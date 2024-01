Es cierto que tanto el viernes pasado como este han sido días no festivos, pero también que en algunas zonas seguimos con las vacaciones navideñas y que otros desarrolladores sí se han tomado un descanso. GNOME no, y hace unas horas ha publicado la primera nota de 2024 sobre novedades que ha habido en su círculo. A diferencia de la semana pasada, esta vez han vuelto a hablar de trabajo realizado con la donación de Sovereign Tech, y no ha sido poco.

Aunque puede haber otras cosas más interesantes, siempre es bueno ver como una aplicación ha entrado en el círculo de GNOME, y en los últimos siete días ha entrado Frets, una aplicación para aprender a tocar la guitarra. Lo que viene ahora es la lista con las novedades que ha habido en GNOME del 29 de diciembre al 5 de enero.

Esta semana en GNOME

Con el dinero de Sovereign Tech: Se ha trabajado en el seguimiento de la refactorización de gnome-online-account: Eliminado GOA de la configuración inicial de gnome. Eliminado el proveedor de Fedora. Se ha comenzado a trabajar e investigar los manejadores http. Enviados parches del Kernel para la pila Bluetooth: Desconectar dispositivos bluetooth antes de cortar la alimentación al chip mediante. Corregir un error con los escaneos donde se comprobaban las banderas equivocadas y los escaneos podrían no iniciarse. Mejora de la lógica + soporte de hardware para el establecimiento de conexiones a más de un solo dispositivo al mismo tiempo Están trabajando en un diseño moderno para los ajustes de Orca:



Mejorado el tema GNOME Shell y el contraste alto. Arreglados problemas con iconos simbólicos e iconos GTK sincronizados. Realizado trabajo para que las APIs de accesibilidad de GTK 4 estén disponibles para los bindings de idiomas. Añadido soporte para directorios masivos a systemd homed. Están trabajando en mejorar el diseño de las barras de desplazamiento de GNOME Shell.



Están escribiendo documentación para el funcionamiento interno de Flatpak. Llevada la documentación de GLib a gi-docgen, se ha hecho un hueco en GNOME Nightly y ahora está disponible en el SDK.



Están investigando en la mejora de los modificadores de accesibilidad para lectores de pantalla en Wayland. Están explorando formas de facilitar la distribución y el descubrimiento de motores TTS y estamos debatiendo libspiel.

GstPipelineStudio 0.3.5 ha llegado con: múltiples fuentes de registro, como registros y mensajes de GST. posibilidad de añadir una selección de nivel de registro. renombrar gst_pipeline_studio a gst-pipeline-studio. se puede abrir un pipeline desde la línea de comandos.

Carburetor 4.4.0 lanzado con un nuevo OverlaySplitView para mostrar la salida detallada y un conjunto de iconos principales de Orbot de Guardian Project.

Parabolic v2023.12.0 llegó con: Se ha corregido un problema por el que los capítulos divididos no se renombraban correctamente. Se ha corregido un problema por el que los vídeos no se descargaban con una resolución superior a 1080p. Se ha corregido un problema por el que al preferir el códec AV1 no se seleccionaban correctamente los vídeos av1. Parabolic ahora recordará el tipo de archivo elegido para las descargas genéricas. Rediseñado la interfaz para la aplicación de Windows. Parabolic ya no depende de psutil. Actualizadas las traducciones.



Fretboard ha entrado a formar parte del circulo de GNOME.

Fractal 6.rc2 ha introducido novedades como: Los URIs de matriz pueden abrirse con Fractal, incluso está registrado como gestor para el esquema de matriz. Nuestro diálogo Join Room ahora muestra algunos detalles de la sala como una vista previa al introducir un identificador o URI. El flujo de verificación ha sido reescrito para basarse más en el SDK de Matrix Rust, con lo que se espera resolver la mayoría de los problemas que ocurrían antes. Los miembros de la sala tienen ahora una página de perfil que permite, entre otras cosas, expulsarlos, banearlos o ignorarlos. Hablando de ignorar usuarios, la lista puede ser gestionada desde los ajustes de la cuenta. El diálogo para ver el origen de un evento ha sido rediseñado para mostrar más detalles sobre el evento.

Denaro v2024.1.0 llegó con: Se ha corregido un problema por el que los identificadores generados de las nuevas transacciones eran incorrectos. Se ha corregido un problema que provocaba que la ordenación se comportara de forma incoherente. Se ha corregido un problema por el que no funcionaba la función de arrastrar y soltar un archivo de cuenta. Se ha corregido un problema por el que la documentación de ayuda no se mostraba en la aplicación. Se ha corregido un problema que impedía importar algunos archivos ofx. Se ha corregido un problema por el que el calendario no mostraba los días marcados después de pulsar el botón «Hoy». Se ha corregido un problema por el que los botones de las etiquetas se hacían demasiado grandes. Se han añadido más registros para ayudar a depurar problemas. Se han actualizado y añadido traducciones.



Llegó una nueva versión de Crosswords, centrada casi por completo en las mejoras del editor de crucigramas, con cambios significativos bajo el capó. El editor ahora cuenta con paneles adicionales para ayudar a escribir pistas crípticas, así como estadísticas de cuadrícula.

Cavalier v2024.1.0 llegó con: El modo de dibujo de la caja de ondas ahora dibuja curvas bezier más suaves. Los usuarios ahora pueden especificar –fg aarrggbb o –bg aarrggbb argumentos de línea de comandos para cambiar el primer plano y el color de fondo de la ejecución de la instancia Cavalier, respectivamente. Traducciones actualizadas.



Y esto, que no ha sido poco, ha sido todo esta semana en GNOME.

