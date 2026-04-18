GNOME ha publicado una nueva nota de novedades de la semana, esta vez lo ocurrido del 10 al 17 de abril. Aunque los usuarios menos expertos no lo sabrán, muchas de sus aplicaciones oficiales, de su círculo y de tercero usan la librería Libadwaita, y es gracias a ella que la imagen de GNOME es muy consistente (no tanto si se usa sus apps en otros escritorios). Y es que esta semana han introucido un par de novedades en Libadwaita.
Esta semana en GNOME
- Novedades en Libadwaita.
- La sección de otras aplicaciones del diálogo de “Acerca de” ahora puede personalizarse para mostrar un título distinto a “Otras aplicaciones del desarrollador”.
- Se ha deprecado AdwEnumListModel en favor de GtkEnumList, que ofrece el mismo comportamiento, por lo que la migración puede realizarse mediante búsqueda y reemplazo.
- Mapas ahora muestra la ubicación de embarque y desembarque en estaciones y paradas en trayectos de transporte público cuando la información está disponible.
- Graphs 2.0 llega como la mayor actualización hasta la fecha. Se prevé una versión estable el próximo mes y se abre un periodo de pruebas beta con el objetivo de recibir comentarios. Entre las novedades destacan cambios importantes:
- Las ecuaciones ahora cubren un rango infinito y pueden editarse y manipularse de forma analítica:
- El editor de estilos ha sido rediseñado con vista previa en vivo.
- Se ha renovado el diálogo de importación y los datos importados ahora admiten barras de error.
- Las ecuaciones con valores infinitos, como y=tan(x), ahora se renderizan correctamente hasta el infinito sin líneas discontinuas entre valores positivos y negativos.
- También se ha añadido soporte para archivos de hojas de cálculo y bases de datos SQLite, importación mediante arrastrar y soltar, mejoras en el ajuste de curvas con residuos y bandas de confianza más precisas, además de soporte completo para dispositivos móviles.
- Un artículo académico explora cómo diseñar interfaces accesibles tanto para personas neurotípicas como neurodivergentes, incluyendo condiciones como autismo, TDAH o altas capacidades. Un equipo de desarrollo ha aplicado estas recomendaciones en una herramienta gráfica para probar su efectividad en la práctica.
- Ahora que la mayoría de las funciones básicas funcionan correctamente, se presenta Goblin, un analizador estático para código en C basado en GObject.
- Versiones 0.10.15 a 0.10.22 de RustConn aportan mejoras en la interfaz, la seguridad y la experiencia de terminal.
- Mejoras en el terminal, incluyendo zoom de fuente con atajos y opción de copiar al seleccionar. El menú contextual ha sido corregido y se ha sustituido una implementación personalizada por una API nativa. En sesiones donde el renderizado causaba problemas visuales, se añade detección automática con modo de respaldo.
- Mejoras en la barra lateral y navegación, con expansión de grupos mediante doble clic, reubicación del acceso a shell local, filtros de protocolo opcionales y nuevas opciones para gestionar pestañas agrupadas.
- Correcciones en RDP, incluyendo soporte adecuado para múltiples carpetas compartidas y restauración de opciones de redirección SSH.
- Refuerzo de seguridad mediante cifrado mejorado de claves de máquina y eliminación de valores predeterminados predecibles, además de mejoras en accesibilidad y localización.
- Se corrige la interferencia de atajos de teclado en el terminal y se mejora el enfoque automático tras la conexión.
- Mejoras en exportación e importación, con filtros de grupos y formato nativo por defecto.
- Wordbook 1.0.0 ha sido publicado. La aplicación ahora funciona completamente sin conexión y sin descargas internas. Los datos de pronunciación se obtienen del sistema léxico cuando es posible, mejorando la agrupación de definiciones en casos de homónimos. También se incluyen mejoras en la interfaz, corrección de errores y soporte de localización en varios idiomas añadidos por la comunidad.
- Se ha publicado la versión 3.0.0 de Pods. Esta versión introduce una nueva capa de abstracción para motores de contenedores, permitiendo mayor flexibilidad. A partir de esta base se añade soporte inicial para Docker, facilitando la gestión de contenedores independientemente del backend utilizado.
Imágenes y contenido: TWIG.