Es fin de semana, y eso significa que GNOME (después va KDE) ha publicado su nota con novedades semanales. Lo de esta vez es lo que ha ocurrido en el tiempo que ha ido del 27 de marzo al 3 de abril, y hay muchas novedades para las fechas en las que estamos. Quizá haya más calma la semana que viene, pero para eso tendremos que esperar otros siete días.

Lo que sigue es la lista con todas esas novedades, entre las que destacan las introducidas en Mapas y Glycin.

Este semana en GNOME

Maps ahora muestra retrasos en los viajes de transporte público cuando hay disponible un feed en tiempo real GTFS-RT para el trayecto afectado.

Glycin ahora admite cargadores integrados en la compilación. El principal beneficio es que Glycin ahora debería funcionar en otros sistemas operativos como FreeBSD, Windows o macOS. Glycin utiliza tecnologías exclusivas de Linux para aislar en sandbox las operaciones de imágenes. Para ello, el procesamiento de imágenes se realiza en un proceso separado y aislado. Replicar esta tecnología en otros sistemas operativos sería muy difícil o imposible. El crate de glycin ahora se compila con cargadores externos en Linux y utiliza automáticamente cargadores integrados en otros sistemas operativos. Esto significa que libglycin también debería funcionar en otros sistemas. Por ahora, la integración continua solo incluye compilaciones cruzadas para x86_64-pc-windows-gnu y pruebas en Wine. Se agradecen más pruebas, comentarios y correcciones. Los cargadores de imágenes escritos en C/C++, como los de HEIF, AVIF, SVG y JPEG XL, no están actualmente soportados para su uso sin sandbox. Dado que AVIF y JPEG XL ya tienen implementaciones en Rust y que rsvg podría dejar de depender de libxml2 en el futuro, esto podría permitir cargadores integrados seguros para estos formatos más adelante.

Han lanzado Pika Backup 0.8. Tras dos años de trabajo, esta versión no solo introduce muchas mejoras pequeñas, sino también una reestructuración del código que se remonta a 2018. Esto ayudará a mantener Pika Backup estable y mantenible durante otros ocho años.

Speed of Sound, la escritura por voz para el escritorio Linux, ya está disponible en Flathub. Características principales: Transcripción sin conexión en el propio dispositivo usando Whisper. Ningún dato sale del equipo. Múltiples opciones de activación: pulsar el botón de la aplicación o usar un atajo de teclado global. Escribe el resultado directamente en cualquier aplicación enfocada usando Portals para compatibilidad amplia con el escritorio (X11, Wayland). Soporte multilingüe con cambio dinámico de idioma principal y secundario. Funciona de serie con el modelo Whisper Tiny integrado. Se pueden descargar modelos adicionales desde la aplicación para mejorar la precisión. Opcionalmente permite mejorar el texto con LLMs, con soporte para contexto y vocabulario personalizados. Soporta servicios autoalojados como vLLM, Ollama y llama.cpp (los servicios en la nube están soportados pero no son obligatorios). Construido con los bindings Java GI, invitan a participar en su comunidad.

Han lanzado Embellish v1.0.0, una reescritura completa de la aplicación desde Gjs a Vala, aprovechando la experiencia acumulada desarrollando aplicaciones GTK en los últimos años. La aplicación ahora usa modelos de vista para la lista de fuentes y una GridView para los iconos. Además de mejorar el rendimiento, el código es más limpio y fácil de mantener.

Design, la herramienta CAD 2D para GNOME, recibe una nueva versión con las siguientes novedades: Recorte de polilíneas (TR). Extensión de polilíneas (EX). Comando chaflán (CHA). Comando filete (F). Dirección inferida para el comando arco (A). Entrada de diámetro para el comando círculo (C). Opción de cierre para el comando línea (L). Opciones de cerrar y deshacer para el comando polilínea (PL). Múltiples copias con el comando copiar (CO). Muestra el ángulo en el comando distancia (DI). Mejoras de rendimiento al desplazar la vista. Elementos anidados con el comando sombreado (H). Formato consistente de mensajes tipo toast. Además de muchas correcciones.



Serigy ha alcanzado la versión 2, evolucionando hacia un gestor de portapapeles minimalista. La versión introduce mejoras importantes en funcionalidad, rendimiento y experiencia de usuario. Añade expiración automática de elementos antiguos, modo incógnito para privacidad y una vista en cuadrícula. Las funciones avanzadas son accesibles mediante menús contextuales y tooltips, y los atajos globales permiten abrir Serigy rápidamente. Se han corregido errores, mejorando la estabilidad, y la interfaz es más fluida. La aplicación ahora recuerda el tamaño de la ventana y mejora la detección del portapapeles en Wayland. También mejora su diseño y añade soporte para portugués brasileño, ruso y español (Chile).

Han lanzado Wildcard 0.3.5, que añade coincidencia de grupos de expresiones regulares, una barra lateral con información de coincidencias y grupos, y un nuevo diálogo de referencia rápida con casos comunes.

Han creado una extensión para Nautilus que añade un menú contextual “Abrir en” para IDEs instalados, permitiendo abrir fácilmente archivos y directorios. Funciona con cualquier IDE definido como tal en su archivo .desktop, incluyendo entornos en contenedores como Toolbx si se crea un archivo de escritorio en el sistema anfitrión.

Metadata Cleaner vuelve con diseños más adaptativos, correcciones de errores y nuevas funciones.

Han lanzado Fractal 14.beta con las siguientes novedades: El envío de archivos y ubicación se desactiva correctamente al editar o responder, ya que no funcionaba en esos casos. Las salas de llamadas se identifican con un icono de cámara en la barra lateral y muestran un aviso indicando que otros usuarios pueden no leer los mensajes. Aunque siguen soportando inicio de sesión mediante SSO, han eliminado el soporte para proveedores de identidad para simplificar el código y acercarse más a OAuth 2.0. Los marcadores del mapa ahora usan una variante más oscura del color de acento para mejorar el contraste. Incluye múltiples cambios internos, principalmente actualizaciones de dependencias y eliminación de algunas, junto con pequeñas mejoras en la documentación técnica.

Han lanzado Flood It 2.0. Incluye un diálogo explicativo del juego, la posibilidad de repetir partidas recientes, soporte completo de traducciones y atajos de teclado Ctrl+1…6 para los colores. También incorpora mejoras internas como la transición de Gotk4 a Puregotk, actualización al runtime de GNOME 50, soporte de semillas personalizadas y más.

Han lanzado Bouncer 50, que utiliza el runtime de GNOME 50. Incluye correcciones relacionadas con reinicios de NetworkManager y el estado de autoarranque, además de traducciones al italiano y polaco.

Y esto ha sido todo esta semana en GNOME.

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