Nuevo fin de semana, semi-viejas costumbres. Una vez mas, GNOME publicó el viernes un artículo con las novedades que ya han llegado o están a punto de llegar a su escritorio. Como la semana pasada, en esta también nos han hablado de novedades en aplicaciones, aunque la lista de apps renovadas no es tan larga como la del día 17. Pero sí se menciona una que usamos todos cuando estamos en GNOME: Nautilus, aunque en los sistemas que usan este escritorio aparece sencillamente como «Archivos».

«Archivos» va a incluir una nueva vista en forma de lista, tal y como se ve en la captura de cabecera. En lo personal, es una manera de mostrar los archivos que jamás he usado, pero si una opción no llega con problemas, más vale que sobre que no que falte. El resto de novedades que mencionaron ayer es lo que tenéis en la siguiente lista.

Esta semana en GNOME

La app Calendario tiene ahora un gesto de pinza para su vista semanal. Funciona en pantallas y paneles táctiles, y también haciendo «scroll» mientras se mantiene presionada la tecla Ctrl . Por otra parte, los eventos se mostrarán ahora con mejores colores.

Pika Backup 0.4.1 ha llegado más que nada para corregir un problema externo con las copias de seguridad programadas y varias traducciones. También se ha mejorado la versión Flatpak.

Login Manager Settings 0.6 ha llegado corrigiendo varios problemas, muchos de ellos en Fedora. En Ubuntu, algunos ajustes no se aplicaban, y esto también se ha corregido junto a otros bugs menores. También han introducido nuevas funciones, como opciones en la línea de comandos para la versión de la aplicación verbose o para imprimir y ha recibido una nueva página en GitHub Pages que se muestra con un enlace al App Store.

Lock Screen Message, o el mensaje de la pantalla de bloqueo en español, soporta ahora GNOME 42 y libadwaita, además de permitir mensajes más largos (hasta 480 caracteres).

Shell Configurator v5 incluye: Añadido soporte para GNOME 41 y 42 (con libadwaita). Aspecto de las preferencias reescrito y rediseñado. Nueva función de búsqueda de configuraciones y preajustes de extensiones. Añadida la sección de extensiones sugeridas. Se han añadido más configuraciones. Soporta más de 10 idiomas. Sistema de módulos de configuración. Corrección de errores



Y eso ha sido todo esta semana en GNOME.