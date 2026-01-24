GNOME presenta novedades en Calendario y en extensiones

GNOME ha publicado una nueva nota de novedades de la semana. Lo recogido en esta última es lo que ha ocurrido del 16 al 23 de enero, y en lo personal no me parece demasiado emocionante. Como siempre, hay cambios interesantes, pero nos puede llamar la atención más o menos dependiendo de si una aplicación, extensión o parte del escritorio forma parte de lo que más usamos.

Lo que sigue es la lista con todas las novedades, entre las que yo destacaría las mejoras en la aplicación Calendario.

Esta semana en GNOME

En Calendario, el diálogo del editor de eventos ahora muestra información del organizador y de los participantes. Una nueva sección muestra el nombre y el correo electrónico del organizador, junto con filas de resumen para los participantes (individuales y grupos) y los recursos/salas. Al seleccionar una fila de resumen se abre una página dedicada que lista los participantes agrupados por su estado de participación. Las filas del organizador y de los participantes individuales incluyen un menú contextual para copiar direcciones de correo electrónico.

Exhibit ahora tiene animaciones. La última versión añade reproducción de animaciones y visualización de armaduras, facilitando la previsualización de modelos 3D con rig directamente en GNOME, gracias a las últimas mejoras de F3D.

Se ha publicado la primera versión alfa de oo7 0.6. Esta versión incluye varias correcciones de errores en la biblioteca Rust y además presenta tres nuevos componentes lanzados por primera vez. oo7-daemon, un reemplazo de gnome-keyring-daemon o kwallet. Incluye soporte para los mecanismos de solicitud de contraseña tanto de KDE como de GNOME, utilizados para pedir al usuario que introduzca la contraseña para desbloquear el llavero. Al tratarse de una versión alfa, se esperan errores. oo7-python, enlaces de Python para oo7 que permiten usar la biblioteca desde Python. oo7-macros, proporciona soporte de esquemas para oo7.

Se ha publicado Newelle 1.2. Se añade llama.cpp, con opciones para recompilarlo con cualquier backend. Se implementa una nueva biblioteca de modelos para ollama / llama.cpp. Se implementa búsqueda híbrida, mejorando la lectura de documentos. Se añade una herramienta de ejecución de comandos. Se añaden grupos de herramientas. Se mejora la adición de servidores MCP, con soporte también para STDIO en entornos no flatpak. Se añade un gestor de memoria semántica. Se añade la posibilidad de importar y exportar chats. Se añaden carpetas personalizadas al índice RAG. Se mejora el menú de información de mensajes, mostrando el número de tokens y la velocidad de tokens.

Chronograph se ha actualizado a la versión 49. En esta versión se introduce la nueva Biblioteca. Anteriormente, Chronograph funcionaba con directorios o archivos separados abiertos por el usuario, pero este flujo de trabajo presentaba limitaciones al necesitar compatibilidad con más formatos de letras. La nueva Biblioteca utiliza bases de datos para almacenar archivos multimedia y las letras asociadas. Además, ahora se usa un formato propio de letras llamado Chronie. El principal beneficio de Chronie es que es un formato universal que admite todas las etiquetas y datos de otros formatos.

Nueva aplicación ReadySet. La aplicación sirve como base para un instalador o asistente de configuración inicial con soporte para plugins. Un plugin es un archivo .so que contiene toda la lógica necesaria. Funcionalidades actuales: Contexto entre plugins para determinar la funcionalidad de un plugin en relación con otros. Por ejemplo, el plugin de usuario puede establecer la configuración regional del usuario creado según la configuración del plugin de idioma mediante la variable de contexto language-locale. En caso contrario, se utiliza la configuración regional en_US.UTF-8. Archivos de configuración para lanzar la aplicación en distintas distribuciones configuradas por el proveedor. Se localizan en /usr/share/ready-set/, /etc/ready-set/ o mediante la opción –conf-file. El archivo de configuración incluye opciones de la aplicación y variables de contexto. Para unificar el trabajo con cualquier gestor de pantalla y las reglas de polkit, estas se definen como una plantilla que el generador sustituye por el usuario deseado (opción –user) y coloca en /etc/polkit-1/rules.d desde /usr/share/ready-set/rules.d. Capacidad de determinar en tiempo real la accesibilidad de una página o plugin y, si es necesario, ocultar la opción cuando no sea relevante. Por ejemplo, al instalar ALT Atomic, la imagen puede incluir un asistente de configuración inicial y no ser necesario crear un usuario durante la fase de instalación.

Custom Command Toggle es una extensión de GNOME que permite añadir botones conmutadores totalmente personalizables al menú de Ajustes Rápidos. Permite convertir comandos de shell, servicios o scripts propios en conmutadores integrados directamente en el panel de GNOME. Características clave: Ejecutar comandos o lanzar scripts directamente desde botones de conmutación rápida de GNOME. Comportamiento inteligente al inicio, con detección automática del estado, restauración del estado previo o configuración manual de encendido/apagado. Sincronización opcional del estado basada en comandos. Personalización de nombres de botones, iconos y opciones de comportamiento. Asignación de atajos de teclado a los botones. Importación y exportación de configuraciones de botones.



Y esto ha sido todo esta semana en GNOME.

Imágenes y contenido: TWIG.