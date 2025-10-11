Nuevo fin de semana y nueva nota de Esta Semana en GNOME. Lo publicado en la tarde-noche de ayer fue lo que ha ocurrido en la semana que ha ido del 3 al 10 de octubre, y aunque la lista no es especialmente larga, sí recoge un par de puntos importantes. Uno de ellos es que el pasado jueves se publicó la versión estable de Ubuntu 25.10, que ya sabéis que usa GNOME 49 y encaja en un artículo de TWIG. La otra novedad en cuanto a escritorios la pondremos en la lista, pero es para dispositivos móviles.

Por todo lo demás, algunas aplicaciones actualizadas sin mucho que destacar. Lo que sigue es la lista con las novedades que ha habido en el mundo GNOME durante los últimos siete días.

Esta semana en GNOME

Los nuevos widgets de la barra lateral de Libadwaita han tenido algunas adiciones en las últimas dos semanas: Los elementos de AdwSidebar ahora pueden tener descripciones emergentes, un menú contextual y un destino de arrastre. AdwViewSwitcherSidebar ahora tiene la misma API de búsqueda que la barra lateral normal (:filter y :placeholder). Ambos tipos de barras laterales ahora pueden activar elementos al pasar el cursor sobre ellos durante una operación de arrastrar y soltar, igual que los cambiadores de vista. AdwSidebarItem tiene una API para desactivar eso, ya que a veces no se desea.

Learn 6502 Assembly v0.6.0 ha sido lanzado. Esta actualización añade una nueva sección de Ejemplos con programas de ensamblador 6502 listos para ejecutar, incluidos Snake y un ejemplo de Pila. Ahora incluso es posible compartir ejemplos propios de código directamente desde la aplicación, lo que abrirá automáticamente una solicitud de extracción en GitHub.

Phosh 0.50.0 ha sido lanzado. La interfaz del teléfono se actualizó para funcionar con GNOME 49. El compositor obtuvo soporte para espacios de trabajo y el teclado en pantalla ahora elimina palabras completas con una pulsación larga de retroceso, maneja mejor las palabras parcialmente eliminadas (al usar el completador presage), intercambia automáticamente puntuación y espacio después de completar palabras y recibió una ligera actualización visual.

Parabolic V2025.10.2 ya está aquí: Esta versión contiene nuevos complementos compatibles con yt-dlp y algunas correcciones de errores. Aquí está el registro completo de cambios: Se añadió soporte para el complemento de descifrado nsig de yt-dlp. Se añadió soporte para el complemento srt_fix de yt-dlp. Se añadió la capacidad de ver el error exacto de yt-dlp durante la validación. Se solucionó un problema en el que se seleccionaban audios OPUS incompatibles en Windows. Se solucionó un problema en el que no había formatos disponibles cuando se establecían códecs preferidos.

Se lanzó esta semana la versión 0.5 de OS-Installer, con los siguientes cambios: Traducciones funcionales independientes de los idiomas del sistema. Soporte para presentación de diapositivas mostrada durante la instalación. Compatibilidad con más lenguajes de scripting, por ejemplo, Python y Lua. Selección de disco/partición más simple con filas expandibles. Terminal de salida mejorado, con soporte para copiar. La configuración se puede pasar como un parámetro de línea de comandos (CLI). Opciones de configuración ampliadas y simplificadas. Búsqueda más rápida para listas de zonas horarias y regiones. Refactorización interna para una base de código más limpia. Se añadieron traducciones (farsi, hebreo, kabyle, tamil, vietnamita) y se actualizaron las traducciones existentes.



