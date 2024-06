No debería ser parte de esta noticia, o sí, pero el hecho es que lo es. Desde noviembre pasado, en los artículos sobre novedades en GNOME nos vemos obligados a hablar de Sovereigh Tech Fund, quien invirtió 1 millón de dólares para que el proyecto que está detrás del escritorio y aplicaciones que usan Ubuntu, Fedora y Debian en sus versiones por defecto pudieran avanzar más lejos y más rápido. La parte de esta noticia que les toca es que no los han mencionado, por lo que o no hay novedades relacionadas o las han mezclado con el resto.

Ya metidos de lleno en las novedades, destaca algo que no llama realmente la atención: DewDuct ha lanzado nueva versión, y su desarrollador se ha sorprendido al ver que tenía tanto éxito. Esto no llama la atención porque es una app para poder ver YouTube sin ir a su página web oficial que además confía en NewPipe, y ya sabemos cómo se está poniendo Google con los anuncios y sus bloqueadores. Lo que sigue es la lista con las novedades que han publicado esta semana.

Esta semana en GNOME

libadwaita ahora tiene AdwMultiLayoutView , que permite definir múltiples diseños y repartir los hijos entre ellos. Esto permite reorganizar completamente la interfaz de usuario (por ejemplo, convertir la barra lateral en una barra inferior, o una rejilla en una caja vertical) cambiando una sola propiedad, por ejemplo, a través de un setter breakpoint.

Workbench está ahora disponible en el repositorio GNOME Nightly.

Ahora Newsflash puede reproducir archivos adjuntos de vídeo como los de los podcasts de vídeo o las suscripciones de YouTube. Esto es gracias al reproductor de vídeo clapper, que ahora también está disponible como librería.

Esta semana ha llegado la versión 7.0 de Fretboard, que trae una predicción más precisa de los nombres de los acordes, nombres de las notas al pasar el ratón por encima de los toggles de la parte superior del mástil, y un par de correcciones de varios pequeños problemas encontrados desde la última versión.

Planify 4.8 Soporte Markdown en las descripciones de tareas: Ahora se puede utilizar Markdown para dar formato al texto en las descripciones de las tareas. Esto significa que se puede añadir negrita, cursiva, enlaces, listas y mucho más, lo que permite una mayor personalización y claridad en las descripciones. Compatibilidad con Markdown en los títulos de las tareas: para el que quiera que sus títulos sean más llamativos y descriptivos, con el nuevo soporte de Markdown en los títulos de las tareas, es posible utilizar Markdown para resaltar las partes importantes del título, haciendo que las tareas sean más fáciles de identificar de un vistazo. La gestión de múltiples proyectos y tareas puede ser un reto. Por eso han introducido una nueva vista que nos permite ver todas las tareas y proyectos en un solo lugar. Esta función nos ofrece una visión global de todo el trabajo, lo que facilita la planificación y el seguimiento de nuestro progreso. Funcionalidad para expandir o contraer tareas: para una mejor gestión visual, ahora se pueden expandir o contraer tareas. Esta funcionalidad nos permite mostrar u ocultar rápidamente los detalles de las tareas, ayudándonos a centrarnos en lo más importante en cada momento sin perdernos en la información.



Aurea es un sencillo previsualizador de banners que lee los archivos metainfo y los muestra tal y como aparecerán en los banners de Flathub, facilitando así la publicación de aplicaciones.

DewDuct está teniendo mucho éxito, y esta semana ha lanzado la v0.2.2: Ahora importa las suscripciones de NewPipe, pero mejor. Posibilidad de suscribirse manualmente a los canales. La lista de suscripciones se guarda y recarga automáticamente.

Turtle 0.9 ha llegado y ya soporta mejor los paquetes flatpak.

Crosswords 0.3.13 ha llegado con varias limpiezas en el comportamiento del teclado para el juego principal. En el editor, se ha movido la funcionalidad de auto-relleno a en línea en vez de un diálogo emergente. La opción de auto-relleno se ha mejorado.

Y eso ha sido todo esta semana en GNOME.

Imágenes y contenido: TWIG.