Hace siete días, GNOME publicó unas novedades semanales en las que no había nada que aprovechara la donación de Sovereign Tech Fund. Sabíamos que esta semana iban a publicar el doble en este apartado, pero lo que no sabíamos era que prácticamente toda su nota iban a ser cambios realizados con este dinero. No toda, ya que hay un apartado de miscelánea y nos han hablado de la actualización de una aplicación de su círculo.

En ese apartado de miscelánea nos hablan de que se ha producido el primer lanzamiento beta de las definiciones TypeScript para GNOME, y que los tipos @girs/gnome-shell iniciales de TypeScript para GNOME Shell 46 se han lanzado en NPM. Lo que sigue es la lista de novedades que ha tenido lugar en los días que han ido del 29 de marzo al 5 de abril, todas ellas, menos la de Junction, en el apartado de Sovereign Tech Fund.

Esta semana en GNOME

El desarrollador António se ha unido al equipo. Es un desarrollador que mantiene Nautilus (Archivos) y trabajará en la implementación del portal FileChooser con Nautilus.

Se ha abierto un borrador para soportar la impresión en WebKitGTK usando el portal Print. Esto permite a GNOME Web (Epiphany) y otras aplicaciones soportar la impresión en su configuración flatpak. En el portal Print, también se ha añadido una función para permitir que las aplicaciones informen sobre qué formatos soportan, en xdg-desktop-portal y xdg-desktop-portal-gnome.

Terminada la primera iteración del trabajo para hacer homed más seguro cuando se usa en combinación con entornos de escritorio. E implementado el «bloqueo seguro» de homed en GDM y GNOME Shell, en el que el directorio de inicio se vuelve a cifrar y la clave se expulsa de la memoria.

Se están investigando problemas con Microsoft 365 (Offfice) en las cuentas en línea de GNOME.

Se han creado maquetas iniciales para un instalador del sistema operativo:

Se han actualizado las maquetas para los atajos globales:

Ya han conseguido que el portal xdg GlobalShortcuts funcione. Todavía hay mucho trabajo con la integración y la interfaz de usuario, pero este es un gran comienzo y esperan lanzarlo en GNOME 47.

Se ha añadido un InputEventManager a Orca para consolidar la lógica en toda la base de código.

Se han investigado las partes que faltaban para conseguir que Key Rack tuviera las mismas características que Seahorse.

Añadido soporte para reflejar repos git a cargo bst plugin.

Junction 1.8 ya está disponible. Es una aplicación que se abre automáticamente cuando se abre un archivo o enlace para permitirnos elegir qué aplicación lo abre. En esta versión: Mejor soporte vertical/móvil. Mejor soporte táctil, la pulsación larga trae acciones de escritorio. Solucionado un problema con ciertos caracteres codificados en urls. Uso de GNOME 46. La aplicación está ahora verificada en Flathub y tiene una calificación de «Datos de aplicación de alta calidad».



Y eso ha sido todo esta semana – post Pascua – en GNOME.

Imágenes y contenido: TWIG.