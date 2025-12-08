Llega Google Chrome 143 con vista dividida y mejoras en IA

Hace pocos días, Google dio a conocer el lanzamiento de la nueva versión de Chrome 143, una actualización que llega acompañada también de la versión estable del proyecto de código abierto Chromium.

Esta nueva entrega se centra en mejorar la productividad del usuario con nuevas herramientas de visualización y lectura, al tiempo que mejora la integración de la inteligencia artificial directamente en la barra de navegación y realiza limpieza de tecnologías antiguas por motivos de seguridad.

Chrome 143 corrige 13 vulnerabilidades y ninguna de ellas representa una amenaza crítica fuera del entorno aislado del navegador. En total, Google ha otorgado 18, 000 dólares en recompensas a los investigadores que reportaron fallos, con premios de 1000, 3000 y 11,000 dólares.

Principales novedades de Google Chrome 143

Uno de los cambios más visibles y útiles para quienes trabajan con mucha información es el nuevo modo de visualización paralela (vista dividida). Y es que esta función permite ver dos pestañas, una al lado de la otra en una misma ventana al mismo tiempo, facilitando la comparación de datos sin tener que arrastrar ventanas por todo el escritorio. Para activar la función basta con dar clic secundario sobre la pestaña y en el menú contextual dar clic en «Añadir pestaña a la nueva vista dividida».

A esto se suma la implementación de un modo de lectura en voz alta, capaz de leer texto tanto de páginas web como de documentos PDF. Esta herramienta, accesible desde el menú contextual con la opción «Abrir en modo de lectura», permite resaltar las palabras que se están leyendo, seleccionar diferentes voces y ajustar la velocidad, mejorando notablemente la accesibilidad del navegador.

Inteligencia Artificial integrada en la navegación

En Chrome 143 las capacidades de IA en Chrome siguen expandiéndose con nuevas funciones que permiten interactuar con el agente inteligente desde la barra de direcciones o la página de nueva pestaña. El «Modo IA» ahora permite formular preguntas complejas en lenguaje natural y recibir respuestas basadas en información de páginas relevantes. Y es que el usuario puede aclarar datos con preguntas de seguimiento o interrogar al navegador sobre el contenido de la página que está visitando actualmente. Para acceder a esto en Windows y macOS, basta con pulsar la tecla de tabulación antes de escribir en la barra de direcciones.

Cambios técnicos y despedida de XSLT

Con la llegada de Chrome 143, Google ha decidido que la compatibilidad con el lenguaje de transformación XSLT ha quedado obsoleta y se ha programado su deshabilitación total para Chrome 155. Y es que, aunque se estima que solo el 0,02% de las páginas web lo utilizan, la biblioteca libxslt presenta problemas de mantenimiento y riesgos de seguridad que la convierten en una fuente potencial de ataques.

Para los desarrolladores web, Chrome 143 trae novedades interesantes en CSS y APIs:

Se ha añadido el selector @container anchored(fallback), que permite cambiar el estilo de elementos anclados según su posición

Las propiedades background-position-x e y ahora permiten definir la posición respecto a los bordes del bloque.

El modo de prueba de Origin incluye ahora la API de instalación web, facilitando la creación de catálogos y la instalación de aplicaciones web con confirmación explícita del usuario.

Finalmente, si estás interesado en conocer más detalles técnicos sobre los cambios en las herramientas de desarrollo o la lista completa de parches de seguridad, puedes consultar el siguiente enlace.

Descarga Chrome 143

Si quieres obtener la nueva versión de Chrome 143, seguramente tu navegador se actualizará automáticamente en los próximos días. Sin embargo, si prefieres forzar la actualización o descargar el instalador desde cero.

Lo primero que debes hacer es verificar si la actualización ya se encuentra disponible, para ello te tienes que dirigir a chrome://settings/help y te aparecerá la notificación de que hay una actualización.

En caso de que no sea así deberás cerrar tu navegador y vas a abrir una terminal y teclear:

sudo apt update sudo apt upgrade

Nuevamente, abres tu navegador y este tendrá que ya haberse actualizado o aparecerte la notificación de la actualización.

En caso de querer instalar el navegador u optar por descargar el paquete deb para actualizar, debemos de dirigirnos a la página web del navegador para obtener el paquete deb y poder instalarlo en nuestro sistema con ayuda del gestor de paquetes o desde la terminal. El enlace es este.

Ya obtenido el paquete solo tenemos que instalar con el siguiente comando:

sudo dpkg -i google-chrome-stable_current_amd64.deb