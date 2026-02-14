El número de versión indica que la aplicación debía existir desde hace tiempo, pero AppManager se popularizó la semana pasada al aparecer en la nota de novedades de la semana en GNOME. Esa app para gestionar AppImages con el mejor diseño para GTK ha recibido una nueva versión. También destacan mejoras en Bazaar, lo que sería la segunda mejor tienda para gestionar paquetes flatpak, por detrás de la oficial GNOME Software, en extensiones y más cositas.

Lo que sigue es la lista con las novedades de esta semana, que recoge lo sucedido del 6 al 13 de febrero.

Esta semana en GNOME

Esta semana, la tienda de aplicaciones Bazaar recibió dos nuevas funciones importantes. La primera es la nueva página Biblioteca, que combina la página Instaladas, el diálogo de Actualización y la barra lateral de Transacciones en una sola vista. Facilita una gestión mucho más intuitiva de las aplicaciones instaladas. La segunda función es la compatibilidad con Flatpaks en ámbito de usuario. Los Flatpaks instalados en ámbito de usuario ahora aparecen en la lista de Aplicaciones instaladas, donde se pueden ver o desinstalar como cualquier otra aplicación. Instalar nuevos Flatpaks en ámbito de usuario todavía no es posible en la versión Flatpak de la aplicación debido a un problema sin resolver.

Se lanzó AppManager v3.2.0. AppManager es una utilidad de escritorio desarrollada con GTK/Libadwaita en Vala que facilita la instalación y desinstalación de AppImages en el escritorio Linux. Es compatible tanto con los formatos AppImage SquashFS como DwarFS, incluye un proceso de actualización automática en segundo plano y utiliza actualizaciones delta con zsync para un uso eficiente del ancho de banda. Al hacer doble clic en cualquier archivo .AppImage se abre una ventana estilo macOS de arrastrar y soltar; basta con arrastrar para instalar y la aplicación moverá el programa, configurará las entradas de escritorio y copiará los iconos. Desde el lanzamiento de la semana pasada se implementaron muchas sugerencias y solicitudes de funciones, además de corregirse errores. Entre los cambios destacados: Ahora la aplicación funciona en cualquier Linux, incluso en versiones antiguas como Debian Bookworm o Bullseye y, por supuesto, Ubuntu LTS. Se añadió una vista en cuadrícula en la lista de aplicaciones. Compatibilidad con token de GitHub para aumentar significativamente las solicitudes de actualización.

Se presenta RustConn, un gestor de conexiones moderno para Linux con una interfaz nativa GTK4/Wayland. Permite gestionar conexiones SSH, RDP, VNC, SPICE, Telnet y Zero Trust desde una sola aplicación. Todos los protocolos principales utilizan implementaciones integradas en Rust, sin dependencias externas. Admite importación desde Remmina, Asbru-CM, archivos de configuración SSH, Ansible, Royal TS y MobaXterm. Las credenciales se almacenan de forma segura mediante KeePassXC, GNOME Keyring, Bitwarden CLI o 1Password CLI. Disponible en Flathub, Snap, AppImage y OBS (deb/rpm).

Esta semana se publicó la versión 0.2.1 de Filmbook. Esta aplicación permite ver qué película está cargada en cada cámara, facilitando concentrarse completamente en tomar fotografías. Se optimizó la vista de los carretes expuestos y se añadió un nuevo icono.

Se publicaron dos extensiones para GNOME Shell: Browser Switcher — permite cambiar el navegador predeterminado con un clic desde el panel de GNOME Shell. Detecta automáticamente los navegadores instalados, no requiere configuración y funciona de forma totalmente asíncrona. Resulta útil cuando se necesitan navegadores separados para trabajo y uso personal con SSO.



gp-gnome — integración de GlobalProtect VPN para GNOME Shell. Incluye indicador en la bandeja del sistema con conexión y desconexión, compatibilidad con MFA, selección de puerta de enlace, supervisión del estado en tiempo real y reenvío de HIP. Diseñada para la CLI oficial de Linux de Palo Alto Networks (PanGPLinux).



Se creó también una extensión para códecs patentados que no pueden incluirse en el sistema base. Con la extensión activada, el reproductor de vídeo del sistema puede reproducir formatos que antes no eran compatibles, como mp4/h264, y Nautilus muestra miniaturas de esos archivos. También permite aceleración por hardware en las grabaciones de pantalla con gnome-shell.

Se cambió la forma de gestionar la configuración del sistema en /etc, trasladándola a systemd-confext. Esto hace que la configuración sea menos frágil y más fácil de actualizar, lo que supone una gran mejora en la atomicidad de GNOME OS y un paso importante hacia el objetivo de un sistema estable y utilizable por cualquiera.

Y eso ha sido todo esta semana en GNOME.

Imágenes y contenido: TWIG.