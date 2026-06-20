GNOME ha publicado su habitual nota de novedades de la semana. Esta vez lo ha hecho en sábado, no en domingo como es habitual, y lo recogido es lo ocurrido del 13 al 20 de junio. Siendo el 13 y el 20 sábados, es posible que a partir de ahora publiquen sus notas en este día, y no en los viernes como venía siendo en los últimos casi 5 años.

Lo que sigue es la lista con las novedades de la última semana, entre lo que destacaría la llegada de Lockpicker, una aplicación para recuperar contraseñas de un hash.

Esta semana en GNOME

Han publicado Lockpicker. Lockpicker es una herramienta para recuperar contraseñas a partir de un hash. Básicamente funciona como una interfaz gráfica para Hashcat, permitiendo realizar tareas de recuperación de contraseñas sin tener que lidiar con la sintaxis de Hashcat y utilizando una interfaz gráfica nativa de GNOME. Resulta especialmente útil para quienes sienten curiosidad por la recuperación de contraseñas, la seguridad o como aplicación complementaria para desafíos CTF.

Ya está disponible Draft 2.3. La aplicación cuenta ahora con una nueva infraestructura interna y un código más limpio, lo que facilita y acelera la incorporación de nuevas funciones. Estilo inspirado en Markdown para organizar notas y fragmentos de texto de forma más sencilla. Función de zoom para aumentar el tamaño del texto y facilitar su lectura. La aplicación sigue completamente el color de acento del sistema, integrándose mejor con el escritorio.



Learn 6502 Assembly, una aplicación para aprender programación en ensamblador sobre una consola retro virtual, ha alcanzado la versión 0.7.0. La aplicación ahora está disponible en hebreo y cuenta con soporte completo para escritura de derecha a izquierda, convirtiéndose en el primer idioma RTL compatible y preparando el terreno para otros idiomas similares. Esta versión también incorpora una nueva traducción al indonesio, además de diversas correcciones y mejoras menores.

Whisp ha superado las 1.000 descargas en apenas 15 días. La aplicación incluye ahora varias mejoras orientadas a la experiencia de uso, entre ellas el módulo List, listas en forma de árbol para una mejor organización, anclaje de notas y atajos de teclado para una navegación más rápida. El desarrollo entra ahora en una segunda fase centrada en ampliar las capacidades de Whisp más allá de la toma de notas. Entre las funciones previstas se encuentran un motor matemático integrado para cálculos, conversiones de unidades y medidas, así como reconocimiento de texto en imágenes mediante OCR.

Gitte, un sencillo cliente Git para GNOME desarrollado con GTK4, libadwaita y Relm4, ha recibido la versión 0.7.0. La principal novedad es un gráfico visual de commits dentro del historial. Las ramas se representan mediante líneas codificadas por colores, permitiendo distinguir fácilmente los commits pertenecientes a cada rama y seguir con mayor claridad las bifurcaciones y fusiones. Los stashes y los cambios pendientes también aparecen representados en dicho gráfico. Además, ahora es posible descartar varios commits simultáneamente. El sistema de diferencias ha mejorado considerablemente. Gitte ahora detecta cambios de nombre en archivos y el comparador basado en palabras ha sido revisado para resaltar con mayor frecuencia los cambios realizados dentro de una misma línea. También se ha añadido un nuevo atajo de teclado, Ctrl+D, para alternar entre cambios preparados y no preparados en la copia de trabajo. Existe un mayor control sobre listas y directorios. Ahora es posible decidir si Gitte debe explorar directorios sin seguimiento de forma recursiva, mientras que las listas de ramas y etiquetas disponen de un orden de clasificación configurable con valores predeterminados globales. La interfaz también ha recibido una profunda renovación. El diseño principal ha sido reorganizado, el diálogo de preferencias utiliza ahora el formato estándar de Adwaita y cada columna dispone de un color de fondo diferenciado. También se ha reorganizado la barra lateral y se han rediseñado los avisos relacionados con el gráfico de commits y los procesos de rebase en curso. A esto se suman nuevos botones de acción, indicadores de carga mejorados, sincronización de anchuras entre vistas y múltiples ajustes visuales relacionados con títulos y espaciado. Internamente también se han realizado optimizaciones de rendimiento. Las listas de diferencias muestran ahora un máximo de 100 archivos, con 30 expandidos por defecto, aunque existe una opción para cargar todos los elementos. Más operaciones se ejecutan de forma asíncrona y la vista de diferencias ya no se recarga innecesariamente. La versión incluye además numerosas correcciones. Las líneas de diferencias se redibujan correctamente al cambiar de tema, la posición de desplazamiento se conserva al preparar o deshacer cambios, las etiquetas largas se ajustan correctamente, las insignias de etiquetas tienen un color mejorado y el tamaño de la ventana se guarda correctamente al cerrar la aplicación.



Tras casi dos años sin novedades destacadas sobre GDM Settings, han anunciado que el desarrollo de la aplicación queda suspendido temporalmente. Aunque durante este tiempo se publicaron algunas versiones, el desarrollo no se mantuvo de forma constante.

Y esto ha sido todo esta semana en GNOME.

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