GNOME sigue con su habitual calendario y hace unas horas han publicado una nueva nota semanal de novedades. Lo de esta vez recoge lo ocurrido del 1 al 8 de mayo, y hay bastante. Por ejemplo, para mí que tanto me gusta la música, es noticia relevante que ya se ha lanzado la versión 1.0.0 de Nocturne, una nueva aplicación para escuchar música en escritorios con GNOME/GTK, aunque no es exclusivo de estos entornos.

Está claro que esta iniciativa ha motivado a muchos desarrolladores a presentar sus aplicaciones. Ya son 248 semanas desde que dio comienzo, y los usuarios de GNOME se han visto enormemente beneficiados. Lo que sigue es la lista con todas las novedades de esta semana.

Esta semana en GNOME

Glycin ahora ha comenzado a ejecutar pruebas básicas de rendimiento en los ejecutores de hardware dedicado de bencher.dev, lo que con suerte proporcionará resultados comparables. Por ahora, los puntos de referencia solo cubren la sobrecarga de la pila del cargador, mediante la carga de un PNG de 1 píxel, y los tamaños de archivo binario de los cargadores de glycin y del generador de miniaturas. Pero las pruebas deberían ser fáciles de ampliar. Los puntos de referencia siempre se ejecutan para las confirmaciones en la rama principal, y se pueden iniciar manualmente para las solicitudes de fusión. De esta manera, será posible realizar un seguimiento de las mejoras de rendimiento y detectar regresiones de manera temprana.

Gitte 0.2.0 ya está disponible: La mayor adición es el reajuste interactivo directamente desde el registro de confirmaciones. Las confirmaciones ahora se pueden reordenar mediante arrastrar y soltar, eliminar, reformular, editar durante un reajuste en pausa, o comprimir y corregir sin salir de la interfaz gráfica. Las operaciones remotas como push, pull, fetch y clone ahora utilizan internamente el CLI de Git, mejorando el manejo de credenciales y el soporte de protocolos. La fuente de la vista de diferencias ahora es configurable, y los repositorios se pueden abrir directamente desde la terminal usando comandos como gitte ~/Code/projects/Gitte. Este lanzamiento también añade un diálogo de stash unificado para flujos de trabajo que requieren guardar cambios temporalmente, indicadores de adelante/atrás para la rama actual, doble clic para cambiar a ramas locales, e información mejorada de confirmaciones de fusión en el visor de registros. En el lado de las traducciones, Gitte ahora incluye una traducción al alemán y una traducción al ucraniano. El lanzamiento también incluye documentación de empaquetado para AUR, junto con muchas correcciones de errores y refinamientos menores en toda la aplicación.



Han lanzado la primera versión de gobject-linter, anteriormente conocido como goblint. Este lanzamiento aporta mucha funcionalidad nueva: integración con Meson para la detección precisa de código muerto (funciones, variantes de enumeración, estructuras, campos de estructuras y más) mediante la nueva regla dead_code, detección de tipos públicos mal exportados, verificación de firmas de funciones inconsistentes, y una regla type_style para forzar el uso consistente de los alias de tipo de GLib (gint, gfloat, gdouble) o sus equivalentes en C en todo su código base. Dos nuevas reglas de introspección GObject para verificar anotaciones since faltantes y que las API públicas exportadas sean amigables para los enlaces. También admite linting con alcance diferencial mediante –diff, para que se pueda integrar de forma incremental en proyectos grandes existentes.

Nocturne 1.0.0 ha sido lanzado. Soporte para cambiar la tasa de bits máxima. Soporte para replay gain. Opción añadida para mostrar el reproductor en la barra lateral. Compatibilidad con letras palabra por palabra. Interfaz más rápida y estable. Reproducción sin interrupciones. Agrupación de canciones en álbumes por su disco. Opción añadida para mostrar un fondo dinámico en la ventana principal. Mucho más.



Press es una nueva aplicación para comprimir. Comprime múltiples archivos simultáneamente. Nunca realiza acciones destructivas sobre la fuente (pero puede reemplazar archivos en el destino si se desea). Evita recomprimir un archivo (si solo se quiere añadir un álbum nuevo, comprime solo ese, no toda la biblioteca). Importa básicamente cualquier formato que GStreamer pueda aceptar. Exporta a mp3, m4a u ogg. Mueve otros archivos no automáticos junto con usted. Se pueden añadir formatos personalizados con un poco de conocimiento de GStreamer.



El generador de definiciones de tipos ts-for-gir produce las definiciones utilizadas para escribir aplicaciones de GNOME en TypeScript. Ahora puede ejecutarse experimentalmente directamente en GJS, sin Node.js. Esto es posible gracias al nuevo framework experimental GJSify, que proporciona APIs de Node.js y Web sobre GJS. Su objetivo a largo plazo es hacer disponible la mayor cantidad posible del ecosistema de JavaScript y TypeScript para las aplicaciones GJS.

Mini EQ es un ecualizador paramétrico de todo el sistema. Crea un sumidero de cadena de filtros de PipeWire con filtros bicuadráticos integrados, enruta la reproducción del escritorio a través de él con WirePlumber, y proporciona un flujo de trabajo compacto de 10 bandas con atenuadores. También soporta la importación de preajustes de Equalizer APO y AutoEq, y un analizador de espectro opcional mediante la capa de compatibilidad PipeWire JACK.

Las versiones 0.12.8 a 0.13.7 de RustConn fueron moldeadas en gran medida por los comentarios de los usuarios. Lo que comenzó como una herramienta personal ahora es utilizado a diario por administradores de sistemas y equipos de DevOps, y sus informes guían la hoja de ruta. Las adiciones clave son: Terminal local en Flatpak: terminal del host completamente funcional mediante flatpak-spawn con PTY real y control de trabajos. Redimensionamiento dinámico de RDP: cambio de resolución in situ a través del canal de control de pantalla, sin necesidad de reconexión; retroceso automático para servidores heredados. Autotipado de RDP: escribe texto como pulsaciones de teclas en sesiones remotas, omitiendo las restricciones del portapapeles. Arrastrar y soltar: rutas de archivos en terminales, archivos en el portapapeles de RDP. Carpetas inteligentes y carpetas dinámicas: filtra conexiones por etiqueta, protocolo o patrón, o generarlas desde scripts externos. Soporte de archivos .vv de Virt-viewer: abre archivos SPICE y VNC de Proxmox, oVirt y libvirt directamente. CLI con formato json, csv o tabla: salida legible por máquina para scripting y agentes de IA. Auditoría HIG de GNOME: menús reestructurados, diálogos unificados, etiquetas accesibles en todas las ventanas. Versión automática del CLI Flatpak: siete herramientas CLI empaquetadas ahora resuelven las últimas versiones desde upstream automáticamente.

Matrix Status Monitor v7 ya está disponible en GNOME Extensions, ofreciendo una experiencia notablemente más fluida para los usuarios de Matrix que ejecutan GNOME Shell. Este lanzamiento se centra en hacer que la extensión se sienta más receptiva y más nativa en el escritorio, mientras mantiene la interfaz del panel ligera y rápida. El cambio más importante es el nuevo sistema de ordenación de salas basado en pesos, que reemplaza el antiguo enfoque basado solo en marcas de tiempo. Las salas ahora se clasifican por destacados, recuentos de no leídos, mensajes directos, favoritos, frecuencia de visita y actualidad, para que las conversaciones más relevantes aparezcan primero. La v7 también añade un separador claro de inactivo y activo en la lista de salas, además de reconstrucciones asíncronas del menú mediante GLib.idle_add para evitar bloquear la interfaz durante las actualizaciones.



Y esto ha sido todo esta semana en GNOME.

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