Heroes of Might and Magic II 0.9.10 ya fue liberado y estas son sus novedades

Hace pocos se dio a conocer el anuncio sobre la disponibilidad de la nueva versión del proyecto fheroes2 0.9.10, version en la cual se han realizado algunos cambios importantes de los cuales se destaca que la versión SDL2 ahora es compatible con V-sync, entre otros cambios más.

Para quienes desconocen de Heroes of Might and Magic II, deben saber que es un juego de estrategia táctica por turnos desarrollado en 1996. La historia del título continúa con el final canónico de su predecesor, que culminó con la victoria de Lord Morglin Ironfist.



El juego presenta dos campañas, una dirigida por la oposición (que es canónica) y la otra por la realeza. La forma en que avanza la aventura sigue siendo la misma. El jugador debe construir un reino, mejorarlo continuamente, obtener recursos, entrenar soldados y estar preparado para detener un ataque enemigo. Asimismo, el objetivo final sigue siendo encontrar el castillo del oponente y conquistarlo.

Principales novedades de Heroes of Might and Magic II 0.9.10

En esta nueva versión se destaca que la versión SDL2 ahora es compatible con V-sync para eliminar el parpadeo en los monitores de algunos usuarios.

Otra de las novedades que se destaca es la pasabilidad cerca de los objetos del mar, así como cuando se usa el hechizo «Puerta de dimensión», ahora es la misma que en el original, ademas de que a partir de esa versión puedes elegir el idioma del juego entre inglés, alemán, francés y polaco al iniciar fheroes2 con solo una de estas localizaciones.

Ademas de ello, ahora se cuenta con la capacidad de poder reproducir un mini-video en la pantalla de selección de campaña «El precio de la lealtad».

Tambien se destaca que se agregó un script para extraer recursos del juego de la versión DOSBOX de Heroes of Might and Magic 2 y que ademas en la AI se solucionaron los problemas con la obsesión por los remolinos y la incapacidad para aterrizar.

De los demás cambios que se destacan de esta nueva versión:

Texto centrado en algunas ventanas de la interfaz.

Representación fija de la cuadrícula en el campo de batalla.

Los héroes ahora se muestran en el minimapa (a diferencia del original).

Se corrigió la lógica de encontrar el camino en el mapa de aventuras y calcular las penalizaciones por moverse en áreas abiertas.

Se corrigieron más de 60 errores de la última versión.

Permitir cambiar la velocidad de batalla usando la rueda del mouse

Arreglar la posición de la ventana de reclutamiento de monstruos para múltiples lugares

Corregir la lógica para el uso de IA de hechizos de Lento y Prisa durante la batalla

Agregar mensajes de señal aleatorios

Arreglar el volumen máximo de música y sonido

Finalmente, si estás interesado en conocer más al respecto sobre la liberación de esta nueva versión. Puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Cómo instalar Heroes of Might and Magic II en Ubuntu y derivados?

Para quienes estén interesados en poder instalar este juego en su sistema, deben contar con al menos una versión de demostración del juego Heroes of Might and Magic II para poder jugarlo.

Para ello basta con usar uno de los scripts para descargar que se ofrece para obtener la versión de demostración del juego original.

Por lo que para el caso de Linux se necesitan una instalación explícita de SDL y para ello basta con script/Linux según el paquete de su sistema operativo y ejecute el archivo.

install_sdl_1.sh

O

install_sdl_2.sh

Después se tiene que ejecutar el script que se encuentra en /script

demo_linux.sh

Para poder descargar el demo del juego que se necesita para un desarrollo mínimo.

Hecho esto basta con ejecutar make en el directorio raíz del proyecto. Para la compilación de SDL 2, se tiene que ejecutar el comando antes de compilar el proyecto.

export WITH_SDL2="ON"

El código del proyecto está escrito en C++ y se distribuye bajo la licencia GPLv2. Si quieres conocer más al respecto del proyecto o consultar el código fuente de este, lo puedes hacer desde el siguiente enlace.