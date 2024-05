El artículo de esta semana en GNOME, TWIG para los amigos, es un poco bastante más largo que el de la semana pasada. Por algún motivo que desconozco y tampoco me he parado a investigar, hace siete días sólo nos hablaron de tres cambios, y entre ellos no había nada relacionado al donativo de STF. Esta vez, además de aumentar el número de software que ha recibido novedades, también hay información sobre trabajos que han hecho con aquel millón de dólares.

Sea por popularidad o por cualquier otro motivo, creo que lo más destacado de la siguiente lista es la nueva versión de Apostrophe, un editor Markdown que queda bien sobre todo en entornos GNOME. Lo que viene a continuación es la lista con esta y otras novedades que han tenido lugar del 26 de abril al 3 de mayo.

Esta semana en GNOME

Con la donación de STF, se han implementado mejoras en el Centro de control de GNOME, Nautilus y se ha entregado una petición para mejorar la capa de GNOME Shell en pantallas pequeñas, entre otras cosas.

Apostrophe 3.0 ha llegado con mejoras en prácticamente todos los apartados, destacando el port a GTK4 e interfaz refinada. Entre otras cosas, incluye: Una nueva barra de herramientas para que haya que recordar la sintaxis markdown. Un enfoque más seguro al abrir y renderizar archivos. Autoindentación y autocompletado de listas y llaves. Un modo Hemingway mejorado. Las estadísticas del documento también mostrarán las estadísticas del texto seleccionado.



Ya disponible Workbenh 46.1 (más información).

Se ha publicado la versión 2.5.0 de Railway. Contiene actualizaciones del tiempo de ejecución de GNOME 46, así como la adición del proveedor PKP (y la eliminación del proveedor INSA debido a que la API no podía buscar ubicaciones).

Se ha empezado a hacer el trabajo para portar gnome-software al nuevo AdwDialog.

Mingle es una nueva aplicación que sirve para jugar y usar emojis de Google, y ha llegado durante esta semana.

El sink de vídeo GStreamer GTK4 tiene soporte para importar directamente fotogramas de vídeo como dmabufs en Linux cuando se utiliza GStreamer 1.24 / GTK 4.14, además del soporte ya existente para importar texturas OpenGL o fotogramas de vídeo en la memoria normal del sistema.

Planify 4.7 ya está disponible: Función de filtrado avanzado. Ordenación personalizada en la vista «Hoy». Detalles de la tarea al instante . Gestión eficiente de tareas completadas. Adjunte archivos a sus tareas. Celebra los logros con sonido. Corrección de errores y mejoras de rendimiento.



Ya disponible Damask 0.2.2 con estas noveaddes: Wallhaven: establecer correctamente la relación de aspecto en la consulta de búsqueda. Restablecer el temporizador de actualización después de una actualización manual. Wallhaven: actualizar el fondo de pantalla cuando cambian las preferencias. Actualizar la vista previa del fondo de pantalla sólo cuando hay una vista previa disponible. Establecer la fuente activa seleccionando la fila en la lista de fuentes. NASA: renombrar el título de la fila a «NASA Astronomy».

Ordenar la lista de fuentes alfabéticamente. Añadir una opción para desactivar la actualización automática. Mejorar la compatibilidad con el estado predeterminado de la aplicación «sin fuente». Corregir las dimensiones de la imagen de previsualización. Eliminar la fuente «manual» (en su lugar, desactivar la actualización automática). NASA: sustituir la clave API definida por el usuario por un valor suministrado en la compilación. Unsplash: sustituir la clave API definida por el usuario por un valor suministrado en la compilación. Wallhaven: añadir texto explicativo para el campo de la clave API. EarthView: actualización de la fuente de fotos. Presentación de diapositivas: permitir cualquier tipo de imagen al filtrar archivos.



Gameky 0.6.4 ha llegado con corrección de errores y totalmente traducido al portugués de Brasil.

Turtle 0.8 llegó con cálculos de gráficos más rápidos, entre otras novedades.

Nueva versión de Mahjongg con soporte completo para temas claros y oscuros, entre otras novedades.

Fractak 7 ha llegado con: Los mensajes que no se envían ahora se pueden reintentar o descartar. Los mensajes pueden ser reportados a los administradores del servidor para su moderación. Los detalles de la sala se consideran ahora completos, con la adición de la gestión de la dirección de la sala, los permisos y la actualización de la sala. Aparece un nuevo menú de miembro al hacer clic en un avatar en el historial de la sala. Ofrece una forma rápida de realizar muchas acciones relacionadas con esa persona, incluida la apertura de un chat directo con ella y su moderación. Las píldoras son clicables y permiten ir directamente a una sala o al perfil de un miembro.



Y eso ha sido todo esta semana en GNOME.

Imágenes y contenido: TWIG.