GNOME presenta novedades en Cine, Phosh y Parabolic

GNOME sigue imparable. Desde que dieron comienzo a la iniciativa TWIG, hace ya más de 4 años, proyecto y terceros desarrolladores, animados por la iniciativa, crean y mejoran sus aplicaciones cada cierto tiempo, y Felix, de Project GNOME, suele publicar una nota para informar a la comunidad. La de esta semana contiene lo acontecido del 13 al 20 de febrero, y hay algunos cambios interesantes, aunque no dejen de confundir.

Y es que a GNOME le gusta su sencillez. No sólo hacen aplicaciones con pocas opciones, intuitivas y sencillas; es que además sus nombres tampoco son muy originales. De este modo, cuando alguien mira la siguiente lista y ve cambios en «Cine», y más siendo de habla hispana, puede confundirse. Cine es una aplicación para reproducir vídeos, y con eso se explica todo. Lo que sigue es la lista con las novedades de esta semana.

Esta semana en GNOME

Se lanzó Newsflash 5.0-beta1 en el canal beta de Flathub. La función principal es una nueva vista nativa de artículos que renderiza todo con la ayuda de Gtk. Esto también permitió renovar todo lo relacionado con contenido multimedia (imágenes, vídeos y audio). Ahora se asemeja más a lo que se puede encontrar en Fractal o Tuba.

Newsflash ahora tiene una aplicación hermana. La biblioteca principal se utilizó para crear una aplicación TUI llamada Eilmeldung. Permite disfrutar de las funciones de Newsflash desde la terminal.

Cine, el reproductor de vídeo, recibió mejoras de calidad de vida en la versión 1.0.9. El volumen ahora siempre se restaura al iniciar. Indicadores de icono para silencio y subtítulos activados/desactivados. Opción para alternar entre tiempo transcurrido/restante. Opción para añadir una carpeta a la lista de reproducción. Se desactiva el silencio al cambiar el volumen. Mantener pulsado el clic para duplicar la velocidad de reproducción.



Lobjur recibió una gran actualización. Ahora funciona como cliente para múltiples agregadores de enlaces: Lobsters y Hacker News. Se añadió una WebView integrada. Se mejoró la interfaz con un nuevo diseño dividido. Los comentarios ahora se muestran con formato complejo, convirtiendo etiquetas HTML en widgets GTK.

Se lanzó RustConn 0.8.9, una actualización importante impulsada por comentarios y solicitudes de funciones. Esta versión amplía el soporte de protocolos, mejora la seguridad y refina la experiencia de uso. Puntos destacados: Nuevos protocolos: soporte completo para Kubernetes (acceso shell/exec), consola serie (mediante picocom) e integración SFTP (mediante URI o Midnight Commander). Virtualización: soporte para importar archivos Virt-Viewer (.vv) (Proxmox/oVirt) y túnel proxy SPICE. Conectividad y seguridad: soporte FIDO2/llaves de seguridad para SSH, interfaz gráfica para Wake on LAN (WoL) y mejora del renderizado RDP en pantallas HiDPI. Experiencia de uso e internacionalización: búsqueda en terminal compatible con expresiones regulares y traducciones a 14 idiomas (incluidos UK, DE, FR, IT y PL).



Se publicó Phosh 0.53. La vista general ahora muestra una animación de inicio al lanzar aplicaciones y el diálogo de Polkit incluye más detalles del usuario. El teclado en pantalla escala mejor en modo horizontal y añade nuevos diccionarios de autocompletado. El compositor Wayland Phoc recibió soporte inicial para el protocolo xx-cutout-v1, que informa a las aplicaciones sobre muescas y recortes de pantalla.

Parabolic alcanza la versión 2026.2.4 con nuevas funciones y numerosas correcciones. Registro completo de cambios: Se añadió una barra de búsqueda de subtítulos en el diálogo de añadir descarga. Se añadió la posibilidad de especificar argumentos adicionales de yt-dlp para el proceso de descubrimiento. Se añadió la posibilidad de especificar argumentos adicionales de yt-dlp para el proceso de descarga. Se corrigió un problema donde pausar y reanudar descargas no funcionaba correctamente. Se corrigió un problema donde las contraseñas de vídeo no funcionaban al especificarse. Se corrigió un problema donde el progreso de yt-dlp no siempre se mostraba correctamente. Se corrigió un problema donde las historias de Instagram no se descargaban correctamente. Se corrigió un problema donde el campo de codificador no se limpiaba correctamente en archivos FLAC al activar la eliminación de datos de origen. Se corrigió un problema donde no se detectaban correctamente los idiomas de traducción. Se corrigió un problema donde se usaba una carpeta de guardado anterior aunque ya no existiera. Se corrigió un problema donde la versión descargada de yt-dlp no recibía permisos de ejecución en Linux. Se corrigió un problema donde la aplicación no se abría en Linux. Se corrigió un problema donde las descargas de vídeos de listas de reproducción podían quedarse sin sonido en Windows.

Se publicó GNOME Crosswords 0.3.17, una versión destacada con nueva interfaz del juego y múltiples funciones para el editor. Crosswords. Nuevo diseño y distribución, incluyendo una barra lateral para facilitar la navegación. Pantalla de bienvenida simplificada. Se añadió un diálogo de pistas para ayudar a aprender los controles. Compatibilidad con pantalla completa rediseñada. Se añadió ordenación y filtrado en los selectores de puzles. Mejoras en la adaptación y en el soporte de color de acento. Múltiples mejoras menores y correcciones de errores. Editor de Crosswords. El diálogo de nuevo puzle fue completamente renovado, con casi mil plantillas adicionales. Se añadió un nuevo diálogo indicador de juegos de palabras para facilitar la redacción de pistas crípticas. Se añadió soporte de impresión para poder imprimir el resultado final. Múltiples mejoras menores y correcciones de errores.

Se publicó Matrix Status Monitor v5, centrado en una integración más profunda con el escritorio y en la seguridad. Nuevas funciones: Indicadores de cifrado de extremo a extremo: las salas cifradas muestran un icono de candado en la lista para verificación inmediata. Clientes Matrix seleccionables: se puede alternar entre Element y Fractal desde las preferencias, gestionando correctamente la apertura mediante URI. Actualización de la interfaz de configuración: ventana de preferencias refinada para facilitar la configuración de la API y la selección de cliente. Rendimiento: optimización de llamadas asíncronas /sync usando Libsoup3 para minimizar el impacto en el rendimiento de Shell.



Y esto ha sido todo esta semana en GNOME.

Imágenes y contenido: TWIG.