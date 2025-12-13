Después de una semana de descanso, ya tenemos aquí nueva entrada de Esta semana en GNOME. Descanso en cuanto a publicaciones, pero no en cuanto a trabajo. Lo publicado esta semana recoge lo que ha sucedido del 28 de noviembre al 12 de diciembre, o lo que es lo mismo, lo de las últimas dos semanas. No han explicado por qué hubo parón hace siete días, pero así fue y así están las cosas.

Por lo que parece, muchos desarrolladores de GNOME o su círculo están ahora a medio gas. Y es que, aunque la Navidad suele celebrarse en la última semana del año, los comercios y otros eventos hacen que el periodo navideño llegue a alargarse todo un mes. Sea por el motivo que sea, lo que sigue es la lista con las novedades que han presentado esta semana.

Bazaar 0.60 ha traído varias novedades destacadas. Se ha implementado caché para la mayor parte de los datos principales, lo que permite arranques en frío mucho más rápidos. También se ha mejorado la experiencia de verificación. Ahora se pueden ver insignias junto a la mayoría de los lugares donde se muestran aplicaciones y se han añadido ventanas emergentes para explicar mejor qué significa la verificación. Los filtros se han mejorado para que funcionen en toda la aplicación y se ha incorporado la sección «We ♥ Games» que se ve en el sitio de Flathub.

Se ha publicado Wike 3.2. Entre los cambios más importantes se encuentra el modo oscuro mejorado, que ahora utiliza el tema oscuro nativo de Wikipedia. Esto mejora la visualización de muchos elementos en la vista de artículos y soluciona varios problemas que ocurrían al usar este modo, como fallos al imprimir artículos o al renderizar páginas en determinadas circunstancias. Además, se ha añadido una nueva opción en el menú del artículo para pegar y abrir enlaces de Wikipedia, y la ventana de atajos se ha migrado al nuevo diálogo de atajos de LibAdwaita. La versión incluye las habituales mejoras de código y actualizaciones de traducciones. El sitio web de Wike también se ha actualizado.

Se ha anunciado el lanzamiento de GstPipelineStudio v0.4.0. Esta versión incorpora una interfaz de usuario renovada con un nuevo logotipo, diálogos modernizados, soporte de zoom en gráficos, menú de archivos recientes y compilaciones multiplataforma mejoradas con GStreamer 1.26 y GTK 4.16.

Typesetter, el editor minimalista de Typst orientado al uso local, se ha actualizado con varias mejoras de calidad de vida, entre ellas: Una herramienta de inspección con lupa al hacer clic y mantener pulsado sobre la vista previa. Una ventana emergente de estadísticas del documento para comprobar el recuento de palabras y otras métricas. Autocompletado de código mediante el atajo de teclado Ctrl+Espacio. Descripciones emergentes al pasar el cursor en el editor. Un formateador de código para ordenar la sintaxis de los scripts de Typst.



Se ha publicado Lock v1.9.0. Esta versión incluye mejoras generales de calidad: El nuevo diálogo de atajos de Adwaita 1.8 está ahora completamente implementado y funcional para garantizar una experiencia nativa de GNOME. Se ha rediseñado la iconografía relacionada con el procesamiento de archivos para mejorar su claridad.



Se ha lanzado appimage-thumbnailer v2, ahora completamente reescrito en C. Es una utilidad ligera que integra de forma transparente la generación de miniaturas de AppImage en GNOME. Extrae los iconos directamente de los AppImage mediante un procesamiento eficiente en memoria, lo que garantiza vistas previas muy rápidas y precisas en Archivos, además de compatibilidad con la especificación de freedesktop.org.

Se ha publicado la última versión de All-in-One Clipboard, un gestor de portapapeles unificado con las siguientes funciones: Historial del portapapeles para texto, código, imágenes, archivos, URL, colores y contactos. Selector de emojis con elección de tono de piel. Búsqueda de GIF impulsada por Tenor e Imgur. Selector de kaomoji, emoticonos de texto japoneses. Selector de símbolos como flechas, símbolos matemáticos o monedas. Pestaña de usados recientemente para acceso rápido. Fijado de elementos para acceso rápido. Navegación completa mediante teclado con atajos personalizables.

La extensión Adaptive Brightness ahora es compatible con el nuevo comportamiento del control deslizante de brillo de GNOME 49. GNOME 49.2 introdujo un cambio por el cual el control de brillo ajusta la preferencia del usuario para el brillo automático en lugar de valores absolutos. La extensión ahora: Aprovecha la funcionalidad nativa de gnome-shell que permite ajustar la preferencia de brillo de forma puntual. Establece un sesgo neutro al iniciarse en GNOME 49.2 o superior para un control predecible del brillo automático. Mantiene compatibilidad con GNOME 46 a 49.1.



