Ya es fin de semana, y eso significa que tanto KDE como GNOME nos van a contar las novedades en las que están trabajando. Ahora le toca el turno al proyecto cuyo escritorio usan la versión principal de Ubuntu y otras distribuciones, y, si hacemos caso al titular, en el artículo de esta semana nos aseguran que el software va a recibir un lavado de cara. Aunque bueno, eso es algo que llevan semanas haciendo.

El artículo de esta semana lo han llamado «Limpieza de software», y esto puede significar dos cosas. La primera es que pulan la interfaz, algo que como comentábamos llevan tiempo haciendo al adoptar GTK4 y libadwaita en muchas de las aplicaciones de GNOME. La otra es que pulan el código, algo que se suele hacer siempre que se tiene ocasión.

Esta semana en GNOME

Software ha recibido un parche para un problema al instalar un archivo flatpakref (los enlaces de paquetes flatpak) que no usaba transacciones flatpak, es decir, la API más moderna. Además, se ha mejorado la apariencia en la vista de reseñas de aplicaciones. GNOME Software es el centro de software que usan muchas distribuciones con escritorio GNOME, entre las que no está Ubuntu y en donde recomendamos su instalación.

Menos relacionado con el escritorio está la app de llamadas, y esta semana se han añadido mejoras para que se pueda usar el teclado para enviar DTMF desde la pantalla de bloqueo de Phosh. Aunque yo no sea un gran fan, Phosh es la versión móvil de GNOME, y he de reconocer que funciona muy bien. Si no me encanta es porque no está tan bien adaptado para tablets, y yo tengo una PineTab.

GLib se ha pulido un poco, y con esta librería GNOME pasa a hablar de las apps de su círculo (Circle Apps), empezando por Obfuscate 0.0.4. La nueva versión ha añadido parches para varios bugs que aparecieron al subir a GTK4. Gaphor, una herramienta de modelado UML y SysML, ha lanzado su versión 2.7.0 con una extensión para Sphinx para generar diagramas para documentos, soporte para flujos de información en conectores, muchas mejoras para influir en los diagramas, autocompletadi mejorado en la consola de Python y actualizaciones de usabilidad. Fragments, un cliente torrent, muestra más información y restaura la última conexión remota automáticamente, entre otras mejoras.

Proyectos de terceros

Y en cuanto a proyectos de terceros, la biblioteca de iconos y la aplicación de previsualizaciones de iconos han terminado su paso a GTK4 y libadwaita. Junction, el selector de apps, ha mejorado un poco su interfaz de usuario y Fly-Pie, la extensión de menú de marcado para GNOME Shell ha recibido una actualización importante que incluye el soporte adecuado para pantallas táctiles y tabletas Wacom, así como un nuevo menú de portapapeles

Y eso ha sido todo lo que ha pasado en GNOME esta semana.