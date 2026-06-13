Un fin de semana más, y ya nos vamos acercando a los cinco años desde que se dio comienzo a esta iniciativa, GNOME ha publicado las novedades que ha habido en su mundo en los últimos siete días. La nota de esta semana recoge lo ocurrido del 5 al 12 de junio, y entre ello encontramos novedades en aplicaciones y bibliotecas, como siempre, y también otras relacionadas a la fundación GNOME.

Lo que sigue es la lista con todas esas novedades, entre las que yo destacaría las de Mapas, no tanto por las novedades en sí como por el hecho de que han ido añadiendo muchas mejoras a estos mapas en las últimas semanas.

Esta semana en GNOME

Mapas ahora muestra salidas y llegadas de estaciones y paradas de transporte público cuando los datos están disponibles en Transitous.

Esta semana Tuba ha sido adaptada a Android, abriendo nuevas posibilidades de cara al próximo lanzamiento.

Se ha publicado Meshy 26.06. Se trata de la primera versión estable del cliente MeshCore para Linux escrito en Python, GTK 4 y libadwaita. Ofrece paridad funcional con el cliente oficial, pero proporciona una apariencia e integración nativas con el escritorio Linux, especialmente con GNOME.

Se ha lanzado RustConn 0.16. La aplicación acaba de cumplir un año y esta nueva versión incorpora importantes mejoras. El cambio más destacado es la adopción de IronRDP 0.15, que añade compresión masiva para reducir el consumo de ancho de banda en conexiones lentas, renderizado slow-path para evitar pantallas en blanco en XRDP y versiones antiguas de Windows, y una mejor compatibilidad con GNOME Remote Desktop. Entre las novedades adicionales se incluyen: Las conexiones con notas muestran ahora una pequeña insignia en la barra lateral para identificar fácilmente las entradas documentadas. Además, las búsquedas tienen en cuenta el contenido de las notas. El empaquetado Snap ya está alineado con la versión Flatpak. Se han incorporado numerosas correcciones para macOS, incluyendo mejoras en Keychain, autenticación SSH mediante contraseña y el área de notificación. Se ha añadido una nueva guía de configuración para Windows y WSL2. Se han realizado múltiples refinamientos siguiendo las directrices GNOME HIG en el cuadro de configuración y la barra lateral.



Gelly 1.6 también ha sido publicado esta semana. Este reproductor compatible con Jellyfin y Subsonic/Navidrome, basado en tecnologías GNOME, ha recibido importantes novedades: Reproducción sin pausas entre pistas. Mejoras visuales en la interfaz, incluyendo un nuevo modo compacto. Soporte para tarjetas NFC mediante el proyecto complementario gelly-nfc. Sistema de favoritos. Internacionalización.



Memento, la aplicación para seguimiento de películas y series, se ha actualizado a la versión 1.3.0 con las siguientes novedades: Implementación de funciones de copia de seguridad y restauración. Compatibilidad con la importación desde Ticketbooth. Compatibilidad con la importación de reproducciones y listas de seguimiento desde Movary. Los usuarios pueden añadir reproducciones sin especificar una fecha.

Fractal 14 ya está disponible e incorpora numerosos cambios que mejoran la experiencia general: Las salas de llamadas se identifican mediante un icono de cámara en la barra lateral y muestran un aviso indicando que otros usuarios podrían no leer los mensajes enviados allí. Las llamadas aparecen ahora en la línea temporal y las llamadas entrantes generan una notificación. Aunque todavía no es posible responder llamadas desde Fractal, los usuarios pueden abrir otro cliente para hacerlo. Aunque sigue siendo posible iniciar sesión mediante SSO, se ha eliminado la compatibilidad con proveedores de identidad para simplificar el código y acercar la experiencia al inicio de sesión mediante OAuth 2.0. Se ha mejorado el filtro de salas de la barra lateral. La tecla Intro accede al primer resultado y se muestra un estado vacío cuando no existen coincidencias. También se ha mejorado el rendimiento de la lista de salas, especialmente en cuentas que participan en numerosas conversaciones. Los eventos informativos, como errores de descifrado o avisos del servidor, cuentan ahora con un estilo visual diferenciado respecto a los mensajes normales. El envío de archivos y ubicaciones se desactiva correctamente durante la edición o respuesta de mensajes, ya que estas funciones no eran compatibles en ese contexto.



Se ha publicado una nueva versión de la extensión Gnome Football, que ahora integra información directamente en el panel del calendario.

Kiwi ofrece una experiencia inspirada en macOS para GNOME sin interferir con el escritorio existente. Su objetivo es facilitar la transición de usuarios procedentes de macOS hacia Linux y GNOME. Entre sus funciones destacan los botones de control de ventanas al estilo macOS, controles y títulos de ventana en el panel superior para aplicaciones maximizadas, visualización del porcentaje de batería cuando el nivel es bajo, reubicación del calendario a la parte derecha con las notificaciones integradas en los Ajustes Rápidos, y entradas de menú con colores de acento, entre otras características. Su diseño visual se mantiene deliberadamente minimalista para integrarse correctamente con el tema Adwaita y el resto del sistema. La actualización 1.7.0 mejora la implementación del desenfoque dinámico en el panel superior, el dock mediante Dash to Dock y el fondo de la vista general, además de añadir una transición más fluida y pausada al cambiar de espacio de trabajo.

Y esto ha sido todo esta semana en GNOME.

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