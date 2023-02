Heroes of Might and Magic 2 1.0.1 ya fue liberado y estas son sus novedades

Se dio a conocer el lanzamiento de la nueva versión de Heroes of Might and Magic 2 1.0.1, la cual llega con varias correcciones de errores, pero sobre todo, es una version que se destaca por abrir el paso a un futuro editor de mapas.

Para quienes desconocen de Heroes of Might and Magic II, deben saber que es un juego de estrategia táctica por turnos desarrollado en 1996. La historia del título continúa con el final canónico de su predecesor, que culminó con la victoria de Lord Morglin Ironfist.

Principales novedades de Heroes of Might and Magic II 1.0.1

En esta nueva versión que se presenta de Heroes of Might and Magic 2 1.0.1 se destaca que una parte importante del código se ha reelaborado para crear un futuro editor de mapas.

Otro de los cambios que se destaca de la nueva versión, es que se corrigieron varias animaciones en combate: otorgar prioridad a los efectos de los hechizos masivos, las reacciones de las criaturas a la baja moral, el daño de los hechizos masivos y los ataques de área, el guión gráfico de disparos, el vuelo de flechas, las posiciones de inicio y final de los proyectiles, el movimiento de algunas criaturas.

Tambien se destaca que se agregó el soporte para la escala de resolución de pantalla para jugar más cómodamente en modo ventana sin pérdida de claridad debido al anti-aliasing.

Las herramientas para descargar una demostración, extraer activos originales y administrar los guardados se han agregado a una aplicación de Android separada.

Ademas de ello, tambien se destaca que se han realizado optimizaciones para acelerar el renderizado y reducir el consumo de energía, ademas de que se ha mejorado el diseño de los caracteres para una visualización más compacta del texto en los botones del juego.

De los demás cambios que se destacan:

Arreglo de la posición del proyectil de los tiradores durante la batalla

Corrección de la alta carga de CPU en el mapa de Aventura cuando la velocidad del héroe está configurada en Saltar

Android: se añadió la capacidad de buscar y eliminar archivos guardados

Se corrigió la pérdida del primer cuadro en la animación de la unidad después del ataque

Actualización de los puntos de hechizo para los héroes de la campaña al comienzo de un escenario

Ya se muestra la animación del efecto del hechizo para no cubrir las tropas del frente

Arreglo de la restauración de la pantalla después de cerrar el cuadro de diálogo de información del monstruo

Arreglo de la lógica del hechizo de resurrección de la IA

Finalmente, si estás interesado en conocer más al respecto sobre la liberación de esta nueva versión. Puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Cómo instalar Heroes of Might and Magic II en Ubuntu y derivados?

Para quienes estén interesados en poder instalar este juego en su sistema, deben contar con al menos una versión de demostración del juego Heroes of Might and Magic II para poder jugarlo.

Para ello basta con usar uno de los scripts para descargar que se ofrece para obtener la versión de demostración del juego original.

Por lo que para el caso de Linux se necesitan una instalación explícita de SDL y para ello basta con script/Linux según el paquete de su sistema operativo y ejecute el archivo.

Cabe mencionar que se hace la recomendación de utilizar la versión SDL2 para los sistemas operativos más recientes, mientras que SDL1 es preferible para los sistemas antiguos.

install_sdl_1.sh

O

install_sdl_2.sh

Después se tiene que ejecutar el script que se encuentra en /script

demo_linux.sh

Para poder descargar el demo del juego que se necesita para un desarrollo mínimo.

Hecho esto basta con ejecutar make en el directorio raíz del proyecto. Para la compilación de SDL 2, se tiene que ejecutar el comando antes de compilar el proyecto.

export WITH_SDL2="ON"

El código del proyecto está escrito en C++ y se distribuye bajo la licencia GPLv2. Si quieres conocer más al respecto del proyecto o consultar el código fuente de este, lo puedes hacer desde el siguiente enlace.