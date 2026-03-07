Semana de novedades en GNOME, aunque esta vez haya que cederle algo de protagonismo a GTK. Ya está disponible GTK 4.22, y no hay que olvidar que gran parte de la interfaz de GNOME la obtiene de la biblioteca que en un principio se creó para GIMP (Gimp ToolKit). Pero no nos adelantemos. Este es un artículo de novedades de la semana, y la nota de hoy recoge los cambios que ha habido del 28 de febrero al 6 de marzo.

Antes de continuar, a mí que me gusta mucho la música también me ha llamado mucho la atención la llegada de ratic, un nuevo reproductor multimedia que está ahora en fase de desarrollo. Para alguien que usa KDE, su único «fallo» es que usa GTK, pero cuenta con una interfaz de lo más interesante. Explicado esto, vamos con la lista de novedades de esta semana.

Esta semana en GNOME

Se transmitió en vivo la revisión y fusión de contribuciones de accesibilidad en GNOME Calendar. Al tabular entre eventos, el foco se mueve cronológicamente. Esto significa que el foco continúa moviéndose hacia abajo hasta que no haya widgets de evento superpuestos en la celda actual. Luego, el foco se mueve al widget de evento más superior en la siguiente celda o fila. Tabulando hacia atrás con Mayús+Tab se mueve en la dirección opuesta. En el último widget de evento, al pulsar Tab se mueve el foco a la celda del mes adyacente. Del mismo modo, pulsar Ctrl+Tab en cualquier widget de evento tiene el mismo efecto. Al pulsar un botón de activación (como Intro o Espacio) se muestra el popover para crear un evento. Además, al mantener pulsada la tecla Mayús mientras se pulsan las teclas de dirección, se seleccionan todas las celdas entre la posición inicial y final hasta que se suelta Mayús, lo que muestra el popover con el rango seleccionado.

GTK 4.22.0 ya está disponible para desarrolladores de aplicaciones. Muchos cambios ocurrieron en este ciclo de desarrollo: Un nuevo formato basado en SVG para iconos simbólicos, incluyendo animaciones basadas en estado. GtkSvg, un «paintable» que renderiza SVG (animado) de manera eficiente. GtkAccessibleHypertext, una interfaz para objetos accesibles que contienen enlaces. GTK ahora depende del portal de configuración, bajo Wayland. Mejora en el filtrado de idiomas en el diálogo de selección de fuentes. Una nueva configuración de movimiento reducido, completa con media query, para controlar la cantidad y tipo de animaciones en los widgets. GskRenderReplay, una nueva API para reproducir nodos de renderizado. Ahora se soporta la propiedad CSS backdrop-filter. GtkPopoverBin es un nuevo widget que se puede usar para mostrar un menú popover en un widget.

Se acaba de lanzar PyGObject 3.56.0. Las principales características incluyen: mejor integración con el ciclo de vida de GObject (do_constructed, do_dispose), una forma más sencilla de manejar objetos envoltorio de Python y limpieza de código heredado.

Esta semana se lanzó concessio v0.3.0 añadiendo soporte para conversiones de umask. Era una característica solicitada. También se añadió una explicación de umask al diálogo de ayuda. Se espera que sea de utilidad.

Memento, la aplicación de seguimiento de películas, recibió actualizaciones esta semana con las versiones 1.1.0 y 1.1.1: Soporte de calificaciones de IMDb en los detalles de la película y en el flujo de actualización. Mejoras en la localización, incluyendo traducciones al francés. Pulido de la interfaz y la navegación, además de correcciones en el diseño. Gestión de listas de seguimiento con búsqueda, ordenación y paginación. Seguimiento del historial de reproducción con fecha, lugar y comentarios opcionales. Detalles de la película con reparto/equipo y enlaces externos. Información general y de personas destacadas.



Hay un nuevo proyecto comunitario, Maui.Gtk, que integra GTK a través de los enlaces GirCore de C# como un backend de Linux para MAUI de Microsoft.

ratic es un nuevo reproductor de música en construcción, construido con gtk-rs y relm4. La primera versión se lanzó esta semana, con: Soporte de la mayoría de archivos de música. Ordenar y agrupar por álbum, artista, búsqueda de texto completo. Fondo dinámico borroso con modos claro/oscuro. Una cola de reproducción con varios modos de reproducción. Soporte de controles MPRIS. Soporte de internacionalización usando weblate (actualmente solo inglés y francés).



Se publicó Embellish v0.7.0. Esta versión añade soporte para fuentes personalizadas: Añadir una fuente personalizada mediante una URL que apunte a un archivo zip o tar.xz. Exportar todas las fuentes personalizadas. Importar fuentes personalizadas desde un archivo o copiándolas en el diálogo de importación. El diálogo de importación utiliza GtkSourceView para resaltar el color de los datos JSON.



Parabolic V2026.3.0-beta1: Añadida la aplicación para macOS de la versión GNOME de Parabolic. Añadida la versión portable para Windows de Parabolic. Añadida la capacidad de especificar una frecuencia de fotogramas preferida para descargas de vídeo en la configuración de Parabolic. Añadida la capacidad de traducir automáticamente los metadatos y capítulos incrustados al idioma de la aplicación en sitios compatibles. Esto se puede desactivar en la configuración del conversor. Añadida la capacidad de actualizar deno desde la propia aplicación. Añadida una vista previa de la imagen en miniatura al diálogo de añadir descarga y en la vista de descargas. Añadido un filtro de fallos en la vista de descargas. Mejorada la selección de formatos de vídeo de listas de reproducción cuando se especifican resoluciones. Mejorada la selección de formatos de audio de listas de reproducción en Windows cuando se especifican bitrates. Mejorado el recorte de las miniaturas de audio. Mejorado el manejo de nombres de archivo largos; ahora se truncarán si son demasiado largos. Eliminados los navegadores de cookies no soportados en Windows. En su lugar, se deben usar archivos de texto manuales. Actualizado yt-dlp.



