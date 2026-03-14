Nueva nota de novedades de la semana en GNOME. Por algún motivo que no han explicado, esta nota, que recoge lo sucedido del 6 al 13 de marzo, ha llegado horas más tarde de lo habitual, pero aquí está con todo lo nuevo que ha habido en los últimos siete días. ¿Qué es lo más interesante de este artículo? Depende de los intereses de cada uno. Alguno se alegrará de ver una nueva versión de Vynil, algún otro de la nueva versión de libadwaita o quizá la de Papers.

Lo que sigue es la lista con todas las novedades.

Esta semana en GNOME

Para la versión 50, Archivos (también conocido como Nautilus) ha recibido numerosas correcciones de errores, pequeños detalles y grandes rediseños. Los más destacados son: Carga de miniaturas e iconos más rápida. Diálogos de propiedades emergentes para ventanas flotantes. Mecanismo de renombrado por lotes renovado y resaltado del texto reemplazado. Descripciones de operaciones con archivos más cortas en la barra lateral. Soporte para múltiples filtros de búsqueda por tipo de archivo simultáneos. Autocompletado en la barra de ruta sin distinción de mayúsculas/minúsculas. Diálogo dedicado para los títulos en vista de cuadrícula. Uso de memoria reducido. Modernizaciones internas, incluyendo el uso de Blueprint y glycin. Aumento de la cobertura de pruebas (23% – 37%).

La pasantía de Outreachy de Malika acaba de terminar. Si todo va bien, su trabajo para mejorar las firmas en Papers debería implementarse durante el próximo ciclo.

Se lanzó libadwaita 1.9.

Typesetter, el editor minimalista de Typst, ahora habla más idiomas. Con la última actualización, ahora se puede usar en chino, francés, español, turco y alemán.

Últimas noticias sobre RustConn, que cubren el enorme viaje de la versión 0.9.4 a la 0.9.15. Este ciclo de lanzamiento se centró en hacer que la arquitectura interna de la aplicación fuera tan robusta como sus características. Durante este tiempo, se cerraron docenas de solicitudes de funciones y se solucionaron numerosos errores críticos. Estas son las mejoras más importantes de las actualizaciones recientes: Experiencia Flatpak impecable: Se resolvieron por completo los problemas con la importación de configuraciones de Remmina dentro del entorno aislado y se corrigieron errores específicos de visualización de solicitudes de contraseña SSH en entornos como KDE. Seguridad a nivel de memoria: Se introdujo el borrado estricto de las contraseñas maestras de Bitwarden de la memoria inmediatamente después de su uso. Además, se eliminó por completo la dependencia externa de sshpass para mejorar la seguridad general. Conexiones avanzadas: El cliente SPICE nativo ahora está habilitado de forma predeterminada. Para sesiones RDP, se añadió un menú de «Acciones rápidas» conveniente (acceso con un clic al Administrador de tareas, PowerShell, etc.), y para VNC, se introdujeron opciones de codificación flexibles. Limpieza de código e interfaz: Se completó una importante refactorización de los módulos de la interfaz de usuario (¡algunos se volvieron 5 veces más ligeros!), lo que eliminó los problemas de recorte de texto en los diálogos y mejoró significativamente el rendimiento de la aplicación.



Vinyl es un nuevo reproductor de música. Vinyl está desarrollado en Rust con relm4. La primera versión estable ya está disponible en Flathub y ofrece las siguientes características: Interfaz simple y fácil de usar inspirada en Amberol. Controles multimedia básicos. Soporte para letras (formato .lrc). Soporte MPRIS para controlar Vinyl desde otras aplicaciones. Guarda la lista de reproducción y la pista/posición de la pista que se estaba reproduciendo antes de cerrar la aplicación.



GirCore lanzó nuevos bindings para C# en la versión 0.8.0-preview.1. Incluye nuevo soporte para plantillas compuestas de GTK y bindings añadidos para GdkWayland-4.0.

GNOME OS ahora tiene kmscon habilitado de forma predeterminada. Kmscon es un terminal en espacio de usuario basado en KMS/DRM que reemplaza las terminales virtuales de Linux (las de ctrl-alt-f#). Es mucho más configurable. Así que la próxima vez que se intente depurar GNOME Shell desde una terminal virtual y la fuente sea demasiado pequeña, se puede presionar «ctrl +».

Y esto ha sido todo esta semana en GNOME.

Imágenes y contenido: TWIG.