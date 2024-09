Haiku: La Distribución No Linux lanza la versión R1/Beta5

Como ya hemos dicho muchas veces, el Linuxverso (ámbito del software libre, código abierto y GNU/Linux) a nivel de sistemas operativos, no se circunscribe solamente a los miles de Distros GNU/Linux, tanto muy conocidas como poco conocidas. Las cuales, día a día, suelen expandirse más con base en las muchas derivaciones que se hacen de grandes proyectos conocidos como Distros base o madre. Como por ejemplo, Debian y Ubuntu, Red Hat y Fedora, OpenSUSE, Arch y otras pocas. Sin embargo, así como existen Distros no GNU como Alpine, también existen Distro No Linux como BSD y sus derivadas (FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, entre otras). Por ello, hoy aprovecharemos para explorar por primera vez a otra Distro No Linux llamada Haiku, la cual, recientemente, ha liberado una nueva versión llamada: «Haiku R1 Beta 5».

Y si eres de aquellos que nunca ha escuchado sobre el proyecto Haiku, vale adelantar y dejar en claro que, este proyecto del Linuxverso que no es una Distribución de Linux, ni utiliza el núcleo de Linux, ya que, en realidad es el sucesor espiritual del antiguo proyecto de sistema operativo conocido como BeOS. Mientras que, su núcleo se deriva del Kernel del proyecto NewOS (sistema operativo de código abierto que pone énfasis en el diseño y la portabilidad, y está implementado en gran parte en C/C++, con una pequeña cantidad de lenguaje ensamblador). El cual, fue desarrollado por Travis Geiselbrecht, que antes era empleado de la empresa Be Inc, antiguos desarrolladores de BeOS.

Haiku: La Distribución No Linux lanza la versión R1/Beta5

¿Qué es Haiku?

Según el sitio web oficial de este proyecto, sus desarrolladores describen brevemente al mismo de la siguiente forma:

Haiku es un sistema operativo de código abierto que apunta específicamente a la informática personal. Inspirado en BeOS, Haiku es rápido, fácil de usar, fácil de aprender y, sin embargo, muy potente.

Sin embargo, es importante destacar que, entre su documentación oficial y sección de preguntas frecuentes (FAQ), añaden muchas cosas más relevantes e interesantes como las siguientes:

Haiku es un sistema operativo de código abierto rápido, eficiente, fácil de usar y profundamente inspirado en el antiguo sistema operativo BeOS, que se dirige específicamente a la computación personal. También es el nombre del proyecto que desarrolla y promueve Haiku, el sistema operativo. Además, es importante conocer que, aunque el nombre del proyecto es simplemente “Haiku”, lamentablemente, a pesar de los numerosos intentos de sus creadores, el registro de su sitio web “haiku.org” no ha sido posible; de ahí la razón por la cual, su URL actual es “haiku-os.org”. Por último, Haiku lleva el nombre de la clásica forma de poesía japonesa de tres líneas, la cual, es conocida por su poder de inspirar tranquilidad, elegancia y sencillez. Cualidades, que también eran fundamentales en BeOS, y por supuesto, ahora Haiku. Y anteriormente, se llamaba OpenBeOS, pero al final fue renombrado como Haiku para evitar conflictos de marcas.

Características generales

Entre las características generales del proyecto Haiku desde hace tiempo, podemos mencionar algunas tales como:

Se centra específica en la informática personal.

Hace uso de un Kernel personalizado diseñado para ofrecer la mejor capacidad de respuesta posible.

Incluye un diseño totalmente optimizado para ofrecer la mayor eficiencia sobre PC’s con procesador multi-núcleos.

Ofrece una rica API orientada a objetos para un desarrollo más rápido de apps sobre el sistema.

Emplea un sistema de archivos tipo base de datos (BFS) con soporte para metadatos indexados.

Posee una interfaz gráfica unificada y cohesionada.

Haiku es un proyecto abierto y gratuito en constante desarrollo, sin embargo, suele ser útil y potente para usuarios de computadoras de todos los niveles. Además, el proyecto consta de un solo equipo escribiendo todo, desde el núcleo, controladores, servicios de usuario, kit de herramientas y pilas de gráficos hasta las aplicaciones de escritorio y prefletes incluidos. Más sobre Haiku

Novedades de la versión R1/Beta5

Del anuncio oficial del Proyecto Haiku sobre el lanzamiento de la versión R1/Beta5 podemos mencionar y resumir como las novedades más importantes las siguientes:

Fue liberada el 13 de septiembre de 2024 con soporte para la plataforma x86, tanto de 32 Bits como de 64 Bits, y un tamaño aproximado de 1,4 GB en las imágenes ISO disponibles. Los requerimientos técnicos mínimos y recomendados de hardware para las arquitecturas de 32 y 64 bits se han establecido en los siguientes: Desde 384,00 MB y 2,00 GB de Memoria RAM; Desde un Pentium II / AMD Athlon y un Intel Core i3 / AMD Phenom II; desde 3,00 GB y 16 GB de espacio libre en disco para su instalación; y por último, desde un monitor con resolución 800×600 y un monitor con resolución de 1366×768. Esta versión incorpora casi 350 soluciones de errores y solicitudes de mejoras para esta versión. Y, entre algunas puntuales, se pueden mencionar las siguientes: Nuevas mejoras (funciones y características) en la sección de preferencias de la apariencia, la aplicación Icon-O-Matic (Editor del formato de íconos nativo de Haiku (HVIF)), la aplicación PowerStatus (Aplicación integrada en el escritorio que muestra el estado y la información de la batería), y la aplicación Tracker (administrador de archivos de Haiku), entre muchas otras.

Pantallazos de la reciente versión liberada

Resumen

En resumen, esperamos que esté poco conocido, pero muy interesante proyecto abierto y gratuito del Linuxverso llamado «Haiku», el cual, hace poco, ha liberado una nueva versión de desarrollo bajo el nombre de «Haiku R1 Beta 5», pronto alcance el estatus de estable para que, además de Linux y BSD, tengamos una nueva rama de sistemas operativos. Sobre todo, para que sea de gran utilidad para muchos, tanto en sus hogares como lugares de trabajo, independientemente de si son o no usuarios novatos, principiantes, avanzados o profesionales TI diversos. Y si conoces algún otro proyecto de sistema operativo No GNU y NO Linux que valga la pena explorar y difundir, te invitamos a mencionarlo brevemente vía comentarios en beneficio de todos.

