GNOME ha publicado su nota de novedades de la semana, esta vez lo que ha sucedido en su universo del 20 al 27 de marzo. Muchas novedades, entre lo que se destacaría, por ejemplo, que Sessions ha entrado a formar parte del círculo de GNOME, es decir, esas aplicaciones que no son oficiales pero se les permite estar bajo su paraguas y tener un trato especial.

También llaman la atención el lanzamiento de Nocturne, un nuevo reproductor multimedia para GNOME, y que Warp ha lanzado su versión 1.0, en una semana en la que nosotros hemos escrito sobre PairDrop en nuestro blog hermano LXA. Lo que sigue es la lista de las novedades de esta semana.

Esta semana en GNOME

Se ha lanzado GNOME 48.10. Esta es la versión final de GNOME 48.

Esta semana se lanzó la versión 50 de Fonts. Esta versión incluye una cuadrícula de vista previa de fuentes rediseñada que responde mejor al desplazamiento y tiene una línea base de texto uniforme. Además, la barra de búsqueda ahora siempre está visible y permite escribir para buscar directamente en la cuadrícula principal de vista previa de fuentes.

Se ha lanzado PyGObject 3.56.2. Esta versión contiene algunas correcciones: Se solucionó un problema cuando se llama a do_dispose mientras el recolector de basura está en ejecución. Se mantiene el estado flotante del objeto para las llamadas get‑/set‑property.

Sessions ha sido aceptado en GNOME Circle. Sessions es una aplicación simple de temporizador visual diseñada específicamente para la técnica pomodoro.

Se ha lanzado Warp 1.0, rompiendo finalmente la barrera de la velocidad de la luz. Las nuevas características incluyen un nuevo diálogo de accesos directos, actualizaciones de runtime y traducciones.

Han lanzado Video Trimmer 26.03 con una mejora sugerida por un usuario: el nombre de archivo previamente rellenado en el diálogo de guardado ahora incluye las marcas de tiempo de recorte. De esta manera, no hay conflictos de nombres al extraer varios fragmentos de un vídeo. También se añadieron varias banderas de línea de comandos para preestablecer la marca de tiempo de inicio y fin, y las opciones de recorte preciso y eliminación de audio.

Identity 26.03 está disponible con una nueva visualización de tiempo al pasar el ratón sobre la barra de búsqueda del vídeo. También se añadieron teclas rápidas Ctrl+2..9 para establecer el nivel de zoom del 200% al 900%. El título de la ventana ahora muestra el nombre del archivo actual, lo que es útil con muchas pestañas abiertas. Finalmente, se puede pasar el modo –zoom y –display iniciales en la línea de comandos.

La última versión de Typesetter, el editor minimalista de Typst, trae: Corrección gramatical automática integrada (actualmente solo en inglés). Información sobre errores y advertencias de Typst en el editor. Atajos de teclado para navegar entre errores ortográficos. Nuevas traducciones: checo, neerlandés, finés, polaco, sueco y vietnamita.

Hideout es una herramienta de cifrado simple basada en GTK escrita en D, diseñada específicamente para usuarios no técnicos que necesitan proteger sus archivos con contraseña sin complejidad. Sigue los principios de diseño de GNOME para ofrecer una experiencia limpia e intuitiva.

Se ha lanzado Nocturne, que permite gestionar bibliotecas musicales locales con integración opcional de Navidrome / Subsonic. Incluye características como: Listas de reproducción. Obtención automática de letras. Gestión de cola de reproducción. Ordenación de álbumes y artistas. Búsqueda rápida.



RustConn (gestor de conexiones para SSH, RDP, VNC, SPICE, Telnet, Serial, Kubernetes, MOSH y protocolos Zero Trust). Las versiones 0.10.3–0.10.8 llegaron esta semana con cambios impulsados completamente por los comentarios de los usuarios: Seguridad: las contraseñas RDP ya no quedan expuestas en /proc; los archivos de frase de contraseña del agente SSH se eliminan antes de borrarlos; las credenciales XOR heredadas se migran de forma transparente a AES‑256‑GCM. Rendimiento del visor integrado: se eliminaron las asignaciones de búfer de píxeles por fotograma (8–33 MB según la resolución) para SPICE, VNC y RDP cambiando a superficies Cairo persistentes con actualizaciones in situ; la extracción de fotogramas RDP ahora usa memcpy por filas y un intercambio R↔B optimizado para SIMD. Correcciones para HiDPI: se resolvió el renderizado borroso/artefactos en RDP en pantallas HiDPI causado por el doble escalado; se corrigieron artefactos del cursor por sangrado de píxeles transparentes en pantallas escaladas. Sandbox de Flatpak: los CLI de Zero Trust (gcloud, Azure, Teleport, OCI) ahora funcionan correctamente redirigiendo las rutas de configuración a directorios escribibles del sandbox; se corrigió la detección de CLI usando PATH extendido. Integración con KeePassXC: se corrigió que todas las operaciones de la bóveda fallaran cuando el archivo KDBX está protegido por contraseña (la contraseña se pasaba como None en 10 sitios de llamada). Compatibilidad con Passbolt CLI 0.4.2: se corrigieron fallos de deserialización por cambios en los nombres de los campos. Reglas de resaltado: los valores predeterminados integrados (ERROR, WARNING, CRITICAL, FATAL) ahora siempre se aplican, no solo cuando existen reglas por conexión. Calidad del código: módulo compartido CairoBackedBuffer, se eliminaron compilaciones de expresiones regulares duplicadas, se extrajo parse_protocol_type() para eliminar 3 implementaciones duplicadas.

El primer gran hito de Cambalache. Después de más de 5 años, 1780 commits y 20k líneas de código Python artesanal, se anuncia Cambalache 1.0. Cambalache es una herramienta WYSIWYG (What You See Is What You Get) que permite crear y editar interfaces de usuario para aplicaciones Gtk 4 y 3.

Solitaire es una nueva aplicación para jugar solitarios. Solitaire incluye un solucionador que indica si la partida en curso se ha vuelto imposible de ganar, y proporciona pistas que garantizan llevar a una victoria. La aplicación ofrece seis juegos: Klondike, FreeCell, Tri Peaks, Spider, Pyramid y Yukon. Solitaire también registra las puntuaciones, usando puntuación basada en movimientos o en tiempo. Incluso permite cambiar el aspecto de las cartas, con siete temas de cartas para elegir.

Las revisiones de extensiones de GNOME Shell se han retrasado debido a que el revisor principal se ha quedado sin conexión a Internet. La acumulación de trabajo es grande y, aunque algunos miembros de la comunidad han dado un paso al frente, el progreso es lento. Se agradece mucho a quienes están colaborando. Hay que tener en cuenta que el retraso en las revisiones implica que las extensiones que se actualizan a GNOME 50 se están demorando.

Y esto ha sido todo esta semana en GNOME.

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