GNOME he publicado la nota de novedades de la última semana, concretamente del tiempo que ha ido del 3 al 10 de abril. Muchas novedades, entre las que encontramos un poco de todo: nuevas versiones de aplicaciones, extensiones y hasta una nueva iteración de Phosh, lo que es el GNOME Mobile más extendido (a la espera de que lancen, si es que lo hacen, GNOME Shell Mobile oficial).

A continuación tenéis la lista con todas esas novedades, más de las esperadas teniendo en cuenta que hemos pasado por las vacaciones de semana santa en países como España y «Easter» en otros países anglosajones.

Esta semana en GNOME

Han puesto blueprint-compiler disponible en PyPI. Se puede instalar con pip install blueprint-compiler.

Ha salido Hieroglyphic 2.3. Ahora también pueden reconocer símbolos de Typst (una alternativa moderna a LaTeX). Ahora se prioriza la aceleración por hardware cuando está disponible, reduciendo el consumo de energía.

Ha salido Amberol 2026.1, utilizando el entorno de ejecución de GNOME 50. Esta nueva versión corrige algunos problemas al cargar música e incluye pequeñas mejoras de calidad de vida en la interfaz, como una visibilidad más consistente del panel de la lista de reproducción al añadir canciones o buscar; el uso del diálogo de atajos de libadwaita; y la posibilidad de abrir el gestor de archivos en la carpeta que contiene la canción actual.

Ha salido una nueva versión de Bazaar. Incluye la capacidad de filtrar resultados de búsqueda mediante un nuevo popover y una reestructuración del diálogo de complementos para incluir una página que muestra más información sobre una entrada específica. Si se intenta abrir un complemento mediante el esquema AppStream, ahora se mostrará esta página, lo cual resulta útil cuando quieren redirigir a los usuarios para instalar un complemento desde su aplicación.

Ha salido GstPipelineStudio 0.5.1. Anuncian esta nueva versión que permite trabajar directamente con archivos DOT.

Han lanzado RustConn 0.10.9–0.10.14 con una sólida ronda de mejoras en usabilidad, seguridad y rendimiento: Ahora es más fácil mantenerse conectado. Si una sesión SSH se interrumpe inesperadamente, RustConn sondea el host y se reconecta automáticamente en cuanto vuelve a estar disponible. Wake-on-LAN funciona de la misma forma: envían el paquete mágico y RustConn se conecta automáticamente cuando la máquina arranca. También pueden hacer clic derecho en cualquier conexión para comprobar si el host está en línea, y una nueva opción “Conectar todo” abre todas las conexiones de una carpeta a la vez. Para RDP hay un Mouse Jiggler que mantiene vivas las sesiones inactivas. Han añadido Terminal Activity Monitor, una nueva función por sesión que supervisa la actividad o inactividad de salida, útil para trabajos de larga duración. Reciben notificaciones como iconos en pestañas, avisos emergentes y alertas de escritorio cuando la ventana está en segundo plano. Han prestado mucha atención a la seguridad. RDP ahora utiliza por defecto validación de certificados trust-on-first-use en lugar de aceptar todo sin comprobación. Las credenciales de Bitwarden y 1Password ya no son visibles en la lista de procesos. Las contraseñas de VNC se eliminan de memoria al cerrar. Los archivos exportados se escriben con permisos solo para el propietario. Se bloquean argumentos personalizados peligrosos tanto para visores VNC como FreeRDP. Han incorporado Hoop.dev como el undécimo proveedor Zero Trust. También han añadido una nueva configuración personalizada de socket para el agente SSH que permite a los usuarios de Flatpak conectarse a través de KeePassXC, Bitwarden o agentes SSH basados en GPG, algo que antes era difícil debido al aislamiento de Flatpak. Han mejorado la fluidez en pantallas HiDPI y 4K. El renderizado de frames RDP omite una copia de 33 MB por frame cuando los datos ya están en el formato correcto. Las reglas de resaltado, búsqueda y patrones de saneamiento de logs se compilan una sola vez en lugar de en cada pulsación o línea de terminal. Han pulido el cumplimiento de las directrices GNOME HIG. Las notificaciones de éxito ahora usan avisos no intrusivos en lugar de diálogos modales. Los menús contextuales de la barra lateral son PopoverMenus nativos con navegación por teclado y soporte para lectores de pantalla. Han completado traducciones para los 15 idiomas.



Ha salido Phosh 0.54: Ahora muestran una notificación cuando una aplicación no logra iniciarse, la barra de estado puede ampliarse mediante complementos, y el interruptor rápido de ubicación incluye una página de estado para configurar la precisión máxima permitida. En el compositor han mejorado el soporte de X11, haciendo que el modo acoplado (también conocido como convergencia) con aplicaciones como emacs o ardour sea más agradable de usar. El teclado en pantalla Stevia ahora admite entrada en japonés y chino mediante UIM, incluye una nueva distribución us+workman y permite desactivar la gestión automática de espacios.



Han migrado el proyecto de documentación de usuario de GNOME para utilizar Meson en su configuración, compilación e instalación. La documentación de usuario incluye la ayuda del escritorio y la guía de administración del sistema, y se publica en el sitio web de ayuda, además de estar disponible localmente a través del navegador de ayuda. El cambio a Meson ha mejorado los tiempos de compilación y ha integrado las pruebas y validaciones en el sistema de construcción.

Han lanzado Weather O’Clock 50 con animaciones más suaves: transiciones fluidas entre estados de carga, clima y sin conexión; actualizaciones instantáneas de temperatura; indicador de carga inicial; indicador sin conexión; compatibilidad con GNOME Shell 45–50; y varias correcciones de errores.

Y esto ha sido todo esta semana en GNOME.

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