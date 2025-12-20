La Navidad está a la vuelta de la esquina, y eso significa que hay mucha gente con ganas de celebraciones y menos dispuesta trabajar. Aunque no han mencionado nada de eso, se entiende que la nota de esta semana en GNOME es corta por ese motivo, tanto que no recuerdo notas con tan pocas entradas; menos que esto ya es cuando no publican nada. En cualquier caso, sí ha habido algunas novedades.

De una semana con tan poca información, no se puede destacar mucho o se descubre todo el pastel prácticamente, pero sí podemos adelantar que hay cambios en aplicaciones y en extensiones. Lo que sigue es la lista con esas novedades.

Esta semana en GNOME

Drum Machine 2.0.0 incorporó muestras personalizadas, eliminando la limitación a los sonidos predeterminados. Permite arrastrar y soltar archivos de audio propios, que aparecen como nuevas partes de percusión. Es posible reordenarlas arrastrándolas y asignar cada una a una nota MIDI específica, de modo que al exportar a MIDI queda claro qué sonido corresponde a cada nota. La versión más reciente añade una opción de Restablecer valores predeterminados que devuelve todo a la configuración de fábrica. El antiguo botón Restablecer ahora se llama Limpiar y solo borra el patrón, manteniendo las muestras personalizadas.

Se publicó la versión final de GirCore 0.7.0. Se generaron más APIs, se corrigieron errores, se añadió compatibilidad con dotnet 10, se incorporaron enlaces GdkWin32 y se incluyeron otras mejoras. El lanzamiento ofrece una visión general de todos los cambios.

Yet Another Radio, la extensión de GNOME para escuchar radio por internet directamente desde el panel, se actualizó con varias mejoras de calidad de vida, entre las que se incluyen: Búsqueda de miles de emisoras mediante la API de Radio Browser. Sistema de favoritos para acceder rápidamente a las emisoras preferidas. Visualización de metadatos de la canción, incluyendo carátula del álbum, artista, título y tasa de bits. Compatibilidad con teclas multimedia para controles de reproducir, pausar y detener desde el teclado. Control de volumen integrado directamente en el menú del panel. Funciones de importación y exportación para compartir listas de emisoras entre dispositivos. Compatibilidad con emisoras personalizadas para añadir manualmente URLs de radio propias.



Como parte del proyecto Digital Wellbeing, patrocinado por la Fundación GNOME, existe una iniciativa para rediseñar los Controles Parentales y alinearlos con las aplicaciones modernas de GNOME, además de implementar nuevas funciones como el seguimiento del tiempo de pantalla, horarios de descanso y filtrado web. Recientemente se implementó y fusionó en GNOME Shell la notificación de «el tiempo está a punto de terminar» dentro de la sesión infantil, mientras se están puliendo funciones como impedir que los menores desbloqueen el sistema después de la hora de acostarse y permitir que los padres amplíen el tiempo de pantalla.

Y esto ha sido todo esta semana en GNOME.

