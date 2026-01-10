GNOME ha publicado una nueva nota de novedades de la semana. Lo que recoge ésta es lo ocurrido del 2 al 9 de enero, y por lo que parece ya se ha recuperado completamente el ritmo que bajó tras las vacaciones. Como siempre, actualizaciones en aplicaciones y librerías, pero quizá destaca una nueva versión de lo que es el GNOME Mobile más popular: Phosh.

En la última semana han actualizado la página gnome.org y ahora está disponible en inglés, búlgaro, vasco, portugués brasileño, sueco, ucraniano y chino. Si alguien quiere que esté en su idioma, puede colaborar en l10n.gnome.org. Yo habría jurado que estaba también en español, pero me equivocaba. O me equivocaba a medias, porque apps.gnome.org sí está en más idiomas, incluido español de España. Lo que sigue es la lista con todas las novedades de la última semana.

Esta semana en GNOME

Maps ha sido migrado para usar Blueprint en la definición de las plantillas de la interfaz de usuario. Además, el diálogo para compartir ubicaciones («Enviar a») ha sido adaptado a AdwDialog.

Se ha publicado la versión v2026.1.5 del gestor de descargas Varia, con extracción automática de archivos, mejoras de accesibilidad y una gran cantidad de correcciones de errores y pequeños ajustes. La parte más destacada de esta versión es la compatibilidad con macOS, aunque por ahora en estado experimental. Con esto, Varia es compatible con los tres principales sistemas operativos de escritorio: Linux, Windows y Mac.

Newelle, asistente de IA para GNOME, ha recibido una nueva actualización mayor. Se ha añadido compatibilidad con servidores MCP, lo que permite la integración con miles de aplicaciones. Se han añadido herramientas, permitiendo que las extensiones incorporen nuevas herramientas de forma muy sencilla. Se ha añadido la posibilidad de marcar algunos modelos como favoritos. Ahora es posible iniciar la grabación y detener el TTS mediante atajos de teclado.

Phosh 0.52 ya está disponible. Se ha añadido un código QR en el ajuste rápido de Wi-Fi para que los dispositivos clientes puedan conectarse fácilmente escaneándolo, y hay un nuevo gesto para controlar el brillo en la pantalla de bloqueo. Más información.

La versión 0.18.0-beta.1 de Flare ya ha sido publicada en flathub-beta. Esta versión incluye correcciones para el uso de Flare como dispositivo principal. Se anima a probarla y a enviar comentarios. Para una mejor experiencia, se recomienda enlazar Signal-Desktop con Flare para configurar la información del perfil y comenzar nuevos chats.

Emergency Alerts 2.0.0 ya ha sido publicada. Por fin incorpora las esperadas alertas meteorológicas para Estados Unidos y las alertas de ataques aéreos para Ucrania. La selección de ubicación es ahora más potente, permitiendo elegir cualquier punto del planeta, y la nueva vista de mapa permite ver de un vistazo las alertas activas y las zonas afectadas. Para hacer todo esto posible, ha sido necesario actualizar la forma en que se almacenan las ubicaciones. En el primer inicio tras la actualización, la aplicación intenta migrar automáticamente las ubicaciones existentes. En casos poco frecuentes, esto puede no funcionar y será necesario volver a añadirlas manualmente; si ocurre, se enviará una notificación. Aspectos destacados: Alertas meteorológicas disponibles ahora en todo Estados Unidos. Alertas de ataques aéreos disponibles ahora para Ucrania. Posibilidad de seleccionar cualquier punto del planeta como ubicación. Nueva vista de mapa que muestra las alertas activas y las áreas afectadas.



PyGObject 3.55.1 ha sido publicado. Es la segunda versión de desarrollo del ciclo de lanzamiento actual de GNOME y no está disponible en PyPI. Entre los cambios más destacados se incluyen: Se ha corregido un error para que do_dispose() se llame siempre en el objeto. Ahora se puede definir un método do_constructed() que se llamará después de que el objeto se haya inicializado. Se ha corregido una regresión presente en la versión 3.55.0: los datos de instancia ahora se guardan correctamente y sobreviven al recolector de basura.



Y esto ha sido todo esta semana en GNOME.

Imágenes y contenido: TWIG.