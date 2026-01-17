Hardware Libre y Hardware Abierto: ¡Ven a conocer más sobre ello!

De todo un poco sobre la otra cara del Linuxverso: El Hardware Libre y el Hardware Abierto

Desde hace pocos años (2012), cada 20 de abril en muchos lugares del mundo celebran el Día de la Libertad del Hardware (Hardware Freedom Day o HFD, en inglés). El cual, es una celebración global dedicada a la existencia y promoción del Hardware Libre y de Código Abierto (FOSH), y es organizado por la Digital Freedom Foundation (DFF). Y en honor a ello, en el año 2024 le dedicamos una oportuna publicación, puesto que, como Blog del Linuxverso sabemos que este ámbito tecnológico no está exclusivamente restringido al mundo del software. Es decir, que sabemos que el «Hardware Libre y el Hardware Abierto» es una realidad consolidada y en pleno desarrollo, y una parte fundamental de todas las tecnologías libres y abiertas que conforman al Linuxverso.

Y si bien es cierto que, como Blog del Linuxverso nos enfocamos diariamente más a explorar los desarrollos de software libre y los software de código abierto, hoy aprovecharemos esta oportunidad (publicación) para apoyar, promocionar y difundir un poco más a esta otra cara del Linuxverso. Sin embargo, tanto si eres un apasionado entusiasta del Linuxverso o un experimentado profesional, al que le gusta «cacharrear» con este tipo de hardware (libre y abierto) para proyectos profesionales propios o proyectos educativos para terceros, te invitamos a conocer y visitar más seguidamente a nuestro Blog hermano especializado en este ámbito, llamado: Hardware Libre.

Pero, antes de iniciar esta útil publicación sobre este fabuloso e interesante ámbito TI y otra cara del Linuxverso, es decir, sobre «El hardware Libre y el Hardware Abierto», les recomendamos explorar nuestra anterior publicación relacionada sobre el Día de la Libertad del Hardware, al finalizar de leer esta:

El Día de la Libertad del Hardware es una celebración de alcance global del hardware libre y de código abierto (FOSH por sus siglas en inglés). Y la misión de esta celebración es informar al público de todo el mundo sobre las ventajas de utilizar FOSH de alta calidad en la educación, el gobierno, en el hogar y en los negocios, esencialmente, para todas las aplicaciones imaginables.

Hardware Libre y Hardware Abierto: ¡Ven a conocer más sobre ello!

Sobre el Hardware Libre y el Hardware Abierto

Definición

De forma muy general, y de entrada, vale destacar que a diferencia del Software Libre y del Software de código abierto, que en esencia comparten muchos de sus principios bases, pero se diferencian claramente entre ellos. Mientras que, los conceptos de Hardware Libre y Hardware Abierto (o de fuentes abiertas) en muchos casos significan lo mismo, es decir, que ambos se suelen utilizar para señalar o describir lo mismo. Razón por la cual, mayormente siempre estaremos viendo y leyendo en la mayoría de los casos y lugares el término: Hardware Libre.

Por ello, hoy aquí mencionaremos y nos quedaremos con la siguiente definición del término Hardware Abierto (o de fuentes abiertas):

El Hardware Abierto o de fuentes abiertas (OSHW, en inglés) es aquel hardware cuyo diseño se hace disponible públicamente para que cualquier persona lo pueda estudiar, modificar, distribuir, materializar y vender, tanto el original como otros objetos basados en ese diseño. Las fuentes del hardware (entendidas como los ficheros fuente) habrán de estar disponibles en un formato apropiado para poder realizar modificaciones sobre ellas. Idealmente, el hardware de fuentes abiertas utiliza componentes y materiales de alta disponibilidad, procesos estandarizados, infraestructuras abiertas, contenidos sin restricciones, y herramientas de fuentes abiertas de cara a maximizar la habilidad de los individuos para materializar y usar el hardware. El hardware de fuentes abiertas da libertad de controlar la tecnología y al mismo tiempo compartir conocimientos y estimular la comercialización por medio del intercambio abierto de diseños. Definición proveniente de la OSHWA

Ventajas y Desventajas

Ventajas

Aumento de la innovación y creación de nuevos productos : Ya que se pueden realizar mejoras sucesivas sin necesidad de sustituir completamente producto, reutilizando componentes y haciendo adaptaciones a otros diseños, o cambiar radicalmente un producto gracias a poder partir de un conocimiento solido y exitoso ya existente.

: Ya que se pueden realizar mejoras sucesivas sin necesidad de sustituir completamente producto, reutilizando componentes y haciendo adaptaciones a otros diseños, o cambiar radicalmente un producto gracias a poder partir de un conocimiento solido y exitoso ya existente. Incremento del tiempo de uso y vida de los productos: Puesto que habria más productos libres de las restricciones o limitaciones impuestas por fabricantes que solo buscan maximizar ganancias. Es decir, menos productos con obsolescencia programada y limitados por pagos obligatorios exagerados.

Desventajas

La necesidad de usuarios con un conocimiento técnico inicial un poco más alto y un coste inicial previo relativamente más alto, que lo pone al alcance de muy pocos.

un poco más alto y un coste inicial previo relativamente más alto, que lo pone al alcance de muy pocos. La falta de personal técnico especializado y capacitado y una menor disponibilidad de componentes, tanto a la hora de crear como de reparar.

Proyectos de Hardware abierto conocidos

3 Fuentes de información en línea importantes sobre el tema

La Fundación OpenHW

La Fundación OpenHW es una organización que reúne en una gran comunidad a diseñadores de hardware y software para crear diseños de núcleos de procesadores (cores) de código abierto, así como propiedad intelectual, herramientas y software relacionados, con el objetivo de su uso tanto comercial como académico. Estos diseños colaborativos son adoptados y personalizados por líderes de la industria para producir núcleos para una amplia gama de aplicaciones, desde pequeños dispositivos integrados como teléfonos móviles hasta sistemas informáticos avanzados de alto rendimiento. Por tal razón, se le considera una de las más importantes organizaciones (comunidad global) líderes para el desarrollo e innovación de CPU RISC-V de código abierto y de grado industrial. Explorar su web

La Asociación de Hardware de Código Abierto

La Asociación de Hardware de Código Abierto (Open Source Hardware Association, u OSHWA, en inglés) tiene como objetivo fomentar el conocimiento tecnológico y alentar la investigación que sea accesible, colaborativa y respete la libertad del usuario. Y entre sus principales actividades se incluyen la celebración de la Cumbre anual de Hardware Abierto y el mantenimiento de la certificación de Hardware de Código Abierto, que permite a la comunidad identificar y representar rápidamente el hardware que cumple con la definición comunitaria de hardware de código abierto. Además, entre sus propósitos y actividades están las siguientes: Organizar conferencias y eventos comunitarios; Educar al público general sobre el hardware de código abierto y sus usos socialmente beneficiosos; Organizar el movimiento de hardware de código abierto en torno a valores y principios compartidos; Recopilar, compilar y publicar datos sobre el movimiento de Hardware de Código Abierto; y ofrecer a los creadores una forma sencilla de indicar que sus productos cumplen con un estándar de conformidad con el código abierto. Explorar su web

La Alianza para la Internet de la Producción

La Alianza para la Internet de la Producción (Internet of Production Alliance, o IPA, en inglés) tiene como objetivo ofrecer una alianza global de personas y organizaciones que creen en un futuro de producción definido por la fabricación descentralizada y el conocimiento compartido. Y en consecuencia, ser una base para permitir este futuro, un mundo donde la gente puede crear y fabricar rápidamente productos hechos de una combinación de materiales de origen local y diseños globales, permitiendo que las redes de fabricantes locales se conecten, lo que les permite competir contra las importaciones producidas en masa y las cadenas de suministro globalizadas. Razón por la cual, los grupos actualmente representados en esta comunidad cubren el diseño de hardware, plataformas de intercambio de diseño, fabricantes y asociaciones de fabricación, fabricantes y comunidades de laboratorios de fabricación, tecnología de asistencia, ayuda a desastres, desarrollo internacional y hardware de ciencia abierta. Explorar su web

Otras 7 fuentes de información relevantes

Hardware Libre : Es una web dedicada a divulgar proyectos e información relevante dentro del mundo Maker, del DIY y del Open Hardware y Open Source.

: Es una web dedicada a divulgar proyectos e información relevante dentro del mundo Maker, del DIY y del Open Hardware y Open Source. Mekanika : Todo lo que diseñamos es de código abierto y se puede acceder en línea de forma gratuita, por cualquier persona. Creamos máquinas de código abierto para empoderar a los fabricantes y empresarios que tienen ideas innovadoras. Queremos que las nuevas tecnologías sean comprensibles y utilizables por la mayor cantidad de personas posible.

: Todo lo que diseñamos es de código abierto y se puede acceder en línea de forma gratuita, por cualquier persona. Creamos máquinas de código abierto para empoderar a los fabricantes y empresarios que tienen ideas innovadoras. Queremos que las nuevas tecnologías sean comprensibles y utilizables por la mayor cantidad de personas posible. Iniciativa de Hardware Abierto : Es un sitio web que promueve una iniciativa dirigida por estudiantes a la vanguardia de la innovación de hardware, que unen la investigación académica con aplicaciones prácticas en diseño de chips, electrónica y aceleración de IA.

: Es un sitio web que promueve una iniciativa dirigida por estudiantes a la vanguardia de la innovación de hardware, que unen la investigación académica con aplicaciones prácticas en diseño de chips, electrónica y aceleración de IA. Repositorio de Hardware Abierto : E s un sitio web creado en 2009 para que los diseñadores electrónicos de centros de física experimental tuvieran un espacio para colaborar en diseños de Hardware de Código Abierto (OSHW), en línea con la filosofía del movimiento del software libre.

: E OpenHardware : Es un proyecto en línea cuyo objetivo es preservar y hacer crecer una plataforma en línea idónea para entusiastas que crean, comparten y apoyan infinidades de increíbles proyectos de hardware abierto, los cuales están siendo creados por una enorme comunidad global.

: Es un proyecto en línea cuyo objetivo es preservar y hacer crecer una plataforma en línea idónea para entusiastas que crean, comparten y apoyan infinidades de increíbles proyectos de hardware abierto, los cuales están siendo creados por una enorme comunidad global. La Alianza de diseño y hardware de código abierto : E s una iniciativa cuyo objetivo es fomentar el intercambio sostenible de hardware y diseño abiertos. Y uno de sus primeros objetivos es crear un servicio para compartir diseños de hardware abierto que incluya un modelo de certificación y un registro.

Ejemplos de Licencias de Hardware Abierto conocidas

La licencia de hardware abierto (OHL) de TAPR : La licencia de hardware abierto de TAPR (organización sin fines de lucro de operadores de radioaficionados) es una contribución a la comunidad de desarrolladores de Open Hardware. Cualquier persona puede usar la OHL de TAPR como licencia para su proyecto de hardware, siempre y cuando, solo se utilice en forma inalterada.

: La licencia de hardware abierto de TAPR (organización sin fines de lucro de operadores de radioaficionados) es una contribución a la comunidad de desarrolladores de Open Hardware. Cualquier persona puede usar la OHL de TAPR como licencia para su proyecto de hardware, siempre y cuando, solo se utilice en forma inalterada. La licencia de hardware abierto (OHL) del CERN: La Licencia de Hardware Abierto del CERN (CERN OHL) es una herramienta legal para promover la colaboración entre diseñadores de hardware y respaldar la libertad de usar, estudiar, modificar, compartir y distribuir diseños de hardware y productos basados ​​en ellos. Esta se publica periódicamente mediante nuevas versiones y variantes para abordar nuevos problemas o inquietudes, pero que considera que mantienen la misma filosofía que las versiones anteriores.

Al igual que en el ámbito político, religioso, cultural, sexual y otros más, el tecnológico no escapa a las fuertes bases subjetivas y personales de sus creadores, usuarios y miembros. Y por ello mismo, es que solemos ver con frecuencia, tanto a favor como en contra de muchas tecnologías libres y abiertas, a muchos bandos diferentes.