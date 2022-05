Hace ya casi un mes desde que lanzaron Ubuntu 22.04 LTS. Cuando publicamos el artículo, hicimos alusión a aquello que dicen casi todos los desarrolladores tras un nuevo lanzamiento, que «estamos ante el mejor lanzamiento de la historia» para decir que nosotros no íbamos a ser tan exagerados, pero sí decir que Jammy Jellyfish fue un salto adelante importante. Sólo por haber pasado de GNOME 40 a GNOME 42 ya se ganó mucho, y esa fue tan sólo una de muchas mejoras.

En Ubuntu 22.04 se ha mejorado mucho el rendimiento con respecto a versiones pasadas, algo que podemos disfrutar todos y en especial los que quieran instalar Ubuntu en una Raspberry Pi. Además, se pueden cambiar, por defecto y sin instalar nada, cosas como el panel, que ahora nos permite convertirlo en un dock en un par de clics, o el color de acento. Pero lo cierto, y como pasa prácticamente en cualquier distribución, es que la mayoría de las mejoras son parte de GNOME.

¿Es Ubuntu 22.04 una actualización que deja que desear?

Para ser sincero, tampoco es que me pase el día leyendo a usuarios descontentos con Ubuntu, ni tampoco son muchos los medios que ataquen a la dulce medusa, pero sí que he leído cosas que me han desconcertado. Lo primero que pensé al leer el primer artículo, que ni siquiera voy a citar, fue que era un artículo diseñado para generar polémica, para que los usuarios de Ubuntu entráramos al trapo y, si comentábamos, conseguir más visitas. Más tarde pensé en Mac OS X 10.6, de nombre en clave Snow Leopard, una actualización con la que Apple introdujo casi 0 novedades y, aún así, es de lo que mejores críticas se lleva aún hoy en día. Pensé en Snow Leopard haciéndome la pregunta: «¿estos criticaron tanto a Apple por aquella actualización como lo han hecho con Ubuntu 22.04?

Y es que, a veces, ir rápido y añadir mucho no es lo mejor. De vez en cuando hay que recoger cable, compactarlo todo, hacer que todo sea consistente, y eso es lo que hizo Apple y lo que están haciendo ahora muchas distribuciones y muchos proyectos Linux, como GNOME. Ubuntu se hizo pesado en su paso a Unity, y ha ido cogiendo ligereza con cada nueva versión desde 18.10. Y las novedades que ha ido introduciendo han sido las que le tocaban en cada momento, o esa es mi opinión.

¿Acaso Windows lo hace mejor?

Apple tiene su propio ecosistema completo, y está muy bien, pero lo cierto es que hay que pagarlo, y tener claro que es la opción más cerrada (y menos libre) que podemos elegir. De manera sencilla y oficial, sólo se puede usar su macOS en sus Mac, y por todo esto hay que dejarlo un poco aparte. Con respecto a las novedades que ha ido introduciendo Windows, ¿se puede criticar menos que a Ubuntu o Linux en general?

Hace no mucho que han lanzado Windows 11, y muchas cosas, ellos avisan, aún no funcionan como se espera. Es decir, que lanzaron un sistema operativo con un panel inferior y un tema modificado, que está incompleto y, para algunos, eso lo salva de la quema. No importa que le falten funciones, que sea menos personalizable, o que no se pueda instalar en muchos equipos. De hecho, no conozco a nadie que quiera tenerlo instalado en un equipo de trabajo/producción (o para jugar sin sobresaltos).

Soy consciente de que también se ha criticado mucho a Windows 11, pero no más de lo que se criticó a Windows 10, y el motivo es más por el cambio a algo nuevo que por todo lo demás. Aún así, no dejan de sorprenderme esas críticas a Ubuntu 22.04 y a Linux en general, que dicen que no avanzan. No sé si es que no son usuarios de Linux de verdad, pero no he leído en qué mejorarían ellos lo existente, y parece que no saben que en Linux hay mucho en donde elegir, las opciones son infinitas y cada vez hay más. Por mi parte, y con respecto a Ubuntu, sólo decir que no estoy de acuerdo en que no se estén introduciendo cambios importantes, aunque muchos de ellos no se vean. Y al que no le guste algo, que elija lo que más le convenga.