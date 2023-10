Estamos en la semana número 42 de 2023, y esta cifra coincide con la 118 desde que la iniciativa This Week In GNOME, TWIG para los amigos, diera comienzo hace ya más de dos años. Como hemos explicado en alguna que otra ocasión, es algo que le ha venido muy bien a GNOME y prácticamente a cualquier usuario de Linux, ya que muchos desarrolladores terceros han decidido sacar a relucir sus trabajos y todos estamos saliendo beneficiados. Hay algunos tan buenos que están entrando a formar parte del círculo de GNOME.

No tiene que ver con GNOME, pero también es algo que van publicando cada semana y nosotros solemos hacernos eco, por lo que lo explicamos aquí y lo haremos también la semana que viene en un artículo más apropiado: esta semana no habrá artículo sobre KDE. Así lo ha dicho Nate Graham sin dar más explicaciones, por lo que los que prefieran KDE a GNOME no tienen artículo con «chuches» hoy. Vamos con las novedades que ha habido esta semana en GNOME.

Esta semana en GNOME

El primer punto es sobre VTE, un poco largo que vamos a intentar resumir. VTE, la biblioteca para emuladores de terminal basados en GTK, ha experimentado importantes mejoras de rendimiento y nuevas técnicas de dibujo. El cifrado del búfer de desplazamiento emplea ahora LZ4 para un procesamiento de datos más rápido. La gestión de matrices de caracteres y atributos ha mejorado el soporte bidireccional de texto. Diversas optimizaciones en las operaciones con cadenas y en la asignación de memoria han mejorado el rendimiento general. El compilador se ha simplificado gracias a la inclusión de código y a la eliminación de las envolturas de C en el código de C++. Una nueva abstracción de dibujo permite a GTK 3 utilizar Cairo, mientras que GTK 4 utiliza nodos de renderizado nativos con GtkSnapshot. El trazado de líneas se beneficia ahora del renderizador OpenGL de GTK, reduciendo el uso de framebuffer fuera de pantalla. Se prevé que las mejoras en la programación de fotogramas eliminen el límite actual de 40 fps.

Tracker es un indexador de sistemas de archivos, sistema de almacenamiento de metadatos y una herramienta de búsqueda, y su herramienta de extracción ha visto mejorado su sandbox SECCOMP.

Se ha añadido soporte para el portal de lanzamiento dinámico en ASHPD Demo a la versión 0.4.1.

overskride es una aplicación de Bluetooth y ha recibido una actualización mayor esta semana para facilitar la interacción con dispositivos Bluetooth. Lo que hace es enviar y recibir archivos, entre otras cosaas:

Un año después ha llegado xdg-desktop-portal-gtk 1.15.0 con estas novedades: Meson reemplaza a Autotools como sistema de compilación. Las implementaciones del portal que dependen de interfaces privadas de GNOME, como background, screenshot/screencast, y remote desktop, se han eliminado para eliminar dependencias. Los ajustes de calendario de gsettings-desktop-schemas están ahora incluidos en la implementación del portal Settings La política de versiones también ha sido cambiada, y los números de versiones menores impares ya no son especiales.

Crosswords tiene ahora mejores selecciones para cuadrículas de crucigramas, y su desarrollador lo usó para añadir una función que quería desde hace tiempo: resaltado de fragmentos de pistas.

Se actualizó el indicador de actualizaciones de Debian Linux para Gnome Shell45. Indicador de actualizaciones para distribuciones basadas en Debian Linux. Además, comprueba si hay actualizaciones y muestra también el estado de los siguientes paquetes (como en Synaptic): Actualizaciones disponibles. Nuevos paquetes en el repositorio. Paquetes locales/obsoletos. Archivos de configuración residuales. Paquetes autor-eliminables.

Auto Activities muestra una vista general de actividades cuando no hay ventanas, o las oculta cuando hay nuevas ventanas. En la última versión, Auto Activities v19 ha subido llevada a ESM, haciéndola compatible con GNOME Shell 45. Además de cambios menores, ahora usa los widgets de Libadwaita como AdwSpinRow.

El artículo de esta semana en GNOME termina recordando que se ha abierto el registro para la #GNOMEAsia2023 (enlace) y que GNOME Foundation tiene nueva directora ejecutiva, Holly Million.

Y esto ha sido todo esta semana en GNOME.

Imágenes y contenido: TWIG: