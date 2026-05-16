GNOME ha presentado las novedades de la última semana, la que ha ido del 8 al 15 de mayo. La nota se llama «Calidad sobre cantidad», en una clara alusión a que esta vez no hay mucho de lo que hablar. Y es que así son las cosas: sin que haya pasado nada necesariamente, es posible que unas semanas se junten más trabajos de diferentes desarrolladores y otras un poco menos, como ha sido el caso de esta.

Aunque nos hablan de calidad en la lista, uno puede tener esa sensación más o menos dependiendo de si le interesa alguno de los programas mencionados. Lo que sigue es la lista con las novedades de esta semana.

Esta semana en GNOME

Esta semana han publicado Graphs 2.0. Esta versión ha llevado mucho tiempo para quedar bien, pero están contentos de poder ofrecer las nuevas funciones al público. Graphs está hecho artesanalmente por personas, lo que requiere más tiempo que el contenido generado por LLM. Pero este proceso manual más largo les permite reflexionar sobre los cambios y tomar decisiones intencionadas con cuidado humano.

Codd ya está disponible en Flathub. Codd es un cliente ligero de PostgreSQL para GNOME, construido con Rust, GTK4, libadwaita, Relm4, GtkSourceView y sqlx. Se centra en una interfaz limpia, nativa y ligera para trabajar con bases de datos PostgreSQL. La versión inicial incluye conexiones guardadas, ejecución de SQL con resaltado de sintaxis, tablas de resultados, historial de consultas, exploración de tablas con paginación, filtros y celdas editables. Hay más funciones planeadas y los comentarios sobre flujos de trabajo reales con PostgreSQL serán muy bien recibidos.

La última versión de Typesetter, el editor minimalista de Typst, incorpora varias mejoras para el uso de paquetes y plantillas, especialmente: Un gestor gráfico de paquetes para instalar y eliminar paquetes y plantillas personalizadas de Typst. Un selector emergente de plantillas en la barra de cabecera para crear nuevos documentos a partir de plantillas integradas y plantillas instaladas por el usuario. Un conjunto inicial de plantillas integradas.



Ya está disponible Planify 4.19.2. Esta versión incorpora varias funciones nuevas y correcciones en diferentes áreas. En el apartado de copias de seguridad, Planify ahora admite copias de seguridad automáticas diarias. Las copias se ejecutan a medianoche y pueden copiarse a carpetas adicionales a elección del usuario, incluyendo directorios montados en la nube. CalDAV sigue mejorando: ahora las secciones son totalmente compatibles mediante el prefijo VTODO List, sincronizándose bidireccionalmente con Nextcloud Tasks, Thunderbird y otros clientes. También se ha mejorado la compatibilidad con servidores Horde. Ahora se pueden seleccionar fechas pasadas en el selector de fechas, con un estilo atenuado y un práctico botón «Hoy» para volver al mes actual. En la interfaz, Planify ahora sigue el color de acento del sistema GNOME, la sección de bandeja de entrada en la vista de tablero se oculta automáticamente cuando está vacía y el selector de etiquetas con selección múltiple ahora registra correctamente solo los cambios realizados explícitamente por el usuario. También se incluyen varias correcciones de errores: los eventos del calendario ahora se actualizan correctamente cuando permanecen abiertos después de medianoche, los contadores de tareas en la vista de tablero son precisos tras arrastrar y soltar, y mover tareas entre diferentes fuentes (por ejemplo, CalDAV → Local) ahora funciona correctamente.



Se ha publicado Gitte 0.3.0, incorporando soporte completo para fusiones, mejoras de accesibilidad, un nuevo modo de interfaz compacto y soporte oficial para macOS. El nuevo flujo de trabajo de fusiones permite iniciar, resolver y completar fusiones directamente desde la aplicación. Esta versión también añade un nuevo modo de interfaz compacto, soporte para selección múltiple en la lista de archivos modificados y un diálogo de notas de versión con notificaciones de actualización. El visor de diferencias también ha recibido importantes mejoras: ahora las diferencias en el visor de registros pueden seleccionarse y copiarse, y las diferencias grandes se manejan de forma más elegante. En el apartado de plataformas, Gitte ahora es compatible con macOS. La aplicación también ha recibido nuevos iconos al estilo GNOME, una cobertura de pruebas ampliada, integración continua, actualizaciones de traducción y numerosas refactorizaciones internas y correcciones de errores.



Y esto ha sido todo esta semana en GNOME.

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