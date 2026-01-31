GNOME ha publicado la nota de novedades de la semana, esta vez de lo ocurrido del 23 al 30 de enero. Hay muchas novedades en la lista, pero personalmente me quedaría con los apartados que hablan de mejoras en GTK. GTK es la biblioteca que, entre otras cosas, da forma a muchos rincones de la interfaz de GNOME, a la vez que lo hace en otros entornos que beben del que usan por defecto distribuciones como Ubuntu y Fedora.

Lo que sigue es la lista con toas esas novedades.

Esta semana en GNOME

Papers ahora puede usarse para dibujar anotaciones a mano alzada en documentos PDF (tinta), así como para añadir texto. Estas funciones se integraron esta semana y ya están disponibles en GNOME nightly.

Como es habitual, parte del equipo de desarrollo de GTK se reúne antes de FOSDEM para el hackfest de planificación; se está debatiendo el estado actual del proyecto y hacia dónde se quiere ir en los próximos 6–12 meses: El nuevo código de renderizado SVG. Accesibilidad. Iconos y otros recursos. Soporte de plataforma, especialmente Windows y Android. Diversas mejoras en el código de GLib. El estado de varias dependencias, como gdk-pixbuf y accesskit. La posible introducción de una API inestable como opción para experimentación antes de finalizarla.

Se ha publicado una nueva instantánea para desarrolladores de GTK 4.21, a tiempo para la beta de GNOME 50. Esta versión incluye varios cambios: La API de guardado y restauración de estado se ha hecho privada; tras recibir comentarios de usuarios tempranos, es necesario replantear su diseño para resolver algunos problemas de uso. Los shaders de GSK ahora se generan automáticamente. GTK ya no depende de librsvg e implementa su propio renderizador SVG, incluyendo varios filtros. El Inspector incluye un generador de mapas de calor. Los filtros SVG pueden usarse dentro de URLs de datos en CSS. Se ha corregido la medición de GtkAspectFrame para soportar correctamente y de forma eficiente más casos y tamaños fraccionarios.

Tras una pausa bastante larga, se ha retomado la escritura del libro gtk4-rs. En esta ocasión se introduce el sistema de construcción Meson.

Mahjongg 49.1 ha sido publicado y está disponible en Flathub. Esta versión se centra principalmente en mejoras de usabilidad e incluye los siguientes cambios: Implementación de un menú de pausa con botones “Reanudar” y “Salir”. Añadido el atajo de teclado Escape para pausar la partida. Pausa automática del juego cuando la ventana principal queda oculta. Pausa automática del juego cuando hay diálogos y menús visibles. No se permite pausar partidas ya completadas. No se muestra el diálogo de confirmación al cambiar el diseño tras completar una partida. Corrección de un problema por el que el campo de texto no siempre recibía el foco en el diálogo de puntuaciones. Actualizaciones de traducción.



Se anuncia una actualización importante de Carburetor, la herramienta para configurar fácilmente un proxy Tor. Esta versión se centra en mejoras cruciales para personas usuarias en Irán, donde Tor sigue siendo una de las pocas formas fiables de mantenerse conectado.

Se ha publicado una nueva versión de Bouncer. Al iniciar Bouncer ahora se abre un panel que muestra el estado de los componentes y configuraciones necesarias.

Alpaca 9 ya está disponible. Ahora es posible implementar tarjetas de personajes para crear escenarios de rol con modelos de IA. Esta actualización también introduce cambios en la integración con instancias de Ollama, simplificando aún más el proceso de ejecutar IA local.

Design, la aplicación de diseño asistido por ordenador (CAD) en 2D para GNOME, recibe una nueva versión, con los siguientes destacados: Habilitación de la gestión del portapapeles (Cortar, Copiar, Pegar, Copiar con punto base, Seleccionar todo). Añadido el comando Cutclip (CUTCLIP). Añadido el comando Copyclip (COPYCLIP). Añadido el comando Copybase (COPYBASE). Añadido el comando Pasteclip (PASTECLIP). Añadido el comando Match Properties (MA). Añadido el comando Pan (P). Añadido el comando Zoom (Z). Mostrar el menú contextual con clic derecho. Habilitación de Deshacer y Rehacer. Mejora del comando Trim (TR) con entidades de arco, círculo y línea. Indicación del estado de guardado en las pestañas y en la barra de cabecera. Además de muchas correcciones.



GStreamer 1.28.0 ha sido publicado. Se trata de una versión importante con numerosas funciones nuevas y otras mejoras. Algunos aspectos destacados son: GTK4 ahora se distribuye junto con los binarios de GStreamer en macOS y Windows, junto al sumidero de vídeo gtk4paintablesink. El complemento Vulkan ahora soporta decodificación AV1, VP9 y HEVC-10, así como codificación H264. glupload incluye un cargador udmabuf para compartir búferes de vídeo de forma más eficiente, mejorando el rendimiento en combinaciones como decodificadores por software con waylandsink o gtk4paintablesink. waylandsink mejora el manejo de metadatos HDR10. Nuevo complemento AMD HIP y biblioteca de integración. El conjunto de complementos de analítica (IA/ML) incorpora numerosas funciones nuevas. Nuevos complementos para transcripción, traducción y síntesis de voz, entre otros. Soporte RTMP/FLV mejorado con compatibilidad HEVC y audio multicanal. Nuevo elemento vmaf para la evaluación perceptual de la calidad de vídeo usando el marco VMAF de Netflix. Nuevo elemento fuente para renderizar escenas QML de Qt6. Nuevo decodificador GIF con soporte de bucle. Mejor soporte para iOS y Android. Y muchas más funciones nuevas junto con las habituales correcciones de errores.

Echo 3 ha sido publicado. Echo es una utilidad gráfica de ping. La versión 3 incorpora dos funciones destacadas: cancelación instantánea de pings y una pestaña “Trips” que muestra detalles de cada recorrido del ping. También incluye pequeños cambios en el diseño, como la eliminación del desplegable de opciones de ping y el traslado de los mensajes de error debajo de la barra de direcciones.

Pipeline 3.2.0 ha sido publicado. Esta versión actualiza el reproductor de vídeo subyacente, Clapper, a la versión más reciente. Esto permite especificar opciones pasadas a yt-dlp para la reproducción de vídeo, incluidos archivos de cookies o argumentos del extractor. Además, se añaden nuevos atajos de teclado para alternar el modo de pantalla completa y la barra lateral, y se corrigen numerosos errores. Como nota importante, poco antes del lanzamiento de esta versión, YouTube decidió romper yt-dlp. Se está trabajando en actualizar la versión de yt-dlp, pero como solución temporal puede añadirse la siguiente cadena a los argumentos de extracción de yt-dlp configurables en las preferencias: youtube:player_client=default,-android_sdkless.

La extensión Just Perfection ha sido portada a GNOME Shell 50 y está disponible en EGO. Esta actualización incluye correcciones de errores y nuevas funciones, como interruptores para la visibilidad de la retroiluminación y del botón de No Molestar.

Y esto ha sido todo esta semana en GNOME.

Imágenes y contenido: TWIG.