¿Buscas una alternativa gratuita y potente a las suites de ofimática tradicionales en tu equipo Ubuntu? ONLYOFFICE es una de las opciones más completas y compatibles para editar y colaborar en documentos, hojas de cálculo y presentaciones. Instalarlo en Ubuntu puede parecer complicado por la variedad de métodos y requisitos, pero con esta guía vas a descubrir cómo hacerlo paso a paso, tanto si buscas la versión para escritorio como si necesitas desplegar un servidor colaborativo profesional. ¡Te contamos cada método, sus requisitos y trucos útiles para que elijas el que más te conviene!

En el mundo de Linux, Ubuntu sigue siendo la distribución más usada por usuarios domésticos, empresas y desarrolladores. Por eso, los desarrolladores de ONLYOFFICE han hecho un esfuerzo especial para ofrecer paquetes y métodos de instalación sencillos y actualizados para sus versiones. La versatilidad de ONLYOFFICE permite que disfrutes de sus editores tanto en tu ordenador personal como integrado en servidores de colaboración con Nextcloud, ownCloud, WordPress y muchas otras plataformas. Vamos a ver con todo detalle cómo instalar ONLYOFFICE en Ubuntu, cubriendo desde la vía más simple hasta las instalaciones más profesionales y personalizables.

ONLYOFFICE es una suite ofimática de código abierto con una alta compatibilidad con los formatos de Microsoft Office y fuerte enfoque en la colaboración en tiempo real. Está disponible como:

Ambos pueden instalarse en Ubuntu y derivados (como Linux Mint, elementary OS…), cada uno con sus propios requisitos y opciones de instalación.

Para la mayoría de usuarios que solo quieren instalar OnlyOffice Desktop Editors con un par de clics, la opción más directa es el Centro de Software de Ubuntu:

Ideal para usuarios principiantes o quienes no quieren usar la terminal. Como dato, así instala el paquete Snap.

Perfecto si prefieres descargar el instalador manualmente o necesitas la versión específica para tu arquitectura:

o

Si surge algún problema de dependencias, puedes solucionarlo después ejecutando:

Si eres de los que te gusta probar nuevos gestores de paquetes o buscas portabilidad, OnlyOffice Desktop Editors también se puede instalar mediante Flatpak o usarse como AppImage:

Esta modalidad permite tener tu propio servidor de edición colaborativa online, integrar OnlyOffice con Nextcloud/ownCloud y muchas más posibilidades profesionales. Es ideal para empresas, asociaciones o usuarios avanzados.

Dependencias principales: PostgreSQL (base de datos), Nginx (servidor web), RabbitMQ y otros paquetes que suelen instalarse automáticamente.

sudo apt update

sudo apt install postgresql rabbitmq-server

Comprueba el estado de cada servicio:

Accede como usuario postgres y crea la base de datos:

sudo -i -u postgres psql -c "CREATE USER onlyoffice WITH PASSWORD 'onlyoffice';" sudo -i -u postgres psql -c "CREATE DATABASE onlyoffice OWNER onlyoffice;"