Heroes of Might and Magic II 0.9.15 ya fue liberado y estas son sus novedades

Se dio a conocer el lanzamiento de la nueva versión de Heroes of Might and Magic II 0.9.15, la cual llega con una serie de cambios bastante interesantes de los cuales se destacan mejoras a las AI, asi como tambien mejoras y correcciones de errores en general.

Para quienes desconocen de Heroes of Might and Magic II, deben saber que es un juego de estrategia táctica por turnos desarrollado en 1996. La historia del título continúa con el final canónico de su predecesor, que culminó con la victoria de Lord Morglin Ironfist.

El juego presenta dos campañas, una dirigida por la oposición (que es canónica) y la otra por la realeza. La forma en que avanza la aventura sigue siendo la misma. El jugador debe construir un reino, mejorarlo continuamente, obtener recursos, entrenar soldados y estar preparado para detener un ataque enemigo. Asimismo, el objetivo final sigue siendo encontrar el castillo del oponente y conquistarlo.

Los desarrolladores señalan que el equipo carece de los diseñadores que el proyecto necesita para corregir las fallas en la animación de los gráficos originales.

Por lo que también se fomenta la participación en planes de lluvia de ideas para el desarrollo de la expansión, a los que se trasladarán los desarrolladores después de que logren recrear por completo el juego original.

Principales novedades de Heroes of Might and Magic II 0.9.15

En esta nueva eversión se agregó el soporte para el cursor monocromático, asi como tambien una ventana con una lista de «teclas de acceso rápido» disponibles y que se amplió la ventana de configuración del menú principal con la capacidad de personalizar el sonido, el modo de texto especial y el color del cursor desde el menú principal del juego.

Otro de los cambios que se destaca de esta nueva versión, es una actualización de IA que usa el hechizo «Ver todo» para obtener una ventaja en el mapa de aventuras.

Y tambien hablando de las mejoras para las AI, tambien se destaca una que ahorra maná al usar hechizos de movimiento en el mapa de aventuras, asi como tambien la mejora de la IA en el cálculo de rutas óptimas en el mapa de aventuras en lugares estrechos para que sus propios héroes no interfieran entre sí.

Ademas de ello, tambien se destaca que la implementación de «teclas de acceso rápido» ha sido completamente rediseñada y ampliada.

De los demás cambios que se destacan de esta nueva versión:

Se agregó soporte para el idioma ucraniano, así como la implementación básica de la traducción.

Traducciones mejoradas al ruso, noruego, francés y polaco.

Las ventanas emergentes durante la sesión informativa previa a la campaña se han actualizado con ilustraciones y descripciones detalladas de bonificaciones y recompensas.

Se realizaron las correcciones algunos bonos de campaña incorrectos

Se añadieron teclas de acceso rápido para seleccionar bonos

Se corrigió la representación de la ventana de la interfaz de usuario de la campaña, ya que era muy lenta en la respuesta al cambiar las bonificaciones

Se corrigió el valor de ingresos del reino faltante para escenarios con recursos de bonificación adicionales

Finalmente, si estás interesado en conocer más al respecto sobre la liberación de esta nueva versión. Puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Cómo instalar Heroes of Might and Magic II en Ubuntu y derivados?

Para quienes estén interesados en poder instalar este juego en su sistema, deben contar con al menos una versión de demostración del juego Heroes of Might and Magic II para poder jugarlo.

Para ello basta con usar uno de los scripts para descargar que se ofrece para obtener la versión de demostración del juego original.

Por lo que para el caso de Linux se necesitan una instalación explícita de SDL y para ello basta con script/Linux según el paquete de su sistema operativo y ejecute el archivo.

install_sdl_1.sh

O

install_sdl_2.sh

Después se tiene que ejecutar el script que se encuentra en /script

demo_linux.sh

Para poder descargar el demo del juego que se necesita para un desarrollo mínimo.

Hecho esto basta con ejecutar make en el directorio raíz del proyecto. Para la compilación de SDL 2, se tiene que ejecutar el comando antes de compilar el proyecto.

export WITH_SDL2="ON"

El código del proyecto está escrito en C++ y se distribuye bajo la licencia GPLv2. Si quieres conocer más al respecto del proyecto o consultar el código fuente de este, lo puedes hacer desde el siguiente enlace.