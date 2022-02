Las buenas noticias para los usuarios de GNOME es que su software está mejorando mucho en las últimas semanas. La mala es que muchas de estas mejoras son que han pasado a usar GTK4 y/o libadwaita, lo que no es malo, pero no pasa por mucho de simples retoques estéticos. Pero también están dando pasos adelante en cuanto a funciones, y el mejor ejemplo es la aplicación de capturas de pantalla que llegará junto a GNOME 42, aunque no leímos nada sobre ella hace siete días.

La herramienta de capturas de pantalla ya está completa y ha llegado al GNOME 42 que actualmente se encuentra en desarrollo. Entre lo último que han añadido encontramos un indicador que nos hará saber que está grabando. Y no, no se trata de un puntito naranja en la barra superior como el actual; tampoco es el punto gordo rojo que vemos al usar SimpleScreenRecorder; es algo más minimalista y útil, y podéis ver cómo es en el vídeo que han publicado en el artículo de esta semana.

Esta semana en GNOME

Las aplicaciones de meteorología y fuentes han pasado a usar GTK4 y libadwaita (captura de cabecera).

En GNOME 42, aplicaciones como las del reloj, mapas, calendario y el tiempo usarán el portal de localización cuando sean apps sandbox.

Se ha añadido una transición de paso del tema claro al oscuro, algo que se puede ver en el artículo original (enlace más arriba).

La herramienta de capturas de pantalla muestra un indicador cuando está grabando. En el mismo también podemos ver cuánto tiempo llevamos grabado y hay un botón con el que podremos detener la grabación. También se ha retocado un poco más su UI.

Webfont Kit Generator incluye ahora una herramienta que permite descargar e importar fuentes de Google Fonts mediante una url de la API de CSS, lo que resulta muy útil para autoalojarlas.

Se ha lanzado Random 1.2, con una interfaz totalmente renovada. Ya está en Flathub.

Ya disponible flatpak-vscode 0.0.17: Nuevo terminal de salida para un menor retardo de salida y colores de terminal de trabajo. Nuevo elemento de la barra de estado para la construcción actual y el estado de ejecución. Nueva integración de rust-analyzer para ejecutar runnables dentro del sandbox. Integración mejorada de la terminal de construcción y ejecución. Soporte para activar el portal de documentos en la activación (puede ser problemático cuando otras extensiones, como rust-analyzer, se inician antes). Muestra el diálogo «Flatpak manifest detected» sólo una vez.

Telegrand incluye ahora búsqueda para chats y contactos, muestra más información de la lista de chats, como globos de menciones y borradores, ahora soporta mensajes de fotos, se ha añadido soporte para varias cuentas y se han realizado mejoras generales en su interfaz.

Mejoras en gtk-rs: El capítulo de señales incluye la nueva macro glib::closure_local!. El capítulo de plantillas compuestas ha eliminado la sección aboutgtk::Builder en favor de la introducción degio::Resource. La aplicación del capítulo de plantillas compuestas utiliza el soporte recién introducido para las devoluciones de llamada de las plantillas. El capítulo sobre el constructor de interfaces ha sido renombrado a plantillas compuestas. El segundo capítulo de la aplicación de tareas utiliza ahora recursos automáticos para añadir la ventana de acceso directo. El segundo capítulo de la aplicación de tareas utilizagio::Settings en lugar deserde_json para guardar su estado.



Y eso ha sido todo esta semana en GNOME.