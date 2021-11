Ahora mismo, grabar la pantalla de GNOME en Wayland no es demasiado fácil. Kooha falla, OBS puede funcionar, o eso dicen, SimpleScreenRecorder no soporta Wayland… Una de las mejores opciones es la herramienta nativa de GNOME, pero no graba con la mejor de las calidades, ni tiene sonido. En el futuro, esto cambiará, y eso es algo que han mencionado en la entrada de esta semana en GNOME, con un vídeo demostrativo incluido (aquí).

Lo publicado hace unos instantes es más largo que lo que suelen publicar en otras semanas. Una vez más, han vuelto a nombrar mejoras en Telegrand, el cliente de Telegram en el que está trabajando el proyecto. Entre las mejoras, los globos de mensajes no leídos son grises para los chats silenciados, y también están preparando le terreno para GNOME 42. A continuación tenéis la lista con las novedades de esta semana.

Esta semana en GNOME

Implementado toasts en libadwaita – un reemplazo más fácil de usar y más elegante para el viejo patrón de notificaciones in-app que nunca tuvo un widget especializado.

Archivos sigue preparándose para su salto a GTK 4. También se ha mejorado la herramienta para renombrar archivos.

La herramienta de capturas en la que están trabajando ha mejorado su interfaz de usuario, con los bordes más limpios, por ejemplo. El cursor de captura de pantalla ya no cambiará a veces al abrir la UI, y ya no aparecerá borroso. Por último, cuando no hay ventanas abiertas para hacer capturas de pantalla, el botón de selección de ventanas estará inactivo.

Los ajustes también siguen mejorando para pasar definitivamente a GTK 4.

GNOME Builder contiene ahora plantillas GTK 4 para Rust, entre otras mejoras.

Tracker, el indexador del sistema de archivos, ha recibido una corrección para un problema de cancelación de la consulta que mejorará el rendimiento al buscar en Nautilus.

Health 0.93.3 ha llegado con varias correcciones.

Mejoras en «portal».

Telegrand, el cliente de Telegram, muestra ahora un globo de notificaciones gris en las notificaciones de chats silenciados, se han añadido corrección de errores y es compatible con el tema oscuro para todo el sistema operativo de GNOME 42.

Y eso ha sido todo por esta semana.