lo primero que debes hacer es actualiza tu lista de paquetes:

sudo apt update

Ahora, podemos proceder a instala la aplicación:

sudo apt install gnome-commander

Método 3: Compilación manual (Para usuarios avanzados)

Si la versión Flatpak aún no se ha actualizado y/o quieres compilar el código fuente en Rust tú mismo, puedes hacerlo. GNOME suele usar el sistema de compilación Meson junto con Cargo (el gestor de paquetes de Rust).

Instala las dependencias de desarrollo necesarias:

sudo apt install meson ninja-build rustc cargo libgtk-4-dev

Clona el repositorio oficial desde el GitLab de GNOME:

git clone https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-commander.git cd gnome-commander

Configura y compila el proyecto:

meson setup build meson compile -C build

Instálalo en tu sistema:

sudo meson install -C build