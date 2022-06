Leyendo el artículo de esta semana en GNOME, hay algo que me ha sorprendido un poco, pero sólo un poco. Entre las novedades hay una de la que siempre han hablado, pero si le hubieran hecho menos caso hoy tampoco sorprendería. Y es que GNOME está preparando su propio escritorio/sistema operativo para móviles, por lo que el hecho de que sigan hablando de Phosh como si no hubiera pasado ni vaya a pasar nada en el futuro, bueno, me ha llamado la atención.

Está claro que Phosh es una parte importante de GNOME para móviles, pero es algo de terceros, de Purism, que será competencia directa de GNOME Shell para móviles, del que se dice que llegará después del verano, coincidiendo con la v43 del escritorio. Ya veremos cómo lo tratan en el futuro, pero una de las novedades más destacadas de esta semana es que han lanzado la primera beta de Phosh 0.20.0.

Esta semana en GNOME

GLib ha introducido la propiedad GListStore:n-items para facilitar la vinculación de elementos de la interfaz de usuario a si una grupo de listas está vacío.

Se ha añadido el comando –uninstall a GNOME Software para permitir iniciar el proceso de desinstalación de una aplicación desde la línea de comandos. Además, esto debería facilitar la integración de la tienda con otras cosas.

Amberol ha entrado a formar parte de GNOME Circle.

Authenticator 4.1.6 ha llegado con soporte para restaurar la autentificación de Google, se ha desactivado el GTK Inspector en los lanzamientos estables y se han rediseñado los detalles del código QR para las cuentas.

Una primera versión etiquetada, blueprint-compiler 0.2.0. Se recomienda usar esta en vez de la versión de la rama principal para evitar problemas.

Workbench ha sacado una nueva versión con: Añadida la sintaxis de marcado de Blueprint para la interfaz de usuario. Añadido el lenguaje de programación Vala para el código. Soporte para las vistas previas de las plantillas y de los manejadores de señales. Se han incluido todos los iconos del kit de desarrollo de iconos. Mejorado el diseño de la aplicación. Se han distribuido los ejemplos de bibliotecas bajo CC0-1.0. Ahora se respetan las preferencias del sistema en cuanto a la combinación de colores. Añadidos esquemas de color claros/oscuros adecuados para la consola. Corregido el error al importar archivos.

Phoc 0.20.0 y Phosh 0.20.0, el segundo en beta, han salido añadiendo el gesto de deslizar desde las barras superiores e inferiores, y se han rediseñado los ajustes rápidos.

Furtherance 1.5.0 ha llegado y ahora tiene un botón para repetir tareas, puede exportar a CSV, la cuenta atrás está centrada cuando no hay tareas guardadas y se han añadido formatos de fechas según la localidad.

Y eso ha sido todo esta semana en KDE.