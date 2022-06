Aunque han estado coqueteando con la idea durante más de dos años, cuando se lanzó Ubuntu 20.04, no han dado la noticia hasta esta semana. GNOME Shell estará disponible también en dispositivos móviles, porque no, en la actualidad no lo está. Lo que hay es Phosh, que está basado en GNOME y lo desarrolla Librem, y lo que estamos tratando aquí sería el escritorio que el proyecto llevaría a móviles directamente, sin puntos intermedios. Algo así como ya lo hace Plasma Mobile (artículo de archivo).

En cuanto a la fecha de lanzamiento, pues no han dicho nada hoy ni durante la semana, cuando saltó la noticia. Sí hay un rumor que asegura que lo hará junto a GNOME 43, planeado para septiembre, y en el artículo de esta semana en GNOME dicen que «podría ejecutarse en tu teléfono más pronto de lo que piensas«, para más tarde aportar un enlace con más información.

Esta semana en GNOME

GNOME Shell llegará a dispositivos móviles. En su hoja de ruta, tememos: Lanzar una nueva API para gestos y la detección del tamaño de pantalla ya está hecho. Lo siguiente está en preparación. Capas del panel, con un panel superior e inferior, un poco parecido a como lo tenemos en Phosh. Espacios de trabajo y multitarea. Capa de rejilla de apps. Teclado en pantalla. Ajustes rápidos.

WebKitGTK 2.36.3 incluye correcciones de seguridad para evitar la ejecución de código remoto. No tienen constancia de que se haya explotado ninguno de ellos. También se ha mejorado el código multimedia, como elementos de GStreamer, se ha activado la aceleración por hardware en algunos dispositivos, la captura al usar PipeWire y la reproducción de vídeo.

GNOME Software ha añadido soporte para listar otras aplicaciones del mismo autor.

La app de llamadas soporta ahora llamadas VoIP para hacer SRTP en vez del plano RTP.

GLib ha corregido un callejón sin salida en GFileMonitor.

Gaphor, una herramienta simple para modelar UML y SysML, subió a la v2.10.0, y se han extendido los diagramas de actividad. Por otra parte, se ha mejorado la carga de los modelos y por fin soporta arrastrar y soltar desde el árbol al diagrama.

Authenticator ha recibido una actualización de corrección, y también migra los tokens de nuestro keyring a dentro de un sandbox para que otras apps no puedan acceder a ellas.

Flatseal 1.8.0 ha llegado con la posibilidad de revisar y modificar la anulación general, entre otras pequeñas mejoras.

Amberol ha vuelto a actualizarse con muchas mejoras en la interfaz de usuario.

Y eso ha sido todo esta semana en GNOME