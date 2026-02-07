Semana productiva en GNOME, o al menos esa sensación me he llevado yo al echarle un vistazo a la nota sobre novedades de esta semana. Para ser honesto, gran parte de mi atención e interés se la ha llevado una aplicación de nombre AppManager, una app que quedará perfectamente en GNOME y ayudará a gestionar AppImages. Como siempre en lo relacionado en este proyecto, es una aplicación intuitiva que sin lugar a dudas probaré.
Lo que sigue es la lista de novedades que han adelantado esta semana, la que ha ido del 30 de enero al 6 de febrero.
Esta semana en GNOME
- Se ha publicado Glycin 2.1.beta. A partir de esta versión, el formato de imagen JPEG 2000 es compatible por defecto. Esto ha sido posible gracias a una nueva implementación de JPEG 2000 completamente escrita en Rust seguro. Aunque este formato de imagen no se usa mucho directamente, muchos PDF contienen imágenes JPEG 2000 desde PDF 1.5 y PDF/A-2, que admiten imágenes JPEG 2000 incrustadas. Por tanto, las imágenes extraídas de PDF con frecuencia tienen formato JPEG 2000.
- Se ha publicado Resources 1.10 con compatibilidad para nuevo hardware, software y mejoras generales. Algunos aspectos destacados:
- Compatibilidad añadida para NPUs de AMD usando el controlador amdxdna.
- Mejoras de accesibilidad para usuarios de lectores de pantalla y teclado.
- Detección de aplicaciones ampliamente mejorada.
- Reducción significativa del uso de CPU.
- Ahora es posible buscar varios nombres de proceso a la vez usando el operador “|” en el campo de búsqueda.
- Se ha añadido otro capítulo al libro de gtk4-rs. Describe cómo usar gettext para hacer que una aplicación esté disponible en otros idiomas.
- Se ha publicado Sitra, una aplicación para instalar y gestionar fuentes de Google Fonts. También ayuda a integrar fuentes en proyectos usando fontsource npm y CDN. La aplicación sustituye a Font Downloader, que llevaba tiempo abandonada.
- AppManager es una utilidad de escritorio desarrollada con GTK/Libadwaita en Vala que facilita instalar y desinstalar AppImages en el escritorio Linux. Es compatible con formatos AppImage SquashFS y DwarFS, incluye un proceso de actualización automática en segundo plano y usa actualizaciones delta con zsync para optimizar el uso de ancho de banda. Al hacer doble clic en cualquier archivo .AppImage se abre una ventana de arrastrar y soltar al estilo macOS; basta con arrastrar para instalar y AppManager mueve la aplicación, crea las entradas de escritorio y copia los iconos.
- Se ha publicado Parabolic V2026.2.0. Registro de cambios:
- Parabolic ha sido reescrito en C# desde C++.
- Compatibilidad añadida para arm64 en Windows.
- Compatibilidad añadida para opciones de calidad en listas de reproducción.
- Compatibilidad añadida para opciones de subtítulos en listas de reproducción.
- Compatibilidad añadida para invertir el orden de descarga de una lista de reproducción.
- Compatibilidad añadida para recordar la selección previa de descarga inmediata en el diálogo de añadir descarga.
- Compatibilidad añadida para mostrar las pausas de espera de yt-dlp dentro de las filas de descarga.
- Compatibilidad añadida para habilitar actualizaciones nocturnas de yt-dlp dentro de Parabolic.
- Rediseño de las aplicaciones en ambas plataformas para una experiencia de descarga más rápida y fluida.
- Eliminadas las páginas de documentación, ya que Parabolic muestra documentación integrada cuando es necesario.
- Corregido un problema por el que los créditos de traducción no se mostraban correctamente.
- Corregido un problema por el que Parabolic se bloqueaba al añadir grandes cantidades de descargas desde una lista de reproducción.
- Corregido un problema por el que Parabolic se bloqueaba al validar ciertas URL.
- Corregido un problema por el que Parabolic se negaba a iniciarse debido a errores del llavero.
- Corregido un problema por el que Parabolic se negaba a iniciarse debido a errores de VC.
- Corregido un problema por el que Parabolic se negaba a iniciarse debido a errores de versión.
- Corregido un problema por el que abrir el diálogo «Acerca de» congelaba Parabolic durante unos segundos.
- Actualizado el yt-dlp incluido.
- Se ha publicado Pigeon Email Notifier, una nueva extensión de GNOME Shell para notificaciones de Gmail y correo de Microsoft mediante GNOME Online Accounts. Incluye modo solo prioridad y notificaciones persistentes y sonoras.
- Se ha publicado PyGObject 3.55.3, la tercera versión de desarrollo del ciclo actual de GNOME. Principales avances de este ciclo, que conduce a GNOME 50:
- Compatibilidad con los métodos do_dispose y do_constructed en clases Python. do_constructed se llama después de construir un objeto y do_dispose cuando un GObject se libera.
- Eliminación de código de marshalling duplicado para campos, propiedades, constantes y cierres de señales.
- Eliminación de código antiguo, especialmente pygtkcompat y los envoltorios de Glib.OptionContext y OptionGroup.
- Internamente, las referencias conmutables han sido sustituidas por referencias normales y PyGObject gestiona automáticamente los objetos «flotantes».
Y esto ha sido todo esta semana en GNOME.
