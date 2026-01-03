Después de una semana de descanso por la navidad, GNOME ha publicado una nueva nota semanal de novedades. Lo recogido en ésta es lo que ha sucedido del 19 de diciembre al 2 de enero, o lo que es lo mismo, las últimas dos semanas. Aunque la publicación sí faltó, parece ser que los diferentes desarrolladores no han parado tanto, y la nota está llena de novedades, como la inclusión de una nueva aplicación al círculo de GNOME.

GNOME es un proyecto de software, donde encontramos el escritorio, aplicaciones, extensiones y frameworks. En el apartado de aplicaciones hay tres tipos: las que forman parte del proyecto oficial, las que están en su círculo y las de terceros desarrolladores. Esta semana ha entrado a formar parte del GNOME Circle Constrict, una aplicación para comprimir vídeos. Tenéis esta y otras novedades tras el corte.

Esta semana en GNOME

Image Viewer (Loupe) 48.2 y 49.2 se han publicado con varias correcciones: Se ha aumentado considerablemente la velocidad al listar otras imágenes en carpetas, especialmente en ubicaciones remotas, lo que permite cambiar entre imágenes mucho más rápido. Se han corregido cierres inesperados que probablemente ocurrían al usar acciones como “copiar” y cerrar la ventana, lo que provocaba que se cerraran todas las demás ventanas. Se ha corregido la fecha de creación de las imágenes que no proporcionan zona horaria, ya que se mostraba como si la fecha y hora registradas estuvieran en UTC. Se ha corregido un problema por el que el zoom desde el menú no funcionaba si el nivel de zoom resultante seguía encajando la imagen dentro de la ventana. Ahora se comprueba si la propiedad is-hidden está disponible antes de leerla, evitando que se muestren advertencias al navegar por imágenes en ubicaciones remotas. Se ha corregido la falta del inicio de los comentarios del usuario en los metadatos.

Maps ha recibido varios rediseños para GNOME 50. La información de los lugares ahora se muestra en la barra lateral, que se ha movido a la izquierda en el escritorio, y mediante una hoja inferior en móviles usando AdwMultiLayout. También se ha rediseñado la visualización de itinerarios de transporte público, usando cajas de flujo para la lista de resumen, con posibilidad de varias líneas en trayectos largos con muchos tramos, y segmentos de recorrido al mostrar los detalles de un viaje, representados mediante los colores de las líneas.

Constrict ha sido aceptada en GNOME Circle. Permite comprimir vídeos al tamaño de archivo elegido, lo que resulta útil para subirlos a servicios con límites específicos de tamaño.

La primera versión menor 0.2.0 de Cube Timer se publicó el 1 de enero. Desde la última actualización de TWIG, la aplicación ha recibido varias mejoras y nuevas funciones: Compatibilidad con 2×2, 4×4, 5×5, 6×6, 7×7, Skewb, Megaminx, Pyraminx y Clock. La interfaz ahora es adaptable y se ajusta al tamaño del teléfono. Se han añadido nuevas preferencias para personalizar el comportamiento del temporizador y la interfaz.



La tienda de aplicaciones Bazaar recibió la actualización 0.7.0, que incorpora funciones como: Compatibilidad con cuentas de Flathub y una categoría con aplicaciones para el entorno de escritorio. Compatibilidad con cuentas de Flathub permite iniciar sesión usando cualquiera de los métodos admitidos y marcar aplicaciones en sus páginas para acceder a ellas fácilmente en el futuro, lo que resulta ideal para mantener un seguimiento tras una reinstalación. En la página de categorías ahora aparece un nuevo mosaico para “Adwaita” o “KDE”. El mosaico de Adwaita permite ver todas las aplicaciones listadas en arewelibadwaitayet, mientras que el de KDE muestra todas las aplicaciones publicadas por el proyecto KDE. Más adelante se ha trabajado en añadir compatibilidad para mostrar los permisos de las aplicaciones, ayudando a entender mejor cómo rompen el aislamiento del sandbox. Se ha cambiado el icono de la aplicación, ya que el antiguo icono de “etiqueta” resultaba confuso para nuevos usuarios en distribuciones donde la aplicación viene preinstalada, y el nuevo encaja mejor con la idea de un bazar.



Actualización del desarrollo de GirCore: ya han llegado los primeros avances en la compatibilidad con plantillas compuestas de GTK. El enlace de los hijos de plantilla aún no está disponible y se añadirá más compatibilidad desde los generadores de código fuente. Habrá más actualizaciones próximamente.

Y esto ha sido todo estas dos últimas semanas en GNOME

Imágenes y contenido: TWIG.