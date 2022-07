GNOME 43.alpha ya disponible, lo más destacado de esta semana

Vaya. Por un error propio, había empezado a escribir este artículo mostrando mi sorpresa por que GNOME nos volviera a hablar de Black Box, entre otras cosas que me sonaban. Pero no, lo que publicaron ayer fue todo lo nuevo que había pasado en la semana del 15 al 22 de julio, y no el artículo de hace dos semanas que es lo que estaba consultando yo (gracias, función de RSS de Vivaldi). Entre lo que ha pasado en estos siete días, lo primero que menciona el proyecto es que ha tenido lugar la conferencia GUADEC 2022.

Ya más adelante, en lo que más nos interesa a la mayoría, han anunciado en TWIG (acordaos, siglas de «This Week In GNOME») que han lanzado GNOME 43.alpha, lo que es la primera versión preliminar del escritorio que usará Ubuntu 22.10 Kinetic Kudu. Entre sus novedades, un Epiphany con soporte para extensiones o una herramienta de capturas de pantalla que ahora también permite anotar.

Esta semana en GNOME

Ya disponible GNOME 43.alpha, con novedades como: Mejoras en GNOME Web, como que soportará extensiones, así como el protocolo HTTP/2 y mejorará el soporte para las aplicaciones web. Nautilus tendrá un diseño adaptativo, entre otras mejoras. Nueva API para recolorear, con la que los desarrolladores podrán cambiar los colores de sus aplicaciones y tener actualizaciones automáticas de colores dependientes. También podrán crear preajustes que se puedan usar, por ejemplo, para recolorear una ventana basada en el esquema del color de la vista. Opción de cambiar el color de acento, algo que no les llegará como algo nuevo a los usuarios de Ubuntu 22.04 porque Canonical lo incluyó este abril. Nuevo visor de imágenes llamado Loupe, que será responsivo. Anotaciones en la herramienta de capturas de pantalla. La herramienta para analizar el uso del disco ha pasado a estar escrita de Vala a Rust, y tendrá un nuevo diseño. La aplicación de llamadas sigue mejorando el diseño, entre otras cosas. GNOME Web soporta extensiones, ha mejorado la gestión de las descargas, ha mejorado el modo de lectura y el soporte para aplicaciones web, entre otras. Cajas (GNOME Boxes) ahora respeta el color del esquema, y ha cambiado su rama de desarrollo a «main». Bulder ha pasado a usar GTK4. Calendario ha añadido una barra lateral en la ventana principal y los eventos se ven mejor, entre otras mejoras en la interfaz. La aplicación de Ajustes o Centro de Control ha añadido un panel «Seguridad del dispositivo». Música ha recuperado el soporte para la reproducción aleatoria. En las cuentas online ya no están disponibles Foursquare, Facebook y Flickr. Software ha mejorado las notificaciones, la interfaz y el soporte para aplicaciones web, entre otras. Editor de Texto ahora usa los diálogos de libadwaita, soporta abrir streams STDIN locales y remotos y se ha mejorado la corrección del texto. La aplicación del Tiempo ha pulido su widget. Muchas novedades en/de libadwaita. Sysprof usa ahora GTK4. Muchas mejoras en GNOME Shell y Mutter.

Los controles parentales usan ahora GTK4 y libadwaita.

Health 0.94.0 ha llegado con muchas correcciones de errores y notificaciones más fiables.

Commit ha lanzado una nueva versión, con un cambiador de temas, soporte para el modo oscuro mejorado, mejorado el soporte para el teclado y una corrección para la opción de mayúsculas automáticas.

Nueva versión de Workbench con correcciones para cierres inesperados y subrayado de errores en el código Blueprint utilizando el Protocolo de servidor de idiomas. Los mensanes de error «en línea» ya están preparados, pero no se podrán usar hasta que se lance GNOME 43.

Nueva versión estable del escritorio el 23 de septiembre

En cuanto a GNOME 43, que probablemente sea lo más interesante de estos artículos, el lanzamiento de la versión estable está programado para el día 23 de septiembre, tal y como podemos leer en este enlace (si nos movemos por el calendario). La Release Candidate, que también podría recibir el nombre de «Beta», se lanzará veinte días antes, el 3 de septiembre para ser más exactos. La mejor manera de probar todas las novedades es usando el pseudo-sistema operativo GNOME OS, disponible en este enlace, en una máquina virtual.