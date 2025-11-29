Ha llegado un poco más tarde de lo habitual, por lo que la nota de esta semana en GNOME recogería lo ocurrido del 21 al 29 de noviembre. La nota dice que sería del 22-29, por lo que cada uno que decida el periodo que prefiera. En cualquier caso, han publicado lo que ha ocurrido durante la última semana, y, como siempre, hay novedades en aplicaciones. Además, se han vuelto a colar novedades en extensiones para GNOME Shell.

Lo que sigue es la lista con todas esas novedades, entre lo que yo destacaría la llegada de Copyous, un nuevo gestor de portapapeles para GNOME.

Esta semana en GNOME

Los beneficios para los proyectos de GNOME Circle ahora incluyen explícitamente la participación en programas de prácticas, así como la inclusión en las páginas help.gnome.org, welcome.gnome.org, apps.gnome.org o developer.gnome.org. La página circle.gnome.org ha sido rediseñada para enlazar a las páginas correspondientes en lugar de tener su propia lista de aplicaciones y componentes.

Newsflash 4.2 fue publicado con la habitual cantidad de pequeñas mejoras y correcciones. Lo que hace que merezca un salto de versión menor es un nuevo desplegable situado justo encima del artículo que contiene todas las opciones relevantes de tipografía y espaciado para una interacción más directa, un nuevo diseño ligeramente diferente para tabletas (en concreto la PineNote) y la combinación de múltiples imágenes adjuntas en un carrusel.

Planify 4.16.1 ya está disponible. Una actualización pequeña pero pulida centrada en mejorar la experiencia general: UX mejorada y correcciones menores, Shift+Enter vuelve para “seguir añadiendo”, los enlaces de Zoom ahora son compatibles en eventos del calendario, la página de Donaciones ha sido actualizada y el sitio web de Planify se ha renovado con un diseño más limpio y diversas mejoras.

Chronograph ha recibido una actualización que incluye la prometida función de descarga masiva de letras. Ahora permiten consultar LRClib para obtener letras de todas las pistas de la biblioteca actual. Chronograph intentará encontrar la letra más adecuada entre los resultados. Esta función amplía la utilidad de la aplicación para quienes no quieren sincronizar letras manualmente y prefieren simplemente descargarlas.

Parabolic V2025.11.1 ya está aquí. Esta versión contiene muchas correcciones de errores que los usuarios estaban experimentando. Se está trabajando en una actualización mayor para abordar peticiones de funcionalidades pendientes desde hace tiempo. Registro completo de cambios: Se ha corregido el intervalo de espera para descargas múltiples de subtítulos. Corregido un problema por el que se descargaba contenido en baja resolución en Windows. Corregido un problema por el que aria2c no podía descargar contenido de ciertos sitios. Corregido un problema por el que “Eliminar datos de origen” no borraba todos los campos de metadatos identificables.

Esta semana han publicado la extensión del gestor de portapapeles Copyous con las siguientes funciones: Compatibilidad con texto, código, imágenes, archivos, enlaces, caracteres y colores. Puede abrirse en el puntero del ratón o en el cursor de texto. Fijar elementos favoritos. Agrupar elementos con 9 etiquetas de colores. Acciones de portapapeles personalizables. Altamente personalizable.



Esta semana han publicado Tinted Shell, una extensión que añade un toque de color al tema de GNOME Shell basándose en el color de acento actual del usuario, respetando la apariencia original.

Y esto ha sido todo este semana en GNOME.

Imágenes y contenido: TWIG.