GNOME presenta mejoras en Mapas, Papers y Libadwaita

No se puede decir que la última semana no haya sido productiva para GNOME. El proyecto tiene sus distintos niveles, estando en el primero el software oficial, en el segundo su círculo y en el tercero desarrolladores independientes que crean software para el escritorio, bien sea pensando en él o porque trabajan con GTK. Esta semana todos esos niveles han recibido novedades, empezando por el primero de ellos.

Aplicaciones de GNOME oficiales, como Mapas, Papers o la biblioteca Libadwaita han recibido mejoras esta semana, la que ha ido del 22 al 29 de mayo. Vamos con la lista de novedades.

Esta semana en GNOME

Maps ahora admite la descarga de áreas de mapas para su uso sin conexión.

Papers 50.2 y 49.7 se han publicado esta semana con un número (inusualmente alto) de correcciones de errores. De forma destacada, se han solucionado varios problemas de escalado fraccional, incluyendo mejoras tanto de rendimiento como de visualización.

La próxima versión de Libadwaita ahora permite vincular propiedades a clases CSS y viceversa, lo que facilita alternar dinámicamente clases CSS en los widgets. Esto estará disponible en la próxima versión de GNOME.

Resources ha sido aceptado en el Incubador de GNOME, con el objetivo de reemplazar eventualmente el actual Monitor del sistema en el núcleo de GNOME. Se puede probar el estado actual de desarrollo mediante la versión nightly de Flatpak o en GNOME OS, y ya está por defecto en Ubuntu 26.04.

Se ha publicado una nueva versión de Exercise Timer. Esta es una actualización de mejora de calidad para esta aplicación simple de entrenamiento por intervalos de alta intensidad. La página de entrenamiento ha sido actualizada con un indicador de progreso personalizado. También incluye mejoras menores como una opción de deshacer para entrenamientos eliminados y una actualización al runtime más reciente de GNOME.

Se ha publicado Java-GI 1.0.0-RC1. Esta es la primera etapa hacia una versión estable. Las mejoras destacadas de esta versión son: Soporte para nombres de archivo no codificados en UTF-8. Tipos de excepción especializados (derivados de GErrorException). Mejor soporte para Windows. Correcciones de errores relacionados con la gestión de memoria, la instanciación de clases y las anotaciones de nulabilidad.

Nucleus versión 3 ha sido publicada. Nucleus es una aplicación de tabla periódica. Esta actualización añade un indicador teórico para Ununennium, así como propiedades actualizadas para ese elemento. También se han añadido traducciones al francés y al italiano, y la aplicación ha sido actualizada al runtime de GNOME 50.

VidCom 0.82 ha sido publicada. VidCom es una utilidad para archivar vídeos escrita en C++ y que utiliza ffmpeg para la compresión de vídeo. Los principales cambios incluyen: Soporte para múltiples flujos y subtítulos, con cambio entre contenedores MP4 y MKV según sea necesario. Búsqueda más rápida cuando la función de corte está activada. Corrección del cálculo de bitrate cuando la función de corte está activada. El audio ahora también se codifica en modo de archivo; anteriormente solo se copiaba. Nueva interfaz de recorte y selectores de tiempo. Rediseño de la interfaz para integrarse mejor en el ecosistema de GNOME. Transición al runtime de GNOME 50. Páginas de estado para las condiciones de cola vacía y codificación. Mejora de la página de resultados, que ya no crea una ventana emergente. Mensajes emergentes reemplazados por notificaciones tipo toast. Ajustes menores de diseño de la interfaz, incluyendo esquinas redondeadas en miniaturas y mejor distribución de información. Refactorización general de la interfaz.



RustConn versión 0.15 ha sido publicada. Se han incorporado funciones solicitadas por usuarios, incluyendo transmisión, un modo de paso de teclado que desactiva los atajos de la aplicación para enviarlos directamente al escritorio remoto, scripts de Windows y un asistente para facilitar la configuración inicial con comandos personalizados predefinidos. Estas funciones se utilizan en el uso diario y simplifican el trabajo con la herramienta.

Solitaire 50.2 ha sido publicado. Novedades: Se han añadido traducciones: georgiano, chino (China), ucraniano y serbio. Se han actualizado traducciones: córnico, esloveno y euskera. Se ha actualizado el diálogo de puntuaciones. Se ha añadido una opción en preferencias para establecer la semilla de reparto. Las partidas incompletas ahora se guardan automáticamente. Se ha corregido un error por el cual las cartas podían arrastrarse desde las bases en Spider. Las cartas ya no se seleccionan automáticamente al repartirse. Se ha aumentado la altura del tablero en Klondike. Se ha añadido la opción de volver a repartir en el diálogo de nueva partida. Tri-Peaks ahora permite combinaciones de As y Rey.



Gitte ha publicado la versión 0.5.0. La principal novedad es la firma de commits y etiquetas. Ahora se admite firma con GPG, X.509 y SSH, se validan firmas directamente en el historial de commits y se incluye una ventana específica de estado de firma que guía la configuración. Las claves cifradas se gestionan mediante un asistente de entrada dedicado, y los diálogos relevantes permiten decidir si firmar o no en cada acción, respetando la configuración del repositorio. Además, se han rediseñado los diálogos de mensaje de commit, reversión y creación de etiquetas, ahora incluyen subtítulos descriptivos, y se ha añadido un atajo para abrir repositorios. Internamente, la aplicación ha migrado a una nueva API de git, ha cambiado de sondeo a eventos de entrada/salida para las actualizaciones y ha añadido traducción al córnico.

Y eso ha sido todo esta semana en GNOME.

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