Fiel a su cita semanal desde hace ya más de 200 semanas, ya camino de 5 años, GNOME ha publicado hace unas horas una nueva nota de novedades de la semana. La de esta vez recoge lo sucedido del 5 al 12 de septiembre, y como es habitual recoge novedades en aplicaciones, bibliotecas y todo tipo de software relacionado el entorno gráfico más popular en Linux. Aunque no es algo que llame tanto la atención, sí cabe destacar el primer punto.

Y es que esta semana ha llegado libadwaita 1.8. Muchas aplicaciones de GNOME confían en esta biblioteca, y es un lanzamiento relevante. Lo que sigue es el resto con las novedades de esta semana.

Esta semana en GNOME

La base de datos de ubicaciones meteorológicas utilizada por libgweather ahora vive en su propio proyecto. Si quieres añadir una ciudad, aeropuerto o estación meteorológica a la base de datos usada por aplicaciones de GNOME como Tiempo, Relojes y Mapas, asegúrate de leer la documentación.

Configuración de GNOME tuvo algunos cambios de última hora que harán de GNOME 49 un lanzamiento emocionante para todos los que usan el lector de pantalla Orca: Orca permitirá a los usuarios abrir el diálogo de configuración mientras la instancia de Orca está en ejecución sin terminar sus procesos. También permitirá que aplicaciones y servicios abran el diálogo a través de D-Bus en lugar de usar comandos de shell, específicamente orca -s. Configuración de GNOME ha introducido un botón para lanzar el diálogo de configuración de Orca desde el panel de Accesibilidad.

Sysprof ha estado recibiendo una variedad de nuevas funciones, mejoras y correcciones de errores recientemente. Algunos puntos destacados: Se corrigió un error importante con los contadores y se añadió más integración con WebKit. Ahora es posible ocultar marcas en la vista de cascada. Se avanzó en la integración del inspector remoto, wkrictl. Integración con el mecanismo de trazado de Mesa.



Finalmente nos han entregado Apostrophe 3.3. Incluye un nuevo modo estrecho, adecuado incluso para teléfonos inteligentes y pantallas pequeñas, typst como el nuevo motor de renderizado por defecto (lo que hace innecesaria la extensión texlive para exportar a pdf), recuperación de fallos, vistas previas en línea y muchas más mejoras.

Learn 6502 v0.3.0 ya está disponible. Learn 6502, el entorno interactivo para aprender ensamblador mediante una consola de juegos virtual, acaba de recibir una renovación. Esta versión introduce un moderno botón de acción flotante para controles rápidos y un depurador renovado construido con componentes de Adwaita. Bajo el capó, la aplicación ahora comparte su núcleo TypeScript con una compilación experimental para Android (aún en desarrollo), mientras que la aplicación de GNOME sigue siendo el enfoque principal.

Sudoku v1.4.0 ya está aquí: Ahora se pueden añadir notas haciendo clic derecho en una celda vacía. Se corrigió un error que permitía usar cero como entrada válida. Se corrigió un error que aplicaba el estilo de resaltado al icono del botón de lápiz. Se corrigió un error que impedía que funcionara el atajo de superposición de ayuda. Se añadió Ctrl + número al menú de atajos de teclado. Se mejoró el soporte de Sudoku para pantallas pequeñas.

Alpaca 8 ya está disponible. Incluye carpetas, actividades, un navegador web integrado y mucho más.

Quadrapassel 49 llegará pronto. Esta versión de Quadrapassel cambiará de manera significativa cómo funciona, se ve y se siente el juego. Actualmente 49.rc.2 está disponible para pruebas (en Flathub beta y GNOME nightly). Debido a la falta de mantenimiento, han pasado alrededor de 4 años desde la última versión de Quadrapassel, y el código del juego se ha quedado desactualizado en ese tiempo. Aquí hay una lista reducida de cambios recientes: Gracias al equipo de traducción, se han actualizado o añadido muchas traducciones. Portado a GTK 4. Mejora de la interfaz de usuario y uso de Libadwaita. Grandes mejoras en las preferencias y la puntuación. Controles y jugabilidad mejorados. Semillas personalizadas añadidas. El juego ahora es jugable en pantallas táctiles. Se añadió un modo de interfaz de ancho mínimo para usar en teléfonos. Se corrigieron muchos errores.



Y esto ha sido todo esta semana en GNOME.

Imágenes y contenido: TWIG.