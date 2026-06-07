GNOME publicó ayer su habitual nota de novedades de la semana. Lo hizo horas más tarde de lo que es habitual para ellos, y eso hizo que nosotros también nos retrasáramos en nuestra publicación. Aunque no lo dicen en su artículo, lo de esta semana es lo ocurrido del 29 de mayo al 5 de junio, o 6 si el retraso les permitió añadir algo más.

Lo que sigue es la lista con todas esas novedades, entre lo que se pueden destacar las mejoras en el previsualizador de archivos oficial de GNOME o en el nuevo reproductor Vynil.

Esta semana en GNOME

Las últimas semanas han sido muy intensas para Sushi, el visor previo complementario de Nautilus. No solo se ha integrado finalmente el port a GTK4, sino que además se han llevado a cabo diversas modernizaciones. Entre los principales cambios se incluyen: Compatibilidad con modo oscuro. Uso de GTK4, libadwaita, glycin y Blueprint de forma inicial. Rediseño de la disposición de varios visores previos. Barras de herramientas flotantes más atractivas. Modernización del código para utilizar módulos EcmaScript. Limpieza de usos de funciones obsoletas.

Actualmente están trabajando en gjsify, un framework para TypeScript destinado a GJS, que acaba de alcanzar un nuevo hito: el compilador de TypeScript (v6.x) ya puede ejecutarse directamente dentro de GJS, por lo que Node.js deja de ser necesario para ejecutar tsc. Basta con instalar gjsify e invocarlo mediante gjsify tsc . Además de tsc, también incluye otros comandos útiles, como gjsify install como sustituto directo de npm install , todo ello ejecutándose de forma nativa en GJS.

. Además de tsc, también incluye otros comandos útiles, como como sustituto directo de , todo ello ejecutándose de forma nativa en GJS. Se ha publicado Vinyl v1.4.0. Desde la versión 1.3.2 se han introducido numerosos cambios enfocados a la funcionalidad y la accesibilidad del reproductor. Además, aseguran que Vinyl es el primer reproductor musical para GNOME capaz de leer letras de canciones directamente desde etiquetas ID3v2. Entre las novedades se encuentran: Posibilidad de analizar letras sincronizadas directamente desde etiquetas ID3v2. Incorporación de numerosos atajos para la reproducción y la interfaz. Funcionalidad para realizar un análisis más detallado de las portadas, con capacidad para leerlas de forma independiente para cada pista. Nuevo botón para abrir el directorio actual de la pista en reproducción. Búsqueda por extensión de archivo de audio. Incorporación de información emergente. Cambio en la ordenación de pistas, que ahora se organiza primero según la ubicación de las carpetas y no por etiquetas. Localización del reproductor a numerosos idiomas, entre ellos alemán, hindi, checo, eslovaco, kazajo, uzbeko, polaco y sueco.

Se ha publicado la primera versión de Contributor Atlas. Contributor Atlas es un conjunto de visualizaciones interactivas que permiten explorar el historial de contribuciones de un proyecto. Está orientado a proyectos con una larga trayectoria de colaboradores. Fue creado inicialmente para GIMP y su ecosistema, con cerca de 30 años de contribuciones para explorar, aunque los gráficos son genéricos y pueden resultar útiles para otros proyectos.

Esta semana se ha publicado la versión 2.0.0 de Quizbite. Quizbite es una aplicación educativa que permite crear cuestionarios de preguntas de opción múltiple, jugarlos y compartirlos con otras personas. También permite exportar los cuestionarios a PDF para imprimirlos y estudiar sin conexión. La versión 2.0.0 incorpora búsqueda de cuestionarios, revisión de errores tras completar una prueba, edición de cuestionarios después de crearlos y diversas correcciones.

Gitte, una aplicación sencilla para Git, ha alcanzado la versión 0.6.0: La principal novedad es la posibilidad de realizar operaciones de stash por archivo. Ahora es posible aplicar, recuperar o eliminar archivos individuales de un stash mediante entradas en el menú contextual, así como guardar únicamente los archivos seleccionados en la vista de copia de trabajo. Los mensajes de commit son ahora mucho más interactivos. Las URL se convierten en enlaces pulsables, las menciones de incidencias y solicitudes se transforman en enlaces cuando corresponden a plataformas conocidas, y los autores y confirmadores aparecen como enlaces de correo electrónico. Tras enviar cambios a una plataforma compatible, Gitte ofrece además un botón para crear directamente una nueva solicitud de fusión o extracción. Se han añadido nuevos atajos para ocultar archivos sin seguimiento mediante Ctrl+Shift+H y para alternar directorios sin seguimiento sin recorrerlos de forma recursiva. Las secciones de cambios preparados y no preparados en la vista dividida ahora también pueden plegarse y disponen de una opción para invertir su orden. Internamente, la vista de copia de trabajo ha recibido una importante mejora de rendimiento. Gitte ahora puede navegar con facilidad por repositorios con 10.000 archivos modificados. Gitte también resuelve ahora los bloques includeIf al leer la configuración de Git. Además, incorpora indicadores de colores en el cuadro de información de ramas, un cursor de puntero sobre líneas de diferencias seleccionables y múltiples mejoras y correcciones menores de la interfaz. También hay buenas noticias para los usuarios de BSD: Gitte ya está disponible en el árbol de ports de FreeBSD y puede instalarse mediante pkg install deskutils/gitte.



Y esto ha sido todo esta semana en GNOME.

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